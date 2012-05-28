Samsung'dan ultrabook'lara rakip AMD işlemcili ultrathin dizüstü bilgisayar

AMD tepe yöneticisi Rory Read geçtiğimiz günlerdeki bir açıklamasında, Trinity kod adlı yeni nesil Fusion platformu ile ultrabook pazarında iddialı olacaklarını ve potansiyelleri değerlendirip bu yarışı kazanacakları yönünde iddialı açıklamalar yapmıştı. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tüm dizüstü bilgisayar pazarının yarıya yakının oluşturması beklenen ultrabook segmenti için AMD'nin de hazırlık içerisinde olduğu biliniyor. Intel tarafından ortaya atılan ultrabook konseptini AMD cephesi ultrathin olarak tanımlarken, üreticilerin hazırladığı sistemler de arka arkaya gün ışığına çıkıyor. HP'nin ultrathin bilgisayarından sonra Samsung tarafından hazırlanan Trinity işlemcilik ultra ince dizüstü bilgisayar da göründü.

Fotoğraflardan da anlaşılabileceği üzere Samsung, ultrabook modeli için geliştirdiği kasa tasarımının aynısını AMD'nin ultrathin platformunda da kullanmış. İkinci nesil Fusion işlemci ailesi içerisinde ultrathin sistemlere yönelik olarak geliştirilen 25 Watt TDP'li A10-4655M işlemcisinin güç verdiği 14-inç boyutundaki sistem, dört çekirdekli işlemcinin yanı sıra ayrıca 384 paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli entegre grafik biriminden de faydalanıyor. 8GB DDR3 bellek ile donatılan ultrathin sistemi, bu kategorideki sistemler arasında entegre grafik performansı en yüksek model olarak gösterilebilir. Tabi diğer taraftan Nvidia'nın Kepler tabanlı mobil grafik yongalarını kullanan ultra-ince bilgisayarların yavaş yavaş piyasaya giriş yaptığına da tanık olmaktayız fakat o sistemler, kasa inceliği dışında bu kategoride yer alan bilgisayarların diğer standartlarını tam olarak yakalabilmiş değiller.

Samsung'un ultrathin formundaki yeni bilgisayarını ne zaman piyasaya süreceği henüz bilinmemekle birlikte AMD tabanlı sistemlerin yaygınlaşması kuşkusuz ultrabook piyasasına da hareket getirecektir zira rekabet her zaman kullanıcıların lehine sonuç doğurur.