Samsung'un Galaxy serisi süper telefonları ve yeni nesil tabletleri hakkında her şey [özel röportaj]

Samsung'un çift çekirdekli işlemciye ve Super AMOLED Plus ekrana sahip yeni telefonu Galaxy S II Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? Yeni tabletler Galaxy Tab 8.9 ve 10.1'in ülkemize ne zaman giriş yapacak? Samsung Galaxy S'in yazılım güncellemesi neden gecikti, Android 2.3 güncellemesi ne zaman çıkacak ? Samsung Galaxy Tab 7, Android 3.0 güncellemesi alacak mı ? Tüm bu soruların cevapları ve çok daha fazlası bu videomuzda!

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