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Samsung ve Digiturk'ten 4K içerik anlaşması

4 yıl
26,6b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ultra HD yani 4K çözünürlük desteği sunan televizyonlar hızla yaygınlaşıyor. Düşen fiyatlarıyla birlikte her geçen gün daha fazla kullanıcının tercih ettiği bu televizyonların en büyük sorunu ise, 4K'nın hakkını verebilecek içeriklerin olmaması ya da zor bulunması. Bu sorunu aşmak isteyen Samsung, kullanıcılarını 4K içerikle buluşturmak için Digiturk ile önemli bir işbirliğine imza attı, detaylar videomuzda.
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Mihrali Bey 4 yıl en beğenilen
Özgür medyaya engel olan, Ortadoğu gelenekleriyle yönetilen, yandaş Digiturk'e hayır!
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beetle26 4 yıl
alemburda34
seker1adam
alemburda34 Kaç tane HD yayın var yada kaç tanesini izleyebiliyoruz? Aylık para verdiğiniz bir uydu aliciniz yoksa showtvhd,atvhd,foxtvhd,trthd kanallarında geziyorsunuzdur. HD kanallar bile bu kadar az iken 4k yayınlar bizim için ultra lüks.
Digitürk de 59 adet HD kanal mevcut yabancılar dahil
Onu diyorum belgesel yada özel film kanallarıni kabul ederim ama yerli kanallar neden paralı veriliyor kazanamıyor diyeceğim koskoca Doğan Holding oradan gelecek paraya mi kaldı? Allahtan ShowHD,FoxHD,AtvHD,TrtHD,Tv8HD,PowerHD,Number1HD,PowerTurkHD gibi kanallar varda adam akıllı para ödemeden birşeyler izleyebiliyoruz.

Dijitürk daha Önce kara Mehmet in di devlet el koydu yaklaşık iki yıl devletin oldu sonra Katarlılara satıldı. Kaça satıldığı başka Alıcı varmıydı bunlar devlet Sırrı
alemburda34seker1adamalemburda34 Kaç tane HD yayın var yada kaç tanesini izleyebiliyoruz? Aylık para verdiğiniz ...
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mahsur kalan adam 4 yıl
Digiturk önce sansürcülüğü bıraksın
#Sansürcüdigiturk
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ozzkan_57 4 yıl
Bende Samsung 2015 model 4K TV var evet bahsettikleri gibi bir uygulama var Gate diye içinde yaklaşık 10 tane video var sanırım bir tane belgesel 50 dk civarında diğer videolar 5-10 dk lık izlemek için de üyelik istiyor gereksiz bişey yani, TRT 4K ise uydu alıcısı olmadan yani tv deki dahili alıcıdan 4K yayın alabiliyor sorunsuz izliyoruz onlarda henüz test aşamasında olduğu için genellikle belgesel veriyor
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aycibin 4 yıl
müzik kanallarını acilen 720p veya 1080p yapmaları lazım.güzel manzara koyuyor ama çamur gibi görüntü
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Nf 4 yıl
sansüre hayır !
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DH Misafiri 4 yıl
Digiturk e hayır!
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sibertilki 4 yıl
Digitürke kanalları çıkarttıktan sonra kapatmak için telefon ettim faks'la başvurun dediler. Bu devirde faks'mı kaldı bu nasıl bir zihn-i sinir'liktir. Abone yapmaya geldimi bir telefon yeterli oluyor kapattırmak için takla attırıyorlar, her neyse ben başvurumu yaptım bekliyorum. ama şöyle söyleyeyim bundan sonra digiturk bu kafa ile biter.
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Eminn72 4 yıl
inşallah digiturk e alternatif bir yayın kuruluşu çıkar :)
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fotifoti 4 yıl
kotadan haber veren yok mu?
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DH Misafiri 4 yıl
6Mb ile 4K yayın iddialı olmuş. Acaba bitrateler ne alemde.
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downsoon 4 yıl
Yakında sadece TRT ATV kalır, onlar da ücretsiz 4K verirler. Boşuna Digiturk e para veremem
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Pi 4 yıl
Sayet digiturkunuz varsa kimi kanallarin platformdan cikarilmasi nedeniyle isterseniz herhangi bir cayma bedeli olmadan kapatabilirsiniz. Nerde tarafsizlik. Evimde olsa gram bekletmem.
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Mihrali Bey 4 yıl en beğenilen
Özgür medyaya engel olan, Ortadoğu gelenekleriyle yönetilen, yandaş Digiturk'e hayır!
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