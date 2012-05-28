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Samsung'dan ultrabook'lara rakip AMD işlemcili ultrathin dizüstü bilgisayar

6 yıl
24,4b
1
26
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'dan ultrabook'lara rakip AMD işlemcili ultrathin dizüstü bilgisayar
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AMD tepe yöneticisi Rory Read geçtiğimiz günlerdeki bir açıklamasında, Trinity kod adlı yeni nesil Fusion platformu ile ultrabook pazarında iddialı olacaklarını ve potansiyelleri değerlendirip bu yarışı kazanacakları yönünde iddialı açıklamalar yapmıştı. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tüm dizüstü bilgisayar pazarının yarıya yakının oluşturması beklenen ultrabook segmenti için AMD'nin de hazırlık içerisinde olduğu biliniyor. Intel tarafından ortaya atılan ultrabook konseptini AMD cephesi ultrathin olarak tanımlarken, üreticilerin hazırladığı sistemler de arka arkaya gün ışığına çıkıyor. HP'nin ultrathin bilgisayarından sonra Samsung tarafından hazırlanan Trinity işlemcilik ultra ince dizüstü bilgisayar da göründü.
Fotoğraflardan da anlaşılabileceği üzere Samsung, ultrabook modeli için geliştirdiği kasa tasarımının aynısını AMD'nin ultrathin platformunda da kullanmış. İkinci nesil Fusion işlemci ailesi içerisinde ultrathin sistemlere yönelik olarak geliştirilen 25 Watt TDP'li A10-4655M işlemcisinin güç verdiği 14-inç boyutundaki sistem, dört çekirdekli işlemcinin yanı sıra ayrıca 384 paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli entegre grafik biriminden de faydalanıyor. 8GB DDR3 bellek ile donatılan ultrathin sistemi, bu kategorideki sistemler arasında entegre grafik performansı en yüksek model olarak gösterilebilir. Tabi diğer taraftan Nvidia'nın Kepler tabanlı mobil grafik yongalarını kullanan ultra-ince bilgisayarların yavaş yavaş piyasaya giriş yaptığına da tanık olmaktayız fakat o sistemler, kasa inceliği dışında bu kategoride yer alan bilgisayarların diğer standartlarını tam olarak yakalabilmiş değiller.
Samsung'un ultrathin formundaki yeni bilgisayarını ne zaman piyasaya süreceği henüz bilinmemekle birlikte AMD tabanlı sistemlerin yaygınlaşması kuşkusuz ultrabook piyasasına da hareket getirecektir zira rekabet her zaman kullanıcıların lehine sonuç doğurur. 
Samsung'dan ultrabook'lara rakip AMD işlemcili ultrathin dizüstü bilgisayar
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Samsung'dan ultrabook'lara rakip AMD işlemcili ultrathin dizüstü bilgisayar
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copter 6 yıl en beğenilen
fiyatı ultrabooklardan ucuz olursa çok satacağı garanti, 4 çekirdekli olmasıda iyi olmuş
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sedatkuran 6 yıl
AMD BU KONUDA doğru yolda. bu segmentte grafik gücü iyi olan bilgisayarlar herzaman kazanır.
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Batuist 6 yıl
bu ultrabooklara birde (ultrathin vs.) full hd koymaya başlasalar çok güzel olacak.. lg akıllı telefonlar için bile küçücük alanda bu kadar pikseli sığdırabilmişken bu ölçekteki bir ekranda full hd çok güzel görünürdü.. Tabi birde ips panel olsa tadından yenmez herhalde..
bu ultrabooklara birde (ultrathin vs.) full hd koymaya başlasalar çok güzel olacak.. lg akıllı telefonlar için bile küçücük alanda bu kadar pikseli sığdırabilmi...
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DH Misafiri 5 yıl
Altı ay önce SAMSUNG Ultrathin aldım.Tava gibi ısınıyor.Ayrıca win 8 Langugie yüklü win7 ye çeviremedim.Format atılmıyor.Şu an serviste ...
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Worms_ 6 yıl
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E_Aydin35 6 yıl
Böyle firmaların birbirlerine yol açmaları güzel gerçekten :) Belki bu konuda AMD Intelden daha başarılı olur belli olmaz..
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hayyam_karadenizli 6 yıl
ULtrabook'ların hiç birinde dokunmatik ekran özelliği yok, ultrathin'lerde dokunmatik özellik olursa bu kesinlikle rakiplerin belini kırar. Window8 çıktı, tam zamanı.
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VurqunCu 6 yıl
AMD bir kerede beklentileri karşıla be!
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besequ868 6 yıl
yeni pc alacak olsam yine notebook alırdım.
Ama süper ince oluşu çoğu insanı cezbeder.
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hacı.basat 6 yıl
AMD yada bu modelleri çıkaran diğer firmalar, ultrathin ve bundan sonra çıkacak dizüstü ve netbooklarda SSD seçeneği vermezlerse AMD adına çok büyük hezimet olur, ultrabookların hepsinde var, zaten şart, 256 GB'ların fiyatlar uygun, sen üretirken içine takıyorsun zaten daha ucuza mâl ediyorsun, tutupta HDD ile devam ederlerse kimsenin güveni kalmaz.
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MxFxOx 6 yıl
ultrabook yada ultrathin perf aramak yanlış aralarında çok büyük farklar olacağını sanmam böyle bir aletin batarya süresi önemli ssd şart ufak olması yanında pratik olmalı ne kadar çabuk açılırsa o kadar iyi sarsılma durumun da ssd sorun çıkarmaz ama hdd başıma geldiği için biliyorum netbook araç için kullanırken hdd zarar gördü kullanılamaz oldu
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1963bursa 6 yıl
199 dolar 256 GB SSD ideal, 120 insanı gerebilir, az kullanan bile günübirlik temizlik, BD çekme falan sıkıntısına girer. 199$ fazla geliyorsa kampanyalar var, 256GB'lar 165 dolara kadar düşebiliyor.
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rtsbora 6 yıl
4.9 puan aldığına göre 5400 RPM hdd kullanmışlar. keşke ssd kullansalardı. bu seviye sistem alan biri ne oyuncudur ne de arşivci. 120 gb ssd yeterli olurdu halbuki.
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