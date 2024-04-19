iPhone'daki Apple Pay NFC teknolojisi AB'de kullanıma açılıyor

Bu değişiklikle birlikte iPhone’un yan düğmesine çift dokunarak veya telefonun bir ödeme sistemine yakın tutulması durumunda Apple Pay dışındaki ödeme uygulamaları varsayılan cüzdan uygulaması olarak kulanılabilecek. Ancak bu uygulama dünya çapında değil, yalnızca Avrupa Birliği içinde kullanılabilen uygulamalar için geçerli olacak.
Apple şimdiye kadar kullanıcı deneyimi, gizlilik ve güvenlik endişelerini gerekçe göstererek iPhone'daki NFC temassız çipine erişimi sıkı bir şekilde kilitlemişti. Bu, Apple Pay'in iPhone'da tek temassız ödeme seçeneği haline gelmesine olanak sağladı. Kullanıcılar artık alternatif uygulamaları indirebilecek ve bunları telefonlarında varsayılan temassız ödeme uygulaması olarak seçebilecek. Bu daha sonra uygulamanın, yakın alan aktivasyonu ve çift tıklama aktivasyonu gibi tipik Apple Pay ile ilişkili sistem özelliklerinin yerini almasına olanak tanıyacak. Yalnız uygulama geliştiricilerin öncelikle Apple’dan yetki talep etmesi gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)