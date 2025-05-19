Samsung, 2025 OLED TV serisine Nvidia G-Sync desteği getiriyor

Samsung S95F OLED TV, G-Sync uyumlu ilk model olacak
G-SYNC, TV'nin yenileme hızını grafik kartının kare hızıyla senkronize ederek çalışıyor. 165 Hz'e kadar yenileme hızını destekleyen Samsung'un Motion Xcelerator teknolojisiyle birleştirildiğinde, oyuncular hızlı sahnelerde bile oldukça akıcı ve net görseller elde edecek.
OLED modelleri de dahil olmak üzere tüm üst seviye Samsung TV’ler, AMD FreeSync Premium sertifikasına sahip. Bazı modeller AMD FreeSync Premium Pro sertifikalı. S95F modeli, hem AMD FreeSync Premium Pro hem de Nvidia G-Sync Uyumlu sertifikasına sahip ilk Samsung TV.
Samsung TV’ler, G-Sync ve AMD FreeSync’e ek olarak gecikmeyi azaltmaya yardımcı olan Otomatik Düşük Gecikme Modu'nu (ALLM) içeriyor. Yeni Yapay Zeka Otomatik Oyun Modu özelliği de, oyunu gerçek zamanlı olarak analiz ediyor ve yapay zekayı kullanarak en iyi deneyim için görüntü ve sesi otomatik olarak ayarlıyor.
NVIDIA G-SYNC özelliği ilk olarak Samsung'un en üst model TV modeli olan S95F’de deneyimlenebilecek, daha sonra 2025 OLED TV serisindeki diğer modellere getirilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.