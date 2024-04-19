Tam Boyutta Gör iOS 17.4 güncellemesiyle Avrupa’da uygulamaya konulan değişikliklerin bir parçası olarak Apple, üçüncü parti uygulamaların ve bankaların NFC çipine doğrudan erişmesine izin verdi. AB komisyonu, Apple’ın bu politika değişikliğini onaylamaya hazırlanıyor. Komisyonun kararı önümüzdeki haftalarda resmi olarak açıklanacak.

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Bu değişiklikle birlikte iPhone’un yan düğmesine çift dokunarak veya telefonun bir ödeme sistemine yakın tutulması durumunda Apple Pay dışındaki ödeme uygulamaları varsayılan cüzdan uygulaması olarak kulanılabilecek. Ancak bu uygulama dünya çapında değil, yalnızca Avrupa Birliği içinde kullanılabilen uygulamalar için geçerli olacak.

Apple şimdiye kadar kullanıcı deneyimi, gizlilik ve güvenlik endişelerini gerekçe göstererek iPhone'daki NFC temassız çipine erişimi sıkı bir şekilde kilitlemişti. Bu, Apple Pay'in iPhone'da tek temassız ödeme seçeneği haline gelmesine olanak sağladı. Kullanıcılar artık alternatif uygulamaları indirebilecek ve bunları telefonlarında varsayılan temassız ödeme uygulaması olarak seçebilecek. Bu daha sonra uygulamanın, yakın alan aktivasyonu ve çift tıklama aktivasyonu gibi tipik Apple Pay ile ilişkili sistem özelliklerinin yerini almasına olanak tanıyacak. Yalnız uygulama geliştiricilerin öncelikle Apple’dan yetki talep etmesi gerekecek.

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iPhone'daki Apple Pay NFC teknolojisi AB'de kullanıma açılıyor