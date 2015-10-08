Samsung ve Digiturk'ten 4K içerik anlaşması

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ultra HD yani 4K çözünürlük desteği sunan televizyonlar hızla yaygınlaşıyor. Düşen fiyatlarıyla birlikte her geçen gün daha fazla kullanıcının tercih ettiği bu televizyonların en büyük sorunu ise, 4K'nın hakkını verebilecek içeriklerin olmaması ya da zor bulunması. Bu sorunu aşmak isteyen Samsung, kullanıcılarını 4K içerikle buluşturmak için Digiturk ile önemli bir işbirliğine imza attı, detaylar videomuzda.
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Dijitürk daha Önce kara Mehmet in di devlet el koydu yaklaşık iki yıl devletin oldu sonra Katarlılara satıldı. Kaça satıldığı başka Alıcı varmıydı bunlar devlet Sırrı
#Sansürcüdigiturk