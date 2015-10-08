Samsung ve Digiturk'ten 4K içerik anlaşması

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Ultra HD yani 4K çözünürlük desteği sunan televizyonlar hızla yaygınlaşıyor. Düşen fiyatlarıyla birlikte her geçen gün daha fazla kullanıcının tercih ettiği bu televizyonların en büyük sorunu ise, 4K'nın hakkını verebilecek içeriklerin olmaması ya da zor bulunması. Bu sorunu aşmak isteyen Samsung, kullanıcılarını 4K içerikle buluşturmak için Digiturk ile önemli bir işbirliğine imza attı, detaylar videomuzda.