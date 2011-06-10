Samsung'dan Apple'a Flash göndermesi; İşte Galaxy Tab 10.1'in yeni tanıtım filmi

Samsung yeni tableti Galaxy Tab 10.1 için hazırladığı tanıtım filminde iPad 2'ye Flash göndermesi de yaptı. Firmanın bir süre önce özel versiyonunu Google I/O 2011 Geliştiriciler Konferansı'nda katılımcılara dağıttığı ve Amerika'da Best Buy üzerinden kullanıcıların beğenisine sunmaya başladığı yeni tableti, Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alıyor ve Google'ın Android 3.1 işletim sistemiyle geliyor. 8.6mm kalınlığı ve 565 gram ağırlığı ile iPad 2'den daha ince ve daha hafif bir yapıda olan Galaxy Tab 10.1, 1280 x 800 piksel ekran çözünürlüğü ve 1GB bellek kapasitesiyle gelirken, depolama tarafında ise 16/32/64GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunuluyor.