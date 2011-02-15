Samsung ve Microsoft'tan Kamera Kullanımı Gerektirmeden Geniş Ekran Algılaması Sağlayan Yeni Teknoloji!

Tüketici elektroniğini lider isimlerindenSamsung Electronics, LCD panellerine kamera kullanmadan görme özelliği kazandıran PixelSense teknolojili yeni nesil Microsoft Surface’i tanıttı. Microsoft Surface’in ilk versiyonunun yenilenmesi ve Samsung’un lider ekran teknolojisinin birleşmesi sayesinde, üzerine koyulan parmak, el ve diğer nesneleri tanıyan geniş ve ince ekran kullanılarak dosya paylaşımı, ortak çalışma ve incelemeler yapılabiliyor.



Samsung tarafından üretilen ve yine Samsung’un geniş dağıtım ve satış ağı aracılığıyla satılacak olan LCD panel ve yeni donanım ürünü, Samsung ve Microsoft’un yakın çalışmaları sonucunda geliştirildi. Samsung SUR40’ın en önemli özelliği, kurumsal müşterilere rekabette önemli farklılıklar sunması.



Samsung Electronics Ekran Satış ve Pazarlama ekibi Kıdemli Başkan Yardımcısı Jeong-Hwan Kim, “Samsung 2002 yılından beri küresel LCD pazarının ve sektörün lideri. Surface deneyimini güçlü görüntü bazlı yeteneklere, yeni ve ince bir tasarıma kavuşturmak için Microsoft’la işbirliğine gittik. Samsung SUR40 for Microsoft Surface, şirketlerin müşterileriyle olan ilişki kurma yöntemlerini de değiştirecek bulunmaz bir interaktif deneyim sunuyor” dedi.



Samsung Electronics LCD Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı HyungGuel Kim, ürünle ilgili olarak şunları söyledi: “Samsung’un ileri interaktif LCD teknolojisi ve Microsoft’un görüntü bazlı sistemlerdeki yenilikçiliğinin bir araya gelmesiyle, yeni bir LCD mimarisi tanımı ortaya çıkardık. Bu yepyeni LCD konsepti, görüntüye duyarlı teknoloji ile birlikte sınırsız çoklu-dokunmatik özelliği ve daha dayanıklı bir yapı sağlıyor”.



Microsoft Surface Genel Müdürü Panos Panay, “Microsoft dokunmatik tasarım ve görüntülü etkileşim alanında yeniliklerine devam ediyor. PixelSense teknolojisi kullanan yeni nesil Surface ile insanların keyfini birlikte çıkaracakları, şaşırtıcı doğal deneyimler sunacak yeni masaüstü ve duvar ürünleri geliştireceğiz” dedi. Panay, şöyle devam etti: “LCD teknolojisi, donanım tasarımı ve üretimi ile geniş formatlı ekranların pazarlama ve satışı alanlarındaki gücü nedeniyle Samsung’la ortaklık yaptık. Şirketler, yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünümüzün ortaya çıkışından geliştirilmesine, üretiminden satışına kadar her alanda inanılmaz başarılı bir işbirliği gerçekleştirdiler”.



Ürün Özellikleri



•PixelSense. PixelSense teknolojisi sayesinde LCD ekran üzerine koyulan parmak, el ve nesneleri tanırken, aynı anda 50’den fazla noktadaki dokunuşları algılayabiliyor. PixelSense ile ekrandaki pikseller ekrana değenin ne olduğunu algılarken; bu bilgi anında işlenip yorumlanıyor.



•Microsoft Surface yazılımı. Microsoft Surface yazılımı, kurumsal müşterilere son kullanıcıları için yeni bir bakış ve hisle birlikte doğrudan etkileşim ve birlikte programlama ilkelerine dayalı üst sınıf bir dokunmatik deneyim yaşatıyor. Ayrıca ticari uygulama geliştiricilerinin PixelSense’in geniş çaplı çoklu-dokunmatik ve nesne tanıma avantajlarından tam olarak yararlanabilmeleri için yeni versiyon Microsoft Surface SDK ve benzer Microsoft geliştirme araçlarını kullanmalarına olanak sağlarken, başka hiçbir platformda mümkün olmayan deneyimler sunuyor.



•İnce tasarımla birlikte birden çok yapılandırma seçeneği. Yatay kullanımı kolaylaştıran 4 inç (10,2 cm) genişliğe sahip ürün, VESA monitör arkasıyla duvara asılabildiği gibi, duvara ya da istenilen yerlere monte edilebilir. Ürünün standart ayakları mevcut ancak isteyen kendine özel bir tasarım da uygulayabiliyor.



•40 inç yüksek çözünürlüklü ekran. 40 inç (102 cm), 1920x1080 piksel yüksek çözünürlüklü ve 16:9 formatındaki ekran, benzersiz bir çoklu-dokunmatik, çok kullanıcılı deneyimi sağlıyor.



•Güçlü tümleşik sistem. Ürün, yüksek işlem gücü ve üstün grafik yetenekleri sağlamak üzere AMD Athlon II X2 Dual-Core 2.9GHz işlemci ile eşleştirilmiş DirectX 11 destekli AMD Radeon HD 6700M serisi ekran kartına sahip.

Ürün, Haziran ayı itibari ile Türkiye’de de satışa sunulacak.

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