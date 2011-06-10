Samsung'dan Apple'a Flash göndermesi; İşte Galaxy Tab 10.1'in yeni tanıtım filmi

Samsung yeni tableti Galaxy Tab 10.1 için hazırladığı tanıtım filminde iPad 2'ye Flash göndermesi de yaptı. Firmanın bir süre önce özel versiyonunu Google I/O 2011 Geliştiriciler Konferansı'nda katılımcılara dağıttığı ve Amerika'da Best Buy üzerinden kullanıcıların beğenisine sunmaya başladığı yeni tableti, Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alıyor ve Google'ın Android 3.1 işletim sistemiyle geliyor. 8.6mm kalınlığı ve 565 gram ağırlığı ile iPad 2'den daha ince ve daha hafif bir yapıda olan Galaxy Tab 10.1, 1280 x 800 piksel ekran çözünürlüğü ve 1GB bellek kapasitesiyle gelirken, depolama tarafında ise 16/32/64GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunuluyor.
7000 mAh kapasiteli pil ile gelen tabletin 9 saate kadar video oynatabildiği ve 72 saate kadar da müzik çalabilen tablette, 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabilen 3MP çözünürlüğünde ana kameraya ve GTalk gibi uygulamalar üzeerinden görünütülü sohbet gerçekleştirebilmek için 2MP çözünürlüğünde ön kameraya yer veriliyor. 802.11n WiFi ve Bluetooth 3.0 gibi kablosuz iletişim teknolojilerini bünyesinde barındıran aynı zamanda modeline göre HSPA +21, EDGE ve GPRS desteği de sunan tablet, jireskop, ivmeölçer, ışık ve pusula sensörlerine de sahip. Adobe Flash desteği başta olmak üzere çok sayıda özelliği bünyesinde barındıran tablet bilgisayarın, ilerleyen aylarda ülkemizde de pazara sunulması bekleniyor.
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apple flash konusundaki tutumunu değiştirmedikce flash falan gelmez, flash geliştirmek için apple ın adobe a koyduğu kısıtlamaları kaldırması lazım, o da politika değişimi demek, e böyle bir firmanın da tükürdüğünü yalamayacağına inanıyorum
kim
Aman diyim samsung hakkında konuşmayın size de ceza verir yöneticiler
Evet... Samsung i8910HD symbian desteği berbattı... Gerçi Symbian ölmek üzere... Samsung bile desteğini! çekti... Samsung i8910HD DONANIMSAL olarak enaz 1 yıl en iyi Symbian telefonuydu... Galaxy Tab 7" modelini almıştım emsalleri arasında da eniyisiydi.. Yazılımsal desteği biraz iyi olsa da ekranını beğenmedim.. IPS panel LCD lerden bile berbattı iade ettim ... Galaxy Tab 10.1 epey yol katedilmiş... Daha iyisi çıkmazsa Galaxy Tab 8.9" olanından alacağım...
Kullandığım hercihazda muhakka bir eksiklik arıza çıkıyor gözardı etmiyorum... Sony F serisinde bile var... Olay Ipad2 Galaxy Tab değil...
Daha bircok ibretlik ornekler var...
Anladık samsungun var tamam abartma bu kadar.
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