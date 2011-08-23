Samsung yeni netbook modeei N102'yi satışa sundu

HP'nin bilgisayar bölümünü satın alacağı konuşulan Samsung, MeeGo işletim sistemini kullanan N100 isimli netbook modelenin Windows 7'li versiyonu olan N102'yi kullanıma sundu.

10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan sistem, Intel'in 1.33GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom N435 işlemcisinden güç alıyor.

1GB DDR3 bellek ve 250GB kapasiteli sabit diske sahip olan netbook, ekran kartı olaraksa işlemciye entegre olarak gelen DirectX 9 destekli GMA3150 grafik birimini kullanıyor.

Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, 10/100 LAN, 802.11n WiFi, 1.3MP çözünürlüğünde kamera ve 3 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor.

1.03 Kg ağırlığında olan Samsung N102, Rusya'da 320$ seviyesinden alınabiliyor.