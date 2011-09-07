Samsung'un 5.3-inç ekrana sahip yeni telefonu Galaxy Note'u inceledik

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung'un yeni nesil akıllı telefonu Galaxy Note'u inceledik. Almanya'daki IFA 2011 Fuarı'nda tanıtılan Galaxy Note, 5.3-inç boyutundaki yüksek çözünürlüklü ekranı, 1.4GHz hızındaki çift çekirdekli işlemcisi ve özel kalemi ile akıllı telefon pazarında yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.
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Böyle beklersen bir gün şirinleri bile görebilirsin
Adamın yorumu 7 puan almasına rağmen sırf mesajında telefonu inceleyen site yöneticisine gönderme var diye konunun üstüne en beğenilen mesajlar bölümüne çıkmıyor. Bu nasıl bir rezilliktir ya?