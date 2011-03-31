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Samsung'un Galaxy serisi süper telefonları ve yeni nesil tabletleri hakkında her şey [özel röportaj]

8 yıl
91,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un çift çekirdekli işlemciye ve Super AMOLED Plus ekrana sahip yeni telefonu Galaxy S II Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? Yeni tabletler Galaxy Tab 8.9 ve 10.1'in ülkemize ne zaman giriş yapacak? Samsung Galaxy S'in yazılım güncellemesi neden gecikti, Android 2.3 güncellemesi ne zaman çıkacak ? Samsung Galaxy Tab 7, Android 3.0 güncellemesi alacak mı ? Tüm bu soruların cevapları ve çok daha fazlası bu videomuzda!

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Fukceng 8 yıl en beğenilen
hastayım bu mikrofana! :)
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DH Misafiri 6 yıl
slm arkadaşlar bi sorunum warda yardımcı olabilirmisinz çagrı engelleme açıkken giden çagrı yapamazsınız hatası
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orhan azeri 8 yıl
Galaxy s icin android 2.3 guncellemesi bu ay gelicek android 2.2.1 guncellemeside htc dan once geldi samsung icin bu da oyle olucak
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DH Misafiri 8 yıl
o bişey değilde pazarlama müdürü arkadaşı görünce eski işim aklıma geldi. garibim durmadan buna baskı yapıyorlardır sat sat sat şu kadar rakama ulaş bu kadar rakama ulaş...
ehem şimdi galaxy S 'e and güncellemesnin ne zaman geleceği hakkında net bilgimiz yok... ( aslında hiç bilgisi yok )
psikolojik olarak da spiker seri sorularla sıkıştırdıkça adam kıvıra kıvıra bir hal oldu...
şahıslara karşı kesinlikle bir kötü niyetim yok aynı işi bende yaptım adam zor iş yapıyor hiçbir doğru dürüst bilgi destek vs olmadan merkezden gelen "sat sat sat daha çok sat" la uğraşmak kolay iş değil sağlam miğde istiyor bu satış işleri...
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gmdoctor 8 yıl
Benim en çok merak ettiğim cihazlar çıkana kadar samsung bu saçma sapan LAGları düzeltebilecek mi cihazlarında bi de SGS2 2.3.1 le mi gelicek yoksa 2.3.3 le mi? Çümkü 2.3.1in çok açığı ve problemleri vardı 2.3.3 ise baya stabil diyolar o da bence önemli bi ayrıntı...
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Ju1i@~ 8 yıl
Adamın kesin bilgi değil de daha çok kendi görüşlerine yer vermesi gizlilik nedeniyle olabilir. Aslında ne olacağını, ne çıkacağını biliyordur ama söylemesi yasaktır.
Saçma sapan kısıtlamalarına rağmen gittikçe iPad 2'ye ısınıyorum böyle cihazlar görünce. Pahalı da olsa tablet teknolojisinde ulaşılan son nokta. Yazılım tarafı hep sağlamdı. Şimdi donanım olarak da çıkmış/çıkacak rakiplerinden üstün. Apple inadı bırakıp; microSD kart yuvası, Flash desteği, USB, vs. eklese rakibi kalmazdı şimdiye. Bir açıdan cihazın eksiklerinin olması bizim için bir avantaj.
Motorola Xoom'un TechCrunch'daki incelemesini seyretmiştim. Android 3.0'ın çok fazla hatası olduğundan bahsediyorlardı. Donanımsal olarak da iPad 2'den geri ama 200 dolar daha pahalı. Yine, Apple kadar fanboyları da yok. Nasıl satmayı planlıyorlar acaba?
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Hakanonur 8 yıl
Galaxy tab super yeni rom super hizlandirdi cihazi herkese tavsiye ederim.
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gmdoctor 8 yıl
Hocam bi de Android 3.0lı tabletlerin telefon özelliği olmuyo diye biliyorum...
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maestro_34 8 yıl
Galaxy Tab Android 3.0 güncellemesi alacak mıymış???
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nunal 8 yıl
beklemekten sıkıldım gittim wave s8500 aldım :) Bada'nın durumu pek iç açıcı değil gibi iyi mi yaptım bilmiyorum...
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mokinto 8 yıl

nunal

beklemekten sıkıldım gittim wave s8500 aldım :) Bada'nın durumu pek iç açıcı değil gibi iyi mi yaptım bilmiyorum...


Piyasada kalmış mı s8500? şaşırdım.
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Evren Küçük 8 yıl
benim bu röportajdan anladığım Samsung için hiçbirşey net değil. Samsung Galaxy S telefonu almayı ve tavsiye etmeyi artık düşünmüyorum. Beni tek cezbeden super amoled ekranıydı. HTC sahibi bir arkadaşım Galaxy S için donanım olarak gayet iyi olduğunu ama yazılım konusunda yeterince iyi olmadıklarını söylemişti. Sırf ekranı için HTC yerine Samsung diyordum ama böyle yazılımsal konular muallakta kalacaksa kalsın bence de.
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Divinity 8 yıl

SPETNAS

benim bu röportajdan anladığım Samsung için hiçbirşey net değil. Samsung Galaxy S telefonu almayı ve tavsiye etmeyi artık düşünmüyorum. Beni tek cezbeden super amoled ekranıydı. HTC sahibi bir arkadaşım Galaxy S için donanım olarak gayet iyi olduğunu ama yazılım konusunda yeterince iyi olmadıklarını söylemişti. Sırf ekranı için HTC yerine Samsung diyordum ama böyle yazılımsal konular muallakta kalacaksa kalsın bence de.


Sırf ekran için alacaksınız iPhone 4 almanız gerekir, şu an taşınabilir cihazlarda kullanılan en iyi ekran teknolojisi iphone 4'de.
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tric 8 yıl

SPETNAS
benim bu röportajdan anladığım Samsung için hiçbirşey net değil. Samsung Galaxy S telefonu almayı ve tavsiye etmeyi artık düşünmüyorum. Beni tek cezbeden super amoled ekranıydı. HTC sahibi bir arkadaşım Galaxy S için donanım olarak gayet iyi olduğunu ama yazılım konusunda yeterince iyi olmadıklarını söylemişti. Sırf ekranı için HTC yerine Samsung diyordum ama böyle yazılımsal konular muallakta kalacaksa kalsın bence de.

Acikcasi i5700 den agzim yanmisti (guncelleme destegi anlaminda) ama bile bile gidip Galaxy Tab alan ben bir daha asla ve asla Samsung'a bulasmam ve cevremdeki insanlari da bulastirmam bu roportajdan sonra. Cikardigi urune destek vermeyen, musterilerinin kafasindaki sorulari gidermek yerine daha da fazla soru isaretleri birakan bir firmayi ne yapacaksin ki? Sense arayuzle kullanilan modelleri icin HTC nasil guncelleme cikariyor? Samsung Galaxy Tab icin guncelleme belki gelir belki gelmez diye yaprak fali bakmaya devam etsin (aslinda gelmeyecegini onlarcda biliyor ama yeni modeller piyasaya girene dek Galaxy Tab'a bel baglamis durumdalar). Onlar fal bakarken HTC Flayer 7" icin 3.0 guncellemesini cikartir. Su an Android isletim sistemli bir cihaz alacak olanlar HTC'den kesinlikle sasmasin. İlla alternatif derseniz de yeniden piyasaya giris yapan Sony var.
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ayhankurban 8 yıl
Samsung piyasayı resmen hallaç pamuğu gibi dagıttı Nokianın hükümdarlığı buraya kadarmış arkadaş daha galaxy s in verdiği heycan bitmeden üstüne galaxy s 2 tablet mini falan uçuyor samsung :D
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