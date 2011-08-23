Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung yeni netbook modeei N102'yi satışa sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,5b
1
7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HP'nin bilgisayar bölümünü satın alacağı konuşulan Samsung, MeeGo işletim sistemini kullanan N100 isimli netbook modelenin Windows 7'li versiyonu olan N102'yi kullanıma sundu.
10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan sistem, Intel'in 1.33GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom N435 işlemcisinden güç alıyor.
1GB DDR3 bellek ve 250GB kapasiteli sabit diske sahip olan netbook, ekran kartı olaraksa işlemciye entegre olarak gelen DirectX 9 destekli GMA3150 grafik birimini kullanıyor.
Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, 10/100 LAN, 802.11n WiFi, 1.3MP çözünürlüğünde kamera ve 3 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor.
1.03 Kg ağırlığında olan Samsung N102, Rusya'da 320$ seviyesinden alınabiliyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1963bursa 8 yıl
Bu yılda bu işlemciyle netbook, hangi akla hizmet, 1.33ghz hem de atom, el insaf minel hâyâ. Nano X2 falan bile olsaydı bellek takviyesiyle alınır falan denebilirdi, iyice suyu çıktı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artcraft35 8 yıl
i7 koycaklardı aslında unutmuşlar demek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 8 yıl
Bence artık gereksiz olmaya başladı netbooklar tabletler daha iyi net deneyimi sunuyor ve kullanması daha kolay ... windows var ama bu donanımda bi işe yaramaz yani işletim sistemi de pek avantaj değil birde hepsi birbirinin aynısı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artcraft35 8 yıl
iyide bilgisayarın açılma hızıyla ramin ne alakası var? şuan hali hazırda piyasadaki netbookların ramleri 1-2 gb. bazılarında 3 veya 4 var ama ben bir netbooka 4 gb ram olsun diyip de 1000+ tl vercek kişi tanımam o kadar özellik istiyosan git notebook al kardeşim. bilgisayar 5 dk da açılıyorsa eğer demek senin hard disk problemli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kerokeso 8 yıl
tek çekirdeğe(bir de bu kadar yavaş bir çekirdeğe) bu ram fazla bile, xp olsaydı 512 mb'a layık olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 8 yıl
RAM arttırılsa iyi olurmuş.Samsung n150 kullanıyorum oda Windows 7 kurulu geliyor bilgisayarın açılması rahat 5 dakikayı buluyor,can sıkıcı bir durum oluyor.XP'ye çevirmeyi düşünüyorum sırf o geç açılma yüzünden.Bu üründe de farklı bir durum olacağını düşünmüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi Android Oyunları -23- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim