Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Samsung'un 5.3-inç ekrana sahip yeni telefonu Galaxy Note'u inceledik

8 yıl
261b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'un yeni nesil akıllı telefonu Galaxy Note'u inceledik. Almanya'daki IFA 2011 Fuarı'nda tanıtılan Galaxy Note, 5.3-inç boyutundaki yüksek çözünürlüklü ekranı, 1.4GHz hızındaki çift çekirdekli işlemcisi ve özel kalemi ile akıllı telefon pazarında yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
damn2u 8 yıl en beğenilen
Video editlenmiş bir nevi kullanıcılara tanıtmak istenilmiş ama 2.49'dan sonraki rezillik ne yahu, telefonun tuş kilidini açmayı öğrenin önce.
Video editlenmiş bir nevi kullanıcılara tanıtmak istenilmiş ama 2.49'dan sonraki rezillik ne yahu, telefonun tuş kilidini açmayı öğrenin önce.
Devamını Gör
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Haşin Erkek 8 yıl JrMaster
AnarcHiest

Knight7Cydonia


AnarcHiest

Çözünürlük düşük mü yine :S

1920x1080 mı bekliyorsunuz ?


evet ... itirazınmı var ??

Böyle beklersen bir gün şirinleri bile görebilirsin
AnarcHiestKnight7CydoniaAnarcHiestÇözünürlük düşük mü yine ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aegean-Man 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Adamın yorumu 7 puan almasına rağmen sırf mesajında telefonu inceleyen site yöneticisine gönderme var diye konunun üstüne en beğenilen mesajlar bölümüne çıkmıyor. Bu nasıl bir rezilliktir ya?
Adamın yorumu 7 puan almasına rağmen sırf mesajında telefonu inceleyen site yöneticisine gönderme var diye...
Devamını Gör
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
eşim bana bitane almış ama elime geçmedi daha eşim yurt dışında 1buçuk ay sonra elime geçer bence süper bişey biraz pahalı:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
İnternete girerken maillerime bakarken vb durumlarda yazılar küçükse ekranı ayarlamaya sigdirmaya çalışmak çok sınır bozucu. Hele de tek elle. Bazen resimler küçücük görünmüyorlar. Bol bol not tutanlar is adamları avukatlar, mühendisler vb için harika bir cihaz. Biraz daha ince ve hafif olsa fena olmazmış. Ama bluetooth'unu kullanamadığım flaş siteleri açmayan kucuk ekranli dosya aktarma ve yedeklere için İTunse'a bağımlı İPhon'a tercih ederim fakat İPhone'unda ekran çözünürlüğü dokunmatik ekraninin hassasligi uygulamalarin coklugu guzelligi ve guvenilirligi tercih sebebim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cloud Nine 7 yıl
Merakla bekliyorum.
Müthiş birşey.

Bence büyük değil.
İnce olmasından kurtarıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
İnternete girerken maillerime bakarken vb durumlarda yazılar küçükse ekranı ayarlamaya sigdirmaya çalışmak çok sınır bozucu. Hele de tek elle. Bazen resimler küçücük görünmüyorlar. Bol bol not tutanlar is adamları avukatlar, mühendisler vb için harika bir cihaz. Biraz daha ince ve hafif olsa fena olmazmış. Ama bluetooth'unu kullanamadığım flaş siteleri açmayan kucuk ekranli dosya aktarma ve yedeklere için İTunse'a bağımlı İPhon'a tercih ederim fakat İPhone'unda ekran çözünürlüğü dokunmatik ekraninin hassasligi uygulamalarin coklugu guzelligi ve guvenilirligi tercih sebebim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barticli 8 yıl
hepsiburada.com/... hepsiburada on siparis fiyati cok pahali
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 8 yıl
Cihazın boyutu gerçekten büyük.Samsung Galaxy S2 bile büyük aslında bir cep telefonuna göre.Onun dışında iyi gözüküyor ki bunu alanda her halde cebinde taşıyamaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ali282 8 yıl
çözünürlük arttırılmış.iyi.ekran büyük oda iyi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aokyy 8 yıl
Samsung olayı gerçekten çok abarttı. Daha bir ürününü piyasaya sürmeden diğerini duyuruyor. Bu kadar fazla modele gerek yok. Adam gibi yap, az yap. ayfonu bu düşüncesinden dolayı takdir ediyorum. Diğerlerinin de bu hareketi örnek alması gerektiğini düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
landmoon 8 yıl
note ve tab 7.7 gelsin artık da alalım hangisi ucuz olursa
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inch 8 yıl
mesajım bulunsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ControlYourDream 8 yıl
Yok daha neler , 5.3 inch .


En fazla 4 inç en ideal ise 3.7 inçtir smartphonelar için .
Daha fazlası kabul edilemez .

Büyük ekran isteyen tablet alsın .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EXCELANCEE28 8 yıl
ControlYourDream

Yok daha neler , 5.3 inch .


En fazla 4 inç en ideal ise 3.7 inçtir smartphonelar için .
Daha fazlası kabul edilemez .

Büyük ekran isteyen tablet alsın .

Sırf sen dedin diye,koşacam bir tablet alıcam.

Neyse,hayatımın son 10 yılını bi gözden geçirdim,hep yandan cepli pantolonlar giyoyorum.Modasını filan bilemem,cüzdan taşımayı sevmeyen biri oldğum için,kredi kartlarımı bile cebime koyarım.Geçen gün telefoncuda 5'' bir cihaz gördüm.Markası şuan aklımda değil.Teli cebime koyabiliyordum sorunsuzca.Bunun 0,3'' fazlalığı pek can sıkıcı olmaz.İos den nefret ettiğim şu günlerde,benim için alınası cihazların başında geliyor kendileri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Corleone. 8 yıl
Aslında bu telefon 4.0 inch büyüklüğünde bu özelliklerle gelse ne HTC kalır ne iphone,şuanda iphone 5 bekleyen belki yenilik olur diyen kullanıcılar var.SGS2'de çok çok iyi bir cihaz ama ip5'in ne olacağı belli olmadığuı için insanlar doğal olarak tereddütte kalıyor.Ama bu cihaz gelse ben eminim teknolojiden anlayan akıllı telefon kullanıcılarının alacağı telefon bu olurdu.Ama bu Samsung işte hemen yapmaz öyle,bunuda herkes almaz 5.0 inch'lik telefonu kullanmak büyük bir el ve umursamamazlık ister.Yani çok dalga geçerler onu takmıyorsanız dışarıda telefonu çıkarıp kullandığınızda herkesin gözü sizin üstünüzde olur çalınma riski felanda ben bilmiyorum ama telefon diye bunu almam sgs2 alırım.Almak isteyenler 1,2,3,4 hatta 5 kez düşünsünler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nakruf34 8 yıl
1.4GHz hızında çift çekirdekli işlemcisiyle Galaxy Note çok güzel :):)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tecniq 8 yıl

Galaxy Note Resmi sayfası ve Tüm Özellikleri :

samsung.com/...


Cihazda Barometre bile varmış yaw, alla allaaa... Naapcazki Barometreyi? Hava basıncınımı ölçücez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
11:40
En alınabilir Galaxy, S10e Kutusundan çıkıyor
9,5b izlenme · 2 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
4,1b izlenme · 22 sa. yeni video
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,7b izlenme · 4 hf.
18:16
iPhone X vs. Galaxy Note 8: Devler karşı karşıya
30,9b izlenme · 2 yıl
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
984 izlenme · 12 sa. yeni video
08:51
Asus ZenFone 4 Pro detaylı ön inceleme: Yeni nesil amiral gemisi
18,6b izlenme · 2 yıl
12:25
Sony Xperia XA2 Ultra elimizde l Süper orta sınıf telefon
11,5b izlenme · 1 yıl
24:45
4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme
14,2b izlenme · 5 ay
17:49
Sony Xperia XZ Premium incelemesi "En Güçlü Samuray"
18,1b izlenme · 2 yıl
11:26
Samsung Galaxy On7 Prime inceleme
11,9b izlenme · 2 yıl
20:14
Samsung Galaxy A8 2018 elimizde: 2900TL'ye neler sunuyor?
15,7b izlenme · 1 yıl
08:56
Samsung Galaxy Note 8 kutudan çıkıyor
15b izlenme · 2 yıl
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
15:20
Samsung Galaxy Note 8 detaylı ön inceleme: Merak edilen her şey!
25,9b izlenme · 2 yıl
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
2b izlenme · 1 gün
06:11
Galaxy Note 9 ile Fortnite oynadık!
12,5b izlenme · 9 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim