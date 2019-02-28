Samsung'un en iddialı telefonu | Galaxy S10 5G

Samsung'un yeni nesil Galaxy S10 serisi akıllı telefon ailesinde, bir model diğerlerinden çok daha farklı. 5G desteğine sahip olan Galaxy S10 versiyonu, daha büyük ekran ve daha büyük pil ile geliyor.

Samsung yeni nesil Galaxy S10 ailesini geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Yeni modeller arasında bir tanesi var ki, diğerlerinden daha farklı. 5G desteği sunan Galaxy S10 5G aynı zamanda ailenin en büyük ekranlı, en büyük pile sahip ve daha fazla kamera ile gelen en özel versiyonu. Detayları bu videoda anlattık.