    Samsung Galaxy M47, Geekbench testinde: Snapdragon 6 Gen 3 ile geliyor

    Teknoloji devi Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy M47, Geekbench testinde Snapdragon 6 Gen 3 işlemci ve Android 16 ile ortaya çıktı. İşte yeni modelin beklenen teknik detayları:

    Samsung Galaxy M47, piyasaya çıkış öncesinde performans test platformu Geekbench üzerinde görüntülendi. Orta segment akıllı telefon pazarında rekabet her geçen yıl daha da yoğunlaşırken Samsung’un Galaxy M serisini güncel donanımlarla yenilemeye devam ettiği görülüyor. Galaxy M47’nin Geekbench üzerinde görünmesi de cihazın artık test sürecinin daha ileri aşamalarına geçtiğine işaret ediyor. 

    Snapdragon 6 Gen 3, Galaxy M serisinde yeni denge arayışı sunabilir

    Geekbench verilerine göre Galaxy M47’de kullanılan Snapdragon 6 Gen 3 işlemci, Qualcomm’un orta segmentte enerji verimliliği ve günlük performans dengesine odaklanan yeni nesil platformlarından biri olarak konumlanıyor. Samsung’un bu işlemciyi tercih etmesi, şirketin Exynos yerine farklı pazarlarda Snapdragon tabanlı çözümleri değerlendirmeye devam ettiğini de gösteriyor.

    Samsung Galaxy M47, Geekbench testinde görüldü Tam Boyutta Gör
    Geekbench testinde ortaya çıkan 8 GB RAM detayı ise cihazın çoklu uygulama kullanımında daha akıcı bir deneyim hedeflediğini düşündürüyor. Samsung’un geçmiş Galaxy M modellerinde farklı bellek seçenekleri sunduğu bilindiği için daha düşük veya daha yüksek RAM varyantlarının da piyasaya çıkması olası görünüyor.

    Yazılım tarafında dikkat çeken en önemli detay ise cihazın Android 16 işletim sistemiyle çalışacak olması. Samsung’un One UI 8 arayüzüyle birlikte gelecek model, şirketin yeni yazılım ekosistemine dahil olacak cihazlardan biri olabilir. Son yıllarda Samsung, güncelleme politikaları konusunda Android ekosistemindeki en agresif üreticilerden biri haline geldi. Bu nedenle Galaxy M47’nin yalnızca donanım değil, uzun süreli yazılım desteği açısından da rekabetçi bir konum elde etmesi bekleniyor.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    M0meNtS 1 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Nat Alianovna 1 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

