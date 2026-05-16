Samsung çalışanları grevden vazgeçmedi, hisseler düşüşte

Tam Boyutta Gör Samsung Electronics ile Güney Kore’deki işçi sendikası arasında aylardır süren ücret ve prim anlaşmazlığı daha da kritik bir aşamaya geçti. Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi olan şirketin Güney Kore’deki sendikası, şirketin yeniden görüşme teklifine rağmen gelecek hafta başlaması planlanan grev kararını koruduğunu açıkladı. Gelişmenin ardından Samsung hisseleri gün içinde yüzde 9,3’e kadar değer kaybetti.

Taraflar arasında hükümet arabuluculuğunda yürütülen maaş ve prim görüşmeleri bu hafta sonuçsuz kaldı. Özellikle performans primleri konusunda yaşanan anlaşmazlık, şirketin üretim süreçlerinin sekteye uğrayabileceğine dair endişeleri artırdı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada 21 Mayıs’ta başlaması planlanan ve 18 gün sürmesi hedeflenen grevin devam edeceği belirtildi. Bununla birlikte sendika, 7 Haziran sonrasında yeniden müzakere masasına oturabileceklerini de duyurdu.

Samsung yönetiminden uzlaşma mesajı

Samsung yönetimi ise tansiyonu düşürmeye çalışıyor. Şirket yöneticileri, kamuoyuna ve hükümete yaşanan işçi anlaşmazlığının yarattığı rahatsızlık nedeniyle özür mesajı verdi. Açıklamada, müzakerelere açık bir yaklaşım sergileneceği ve anlaşma sağlamak için çabaların sürdürüleceği ifade edildi.

Şirket ayrıca yöneticilerin, sendika lideriyle görüşmek üzere Samsung’un Pyeongtaek kampüsüne gittiğini doğruladı. Ancak analistler, şirketin sendikanın taleplerini karşılayacak yeni ve somut bir teklif ortaya koymamasının grev ihtimalini güçlendirdiğini düşünüyor.

50 binden fazla çalışanın greve katılması bekleniyor

Sendika daha önce yaptığı açıklamalarda şirketin talepleri karşılayan detaylı bir teklif sunmaması halinde masaya oturmayacağını belirtmişti. Sendika yönetimi, özellikle rakip yarı iletken üreticisi SK Hynix ile Samsung arasındaki bonus ödemeleri farkına tepki gösteriyor.

Sendikanın açıklamalarına göre 50 binden fazla çalışanın iş bırakma eylemine katılabileceği değerlendiriliyor. Böyle bir senaryonun özellikle bellek çipi üretiminde ciddi aksamalara yol açabileceği belirtiliyor.

Grev ihtimalinin büyümesi yalnızca şirketi değil Güney Kore hükümetini de harekete geçirdi. Başbakan ve maliye bakanı dahil üst düzey yetkililer Samsung’da yaşanabilecek büyük çaplı bir iş bırakma eyleminin ülke ekonomisi açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Kriz büyürken finans kuruluşları da olası ekonomik etkileri hesaplamaya başladı. JPMorgan tarafından yayımlanan analizde grevin üretim üzerindeki etkisinin önceki tahminlerden daha büyük olabileceği belirtildi. JPMorgan’a göre grevin Samsung’un faaliyet kârına etkisi 21 trilyon won ile 31 trilyon won arasında olabilir. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 14,08 milyar dolar ile 20,79 milyar dolar seviyesine karşılık geliyor.

