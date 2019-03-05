Samsung'un katlanabilir ekran avantajı | Tarihten silinen Galaxy modeli

Mobil Dünya Kongresi 2019 kapsamında Samsung standına göz atıyoruz. Katlanabilir telefon yarışında Samsung'un sahip olduğu avantajdan, tarihten silinen Galaxy modeline kadar pek çok detay videoda.

Mobil Dünya Kongresi 2019'da, Samsung'un standına konuk oluyor ve yeniliklere yakından göz atıyoruz. Bu videoda Samsung'un katlanabilir telefon yarışındaki üretim avantajı, Galaxy S10 ailesi ve 5G versiyonu ile yeni Galaxy A serisi ve geçmişten günümüze Samsung modellerini izleyebilirsiniz.

Bu videoda yer konular sırasıyla şu şekilde;

- Samsung Galaxy Fold ve katlanabilir ekran yarışındaki üretim avantajı

- Samsung Galaxy S10 ailesi ve 5G versiyonunun farkları

- Orta sınıfta yeni bir başlangıç kabul edilen Galaxy A30 ve Galaxy A50

- Geçmişten günümüze Samsung modelleri ve tarihten silinen Galaxy Note 7

- Galaxy ekosisteminde yer alan aksesuarlar ve diğer ürünler

- Galaxy Tab S5e özelinde Android'in tabletle macerası