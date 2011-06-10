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Samsung'dan Apple'a Flash göndermesi; İşte Galaxy Tab 10.1'in yeni tanıtım filmi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
101,7b
1
301
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung yeni tableti Galaxy Tab 10.1 için hazırladığı tanıtım filminde iPad 2'ye Flash göndermesi de yaptı. Firmanın bir süre önce özel versiyonunu Google I/O 2011 Geliştiriciler Konferansı'nda katılımcılara dağıttığı ve Amerika'da Best Buy üzerinden kullanıcıların beğenisine sunmaya başladığı yeni tableti, Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alıyor ve Google'ın Android 3.1 işletim sistemiyle geliyor. 8.6mm kalınlığı ve 565 gram ağırlığı ile iPad 2'den daha ince ve daha hafif bir yapıda olan Galaxy Tab 10.1, 1280 x 800 piksel ekran çözünürlüğü ve 1GB bellek kapasitesiyle gelirken, depolama tarafında ise 16/32/64GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunuluyor.

7000 mAh kapasiteli pil ile gelen tabletin 9 saate kadar video oynatabildiği ve  72 saate kadar da müzik çalabilen tablette, 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabilen 3MP çözünürlüğünde ana kameraya ve GTalk gibi uygulamalar üzeerinden görünütülü sohbet gerçekleştirebilmek için 2MP çözünürlüğünde ön kameraya yer veriliyor. 802.11n WiFi ve Bluetooth 3.0 gibi kablosuz iletişim teknolojilerini bünyesinde barındıran aynı zamanda modeline göre HSPA +21, EDGE ve GPRS desteği de sunan tablet, jireskop, ivmeölçer, ışık ve pusula sensörlerine de sahip. Adobe Flash desteği başta olmak üzere çok sayıda özelliği bünyesinde barındıran tablet bilgisayarın, ilerleyen aylarda ülkemizde de pazara sunulması bekleniyor.




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Fatal1ty. 8 yıl en beğenilen
Sar ordan bi Galaxy Tab
2 Yanıt Yanıtla +44
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Ermeydan 8 yıl
Alete o kadar para vereceksin ondan sonra bi flash video gelecek, oooops flash yok diyecek, o zaman içimden o aleti duvarda paralamak gelecek ama verdiğim para aklıma gelince içime oturacak.
Alete o kadar para vereceksin ondan sonra bi flash video gelecek, oooops flash yok diyecek, o zaman içimden o aleti duvarda paralamak gelecek ama verdiğim para ...
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Yanıtla +30
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myfranco 8 yıl
Reklam güzel yapılmış, cihaz da güzel. İyi bir ivme yakalarlar kesin. Bir de şu androidde standart olsa iyi olacak.
1 Yanıt Yanıtla +22
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4 Avatar Avatar Avatar
ulwi 8 yıl
Flash coktandir var zaten ios da , puffin sagolsun flashsiz acamadigim site yok ipad 2 de.
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QoS 8 yıl
viper17
webislander Flash flash şişirdiniz sanki apple ın koymaya imkanı yok gibi konuşuyorsunuz adamlar yarin yeni bir ios yazilim cikartir koyar içine flashı.hapışıp kalırsınız.4çekirdekli bilgisayarımın flashı yogun sitelerde nasıl kasıldığına ben şahidim.
İphone 7 de gelir flash

apple flash konusundaki tutumunu değiştirmedikce flash falan gelmez, flash geliştirmek için apple ın adobe a koyduğu kısıtlamaları kaldırması lazım, o da politika değişimi demek, e böyle bir firmanın da tükürdüğünü yalamayacağına inanıyorum
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tunlab 8 yıl
arkadaşlar ilgilenmeyin gider o, olmadı ölü taklidi yapın:)))
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ayfoncu4 8 yıl

tunlab

arkadaşlar ilgilenmeyin gider o, olmadı ölü taklidi yapın:)))


kim
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famousekolll 8 yıl
ya yemişim apple nızı ha abarttınız apple da apple
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VoodooRush 8 yıl
Şimdi bu ilk mesajdaki de reklam, bu benim paylaştığımda reklam. İkiside tablet için. Aradaki kalite, konsept farkına bakarsanız anlarsınız belki ne demek istediğimizi.

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Byabsnn 8 yıl
Muhtemelen xfacs galaksy tab aldı pişman oldu ama boyle yöntemlerle kendi egosunu tatmin etmeye çalışıyor
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ayfoncu4 8 yıl

Byabsnn
Muhtemelen xfacs galaksy tab aldı pişman oldu ama boyle yöntemlerle kendi egosunu tatmin etmeye çalışıyor

Aman diyim samsung hakkında konuşmayın size de ceza verir yöneticiler
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smart1978 8 yıl

Byabsnn

Muhtemelen xfacs galaksy tab aldı pişman oldu ama boyle yöntemlerle kendi egosunu tatmin etmeye çalışıyor


Evet... Samsung i8910HD symbian desteği berbattı... Gerçi Symbian ölmek üzere... Samsung bile desteğini! çekti... Samsung i8910HD DONANIMSAL olarak enaz 1 yıl en iyi Symbian telefonuydu... Galaxy Tab 7" modelini almıştım emsalleri arasında da eniyisiydi.. Yazılımsal desteği biraz iyi olsa da ekranını beğenmedim.. IPS panel LCD lerden bile berbattı iade ettim ... Galaxy Tab 10.1 epey yol katedilmiş... Daha iyisi çıkmazsa Galaxy Tab 8.9" olanından alacağım...

Kullandığım hercihazda muhakka bir eksiklik arıza çıkıyor gözardı etmiyorum... Sony F serisinde bile var... Olay Ipad2 Galaxy Tab değil...
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tunlab 8 yıl
salıverin küçük enişteyi, bırakın gitsin:))))
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tunlab 8 yıl
apple ürünleri ile samsung'un ayni segmentdeki ürünlerini karsilastirilabilir, ama bence son derece gereksiz bir yaklasim olur. Dünya biliyor bunu samsung'un bariz bir sekilde apple taklitcisi oldugunu hayir bu koreliler hep boyle bugun gazetede hyundai accent gordum adamlar bildigin wv scirocco'yu kopyalamislar bu adamlara sonra cok kaliteli urunler yapiyo demek biraz abes olur, gidip çin malı ürun alalim o zaman tv var cift hat var en azindan adamlar bakin biz flash koyduk apple'ı ezdik modunda gezmiyor, neden insanlarda yeni cikan urunlerde hep bi iphone killer yok ipad murder mutlulugu var onuda anlamiyorum tamam o ürün gercekten oyle olsa bizde alalim ama lutfen kendinizi kandirmayin, samsung islemci satar sonucda parasiyla satiyor apple G5 isletim sistemini en son intel ile degistirdi simdi i7 islemci kullaniyor mb pro ve imac'lerde bizde ilk donem yadirgadik ama simdi gayet memnunuz intelden, ama inteli uçuranda mac os x'dir, tipki ios gibi:))
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Psycna 8 yıl
niye samsungu yerip apple iyi diyenlerin mesajlari eksi bombardimanina tutuluyor? anca elinizden bu mu geliyo fandridciler.kuyruk acinizi boyle mi dindiriyosunuz?
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smart1978 8 yıl
Amoled teknolojisine laf atanlar birsonraki apple urunu amoled turevi kullanirsa bakalim ne yapacaksiniz.... Tipki onden kamerayi gec akil eden Apple in iphone ve ipad urunlerine tabiki susarlar...

Daha bircok ibretlik ornekler var...
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1 HiT u DowN 8 yıl

xfacts

Amoled teknolojisine laf atanlar birsonraki apple urunu amoled turevi kullanirsa bakalim ne yapacaksiniz.... Tipki onden kamerayi gec akil eden Apple in iphone ve ipad urunlerine tabiki susarlar...

Daha bircok ibretlik ornekler var...

Anladık samsungun var tamam abartma bu kadar.
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engurlu 8 yıl
ifan larin son cirpinislari
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ulwi 8 yıl
Geçen gün Puffin web browser ı 0,79cent e alıp denedim , gerçektende flashli bütün siteleri açtı , youtube da 1080p videoları fullscreen modda takılmasız oynatıyor, diziizle gibi sitelerdeki denediğim bütün dizileri oynattı, facebookda oynadığım oyunu hafif takılarakda olsa oynattı , citroen in full flash sitesini açtı ve sitede hafif takılarakda olsa gezinebildim, kısacası benim için ipad de flash olayı çözüldü, tavsiye ederim güzel yapmışlar. En güzel taraflarından biride sistemi hiç kasmaması cloud sisteminden dolayı.
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webislander 8 yıl
super amoled'in başında "super" yazıyor diye süper sanan zihniyet işte
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