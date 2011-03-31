Samsung'un Galaxy serisi süper telefonları ve yeni nesil tabletleri hakkında her şey [özel röportaj]

Samsung'un çift çekirdekli işlemciye ve Super AMOLED Plus ekrana sahip yeni telefonu Galaxy S II Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? Yeni tabletler Galaxy Tab 8.9 ve 10.1'in ülkemize ne zaman giriş yapacak? Samsung Galaxy S'in yazılım güncellemesi neden gecikti, Android 2.3 güncellemesi ne zaman çıkacak ? Samsung Galaxy Tab 7, Android 3.0 güncellemesi alacak mı ? Tüm bu soruların cevapları ve çok daha fazlası bu videomuzda!
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ehem şimdi galaxy S 'e and güncellemesnin ne zaman geleceği hakkında net bilgimiz yok... ( aslında hiç bilgisi yok )
psikolojik olarak da spiker seri sorularla sıkıştırdıkça adam kıvıra kıvıra bir hal oldu...
şahıslara karşı kesinlikle bir kötü niyetim yok aynı işi bende yaptım adam zor iş yapıyor hiçbir doğru dürüst bilgi destek vs olmadan merkezden gelen "sat sat sat daha çok sat" la uğraşmak kolay iş değil sağlam miğde istiyor bu satış işleri...
Saçma sapan kısıtlamalarına rağmen gittikçe iPad 2'ye ısınıyorum böyle cihazlar görünce. Pahalı da olsa tablet teknolojisinde ulaşılan son nokta. Yazılım tarafı hep sağlamdı. Şimdi donanım olarak da çıkmış/çıkacak rakiplerinden üstün. Apple inadı bırakıp; microSD kart yuvası, Flash desteği, USB, vs. eklese rakibi kalmazdı şimdiye. Bir açıdan cihazın eksiklerinin olması bizim için bir avantaj.
Motorola Xoom'un TechCrunch'daki incelemesini seyretmiştim. Android 3.0'ın çok fazla hatası olduğundan bahsediyorlardı. Donanımsal olarak da iPad 2'den geri ama 200 dolar daha pahalı. Yine, Apple kadar fanboyları da yok. Nasıl satmayı planlıyorlar acaba?
Piyasada kalmış mı s8500? şaşırdım.
Sırf ekran için alacaksınız iPhone 4 almanız gerekir, şu an taşınabilir cihazlarda kullanılan en iyi ekran teknolojisi iphone 4'de.
Acikcasi i5700 den agzim yanmisti (guncelleme destegi anlaminda) ama bile bile gidip Galaxy Tab alan ben bir daha asla ve asla Samsung'a bulasmam ve cevremdeki insanlari da bulastirmam bu roportajdan sonra. Cikardigi urune destek vermeyen, musterilerinin kafasindaki sorulari gidermek yerine daha da fazla soru isaretleri birakan bir firmayi ne yapacaksin ki? Sense arayuzle kullanilan modelleri icin HTC nasil guncelleme cikariyor? Samsung Galaxy Tab icin guncelleme belki gelir belki gelmez diye yaprak fali bakmaya devam etsin (aslinda gelmeyecegini onlarcda biliyor ama yeni modeller piyasaya girene dek Galaxy Tab'a bel baglamis durumdalar). Onlar fal bakarken HTC Flayer 7" icin 3.0 guncellemesini cikartir. Su an Android isletim sistemli bir cihaz alacak olanlar HTC'den kesinlikle sasmasin. İlla alternatif derseniz de yeniden piyasaya giris yapan Sony var.