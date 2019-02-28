Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Samsung'un en iddialı telefonu | Galaxy S10 5G

2 ay
7,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'un yeni nesil Galaxy S10 serisi akıllı telefon ailesinde, bir model diğerlerinden çok daha farklı. 5G desteğine sahip olan Galaxy S10 versiyonu, daha büyük ekran ve daha büyük pil ile geliyor.
Samsung yeni nesil Galaxy S10 ailesini geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Yeni modeller arasında bir tanesi var ki, diğerlerinden daha farklı. 5G desteği sunan Galaxy S10 5G aynı zamanda ailenin en büyük ekranlı, en büyük pile sahip ve daha fazla kamera ile gelen en özel versiyonu. Detayları bu videoda anlattık. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OnderT 2 ay en beğenilen
Nokia'nin 2000'lerde ki stratejisini uyguladığı sürece batmaya mahkum. Galaxy s10 ve plus versiona tof koymadığı için fotoğraf ile ekran kilidini açmışlar. Şimdi 5g versiyonu diye bir versiyon çıkarıyor hadi onu kabul ettik diyelim. TOF'un 5G ile ne ilgisi var? Neden diğerlerine de koymadın? Eski rahmetli Nokia'da aynısını yapardı. Birinde radyo olmaz diğerinde hızı düşük bir diğerinde pili küçük olurdu. Hep birşeyler eksik olurdu. En son azalarak bitti de HMD aldı.
Nokia'nin 2000'lerde ki stratejisini uyguladığı sürece batmaya mahkum. Galaxy s10 ve plus versiona tof koymadığı için fotoğraf ile ekran kilidini açmışlar. Şimd...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scorpion20 2 ay
esimde sıkıntılar varmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bysnbad 2 ay
Telefon 5g ozelligine sahip 4g kullaniliyor 5g gelene kadar bekleyeceksin demek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muticoo 2 ay
telefonu aldık ama 5G miz yok. ne yapacağız Samsung ?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Data 2 ay muticoo
eSim ve internet fiyatları için hiç birşey yapmayan BTK ya söylemeniz lazım onu
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koyunsavar 2 ay muticoo
4g olanın dan alacaksın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnderT 2 ay en beğenilen
Nokia'nin 2000'lerde ki stratejisini uyguladığı sürece batmaya mahkum. Galaxy s10 ve plus versiona tof koymadığı için fotoğraf ile ekran kilidini açmışlar. Şimdi 5g versiyonu diye bir versiyon çıkarıyor hadi onu kabul ettik diyelim. TOF'un 5G ile ne ilgisi var? Neden diğerlerine de koymadın? Eski rahmetli Nokia'da aynısını yapardı. Birinde radyo olmaz diğerinde hızı düşük bir diğerinde pili küçük olurdu. Hep birşeyler eksik olurdu. En son azalarak bitti de HMD aldı.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
11:19
Sony Xperia XZ2'yi inceledik: Yeni tasarım, yeni özellikler
10,9b izlenme · 1 yıl
05:42
4K OLED ekranlı telefon | Sony Xperia 1 ön inceleme
11b izlenme · 2 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
2,6b izlenme · 2 sa. yeni video
13:23
Kamerada devrim | Nokia 9 PureView ön inceleme
9,3b izlenme · 2 ay
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
8,8b izlenme · 3 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,7b izlenme · 1 hf.
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
4,7b izlenme · 1 gün
04:14
Vestel Venus V7 ön inceleme
8,1b izlenme · 2 ay
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
3,3b izlenme · 2 gün
07:48
Samsung Galaxy S10'un işlemcisini gördük
9,7b izlenme · 6 ay
15:11
Xiaomi Mi9'u kullandık | Detaylı ön inceleme
15,4b izlenme · 2 ay
04:09
Katlanabilen telefon yarışına Alcatel de giriyor
7,4b izlenme · 2 ay
00:57
Samsung Galaxy A50 detaylı ön inceleme
10,6b izlenme · 2 ay
05:25
HTC'nin en güzel telefonu | Exodus 1 elimizde
13,5b izlenme · 2 ay
05:59
Samsung Galaxy A20 izlenimlerimiz | Fiyatına göre rekabetçi mi?
5,1b izlenme · 2 hf.
05:19
10X kayıpsız zoom yapan telefon | Kamerada önemli gelişim
11,7b izlenme · 2 ay
04:20
12GB RAM'li telefon | Xiaomi Mi9 Explorer Edition
11b izlenme · 2 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim