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Samsung'un 3D LCD TV'lerini denedik!

9 yıl
259b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda Samsung'un lansmanında öne çıkan detayları değerlendiriyor, lansmandan röportajlarla Samsung'un yeni teknolojilerini ekranlarınıza taşıyoruz.

Samsung, 2010 yılında 60 farklı televizyon modeli içinde 11 farklı 3D özellikli televizyonu kullanıcıların beğenisine sunuyor. Özellikle standart 2D yayınları 3D yapabilen televizyonlar, internete bağlanabilme ve yazılım çalıştırabilme özellikleri ile göz dolduruyor.

Bu videomuzda Samsung'un lansmanında öne çıkan detayları değerlendiriyor, lansmandan röportajlarla Samsung'un yeni teknolojilerini ekranlarınıza taşıyoruz.


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Haftanın Hitleri Adolf.. 3 yıl
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DH Misafiri 7 yıl
3 yıl önce samsung lcd tv aldım. garenti süresi bitti.
Ekranda yukarıdan aşagıya düz bir cizgi oluştu. bu bazen kırmızı bazen siyah bazen de yeşil renk çizgi.
servisi aradım öncelikle 45 tl servis ücreti alınıyor. Arıza tespiti: panel değişmesi gerekiyormuş.
Ne kadar mı? Buyrun: 900,00 tl.
sakın samsung almayın.
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pocemonmutlu 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

3 yıl önce samsung lcd tv aldım. garenti süresi bitti.
Ekranda yukarıdan aşagıya düz bir cizgi oluştu. bu bazen kırmızı bazen siyah bazen de yeşil renk çizgi.
servisi aradım öncelikle 45 tl servis ücreti alınıyor. Arıza tespiti: panel değişmesi gerekiyormuş.
Ne kadar mı? Buyrun: 900,00 tl.
sakın samsung almayın.

Tamamda asıl tv'nin en pahalı parçası paneldir. Şimdi ben 4000tl'ye Sharp veya Panasonic aldım diyelim paneli kırdım veya garanti süresi bitti panel bozuldu 600tl fiyatamı değiştirecekler zannediyoruz? hayır tabiki...
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaslar 1000 ile 1500 fiyat aralıgı arasında önerebileceginz 3d led tv varmı
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f3xu5 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaslar 1000 ile 1500 fiyat aralıgı arasında önerebileceginz 3d led tv varmı

eğer 40'' ise ole bise yok. 32'' 3d almana gerek yok bosuna fazla para werme gidip d5000 yada d5500 almanı tavsiye ederim
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j0ffline 9 yıl
öfff reklamı gördüm kapıyorum
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bilgehan_de 9 yıl
3D TV'lerin yanında gelen active-shutter gözlükleri başka kaynaklarda kullanmak mümkün değil mi?

Mesela ben sadece gözlüğü aldığımda projeksiyonumda 3D keyfi yaşayamaz mıyım?

3D tv'leri almak şart mı?
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DH Misafiri 9 yıl
Merhaba,
Samsung 3D LED TV'sini aldım, ayrıca 3D Bluray tabi. Çok başarılı buldum ancak fabrikasyon çıkışlı arızalı bir TV'ye rast geldim malesef. Ha, bir de çamaşır makinası satın aldım, hani şu her türlü özelliği olan. Dezenfekte, sterilizasyon, kurutma vs. O da arızalı çıktı.
Kısaca TV için hala bekliyorum 35 gün oldu TV onlarda, 6,000 TL harcayıp 1 ay boyunca TV'siz kalmak nasıl bir duygudur çok iyi biliyorum artık.
Aklı olan SAMSUNG MARKA ÜRÜNLERDEN UZAK DURUR!!!!!
Bizim gibi ülkelere kontrolden geçmemiş, yani onay almamış ürünleri kakalıyorlar... Yersek tabi... Valla ben kandım, yandım. Siz de yanmayın. Başka markalara yönelin. ASLA AMA ASLA BU ÜLKEDE SAMSUNG almayın.
NOT: Kuzenim de plazma TV aldın ve 3 kere tamire gitti geldi. Bir daha olursa değiştireceklerini söylüyorlar. Yani biz taksitlerini ödüyoruz adamlar kendi servislerinde bizim aldığımız ürünlerle testler yapıyorlar.
Bir de ellerinde 3D Shuttle gözlük de yoktu benimkileri vermek zorunda kaldım. TV'yi zaten servise kaptırdık. Bir de oradaki yetkili gözlükleri geri almaya gittiğimde demez mi "gözlüklerden bir tanesi galiba sorunlu" diye, vuracaktım adamı orda. Ben sağlam iki adet gözlük verdim, bir de arızalı olabilirmişmiş!!!
SAMSUNG MARKA ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN!!!!
Togay Özyiğit
05353025512
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cloud35 9 yıl
Sizde sorunlu ürün çıkması genelleme yapmayı gerektirmez. Yani Samsung marka ürünlerden uzak durun demek saçma olur. Yinede benimde o kadar para harcayıp başıma aynı şey gelseydi sinirden böyle söyleyebilirdim. Bu konuda haklısınız. Fakat garanti bu yüzden var. Size malesef böylesi denk gelmiş ayrıca ben olsam gözlüklerimi vermezdim. Servis olduğuna göre bir şekilde test amaçlı gözlük bulabilirlerdi. Çünkü gözlükler bildiğim kadarıyla TV ile birlikte satılmıyor. Ayrıca onay almamış ürün satılıyor diye birşey yok. Bu arada Tv yi aldıktan ne kadar süre sonra arıza verdi ve ne arızası verdi? 30 iş gününün dolmasına az kalmış dolduğunda yaptık deseler bile ürünü almayın yenisi ile değişimini isteyin.
Bu arada yanlış anlamayın Samsung marka hiç bir ürün kullanmıyorum. Ama kullanan arkadaşlarım var.
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arundar 9 yıl
Bundan yaklaşık 27 yıl önce ki bu oldukça uzun bir zaman 1983 yılından bahsediyorum o zaman oldukça küçüktim ama ilk 3D deneyimimi jaws 3 le yaşamıştım gerçekten çok çok iyiydi aradan oldukça uzun zaman geçti bu arada bi çok 3D ile ilgili prototip ürünler çıktı sonra imax 3D ile işin sonu oldu imax çok yeni bir teknoloji değil fakat ülkemizde son 3-4 yılda imax salonlarında önemli bir artış oldu bugüne kadar 4 kez imax 3D deneyimim oldu gerçekten insan o deneyimi yaşadıktan sonra evindede öyle bir deneyim yaşamak istiyor. Imax 3D de aynı şekilde aktif gözlükler kullanılıyor gözlüğün orta kısmında yani buruna oturan kısmında bir algılayıcı bulunuyor burayı el ile kapadışınızda 3D görüntüden 2D lu görüntüye geçiş yapıyosunuz lafı fazla uzatmadan konuyu toparlamak istiyorum eski 3D teknolojisinin dezavantajları bu sayede azaltılmış. eski 3D teknolojisinde aktif gözlük bulunmadığından iki farklı filtre kullanılmaktaydı bu da görüntünün fazla net olmamasını ve renklerin kötü görünmesine neden oluyordu benim de şu elimde national geo nun tarih öncesi deniz canavcarları adındaki 3D belgeseli ile batman in 3D oyunu var belgesel tamamiyle imax 3D gibi yakın plan çekimler burnunuzun dibinde oluyorken uzaktaki nesneler ekran üzerinde fakat batman 3D oyununda böyle bir görüntü yok aynı şekilde bugün 3D lcd lerdeki gibi sadece derinlemesine bir görüntü var. samsung un 3D lcd tv sini izledikten sonra evde 3D olarak oynadığım batman arasında pek bir fark yoktu çünkü prensip aynı sadece görüntüde derinlik var imax 3D gibi değil bugün elimdeki mevcut donanımla hiç bir yatırım yapmadan biraz imax 3D vari biraz da 3D lcd tv vari bir görüntü alabiliyorum her iki içerikte keyif veriyor ama bugün üretilip geliştirilen 3D lcd veya led aydınlatmalı tv lerin 3D imax deki yakın plan çekimlerin burnumun ucunda gördüğüm gibi görmek isterdim. Kısacası 3D tv yerine evde kullandığım mevcut sistemimi kullanmayı tercih ederim fakat görüntüler imax 3D deki gibi ekran dan dışarı çıkmış olsaydı kesinlikle bu teknolojiye geçiş yapardım bu yazdıklarım kesinlikle kendi şahsi görüşümdür her hangi bir tartışma yaratmak için yazılan bir yazı değildir.
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St Batuhan 9 yıl
Üzgünüm ama videonun ilk 8 dakikasını izledim su ana kadar ve sıkıcı gecti. Anlatımı yapan kisi biraz kötü kacmıs duruma. Cok takılıyor ayrıca bazı sorunlar var. Nese umarım devamı böyle değildir diyor izlemeye devam ediyorum ve bu video icin tesekkürlerimi sizlerden esirgemiyorum :D
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DH Misafiri 9 yıl
Merhaba Arkadaslar.En büyük bayi Akmerkez Samsung (Forum İstanbul Brand Shop) ta çalısıyorum :). Mutlaka gelin Görün ,benim beklemedigim kadar iyi olmus inanın ürünleri anlatırken keyif alıyorum . Gözlügü takıp monsters filmini ilk görenlerin tepkisi hep aynı . :) İnanılmaz keyifli .Görüntü kalitesinde bu kadar fark olabilecegini hic dusunmemistim. para verip tv almayı hic dusunmemistim ama Samsung yeni C8000 inanılmaz bi ürün olmus. Buyrun gelin ,izleyin karar verin .
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daemonville 9 yıl
Konu ile alakasız ancak söylemeden duramadım;
Çoğu sefer "Samsung'un 3D TV'leri dandik!" şeklinde okuyorum ilk an.
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cemik 9 yıl
Dun cevahırdeydım orada ıkı yere ayrııca uskudarda kırtasıye oyuncakcı bırakmadım 3d dandık karton gozluk bulamadım .batman goty 3d xboxda denemek ıcın 2 gundur gozluk bulamadım oyun var gozluk yok..ayrıca samsung bayınde tv var 3d cevahırde fakat 3d gozluk yok puahahaha ne sacma nedenı tvden 3d gozluk cıkmıyorya yaw kardesım barı bayılere verın bır adte de deneyelim.2den 3 d sanal gecıs etkısnı gorelım ama nerdeee.. 3d gozluk ne degerlı yaww suanda..taki gozluksuz teknolojıye kadar.
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SUAVI 9 yıl
Belki aramızda verilne 3D görüntüleri doğuştan 3. boyutlu görenler vardır.


Lütfen durun ve düşünün bir saniye.
Adamlar uzakdoğuda binlerce mühendisiyle , milyonlarca dolarlık ARGE'siyle, milyar dolarlık yatırımlarıyla yeni bir ürün ortaya koyuyor ama bizimkiler show roomlarına gönderdikleri 3D Samsung LCD'lerin yanında deneme amaçlı da olsa birer tane 3D gözlük göndermeyi düşünemiyor, akıl edemiyor.

Dünyanın en iyi markaları dahi bizim ülkemizde yine kendi insanımızın hizmet anlayışı(!), kafa yapısı sayesinde böylesine komik durumlara düşüyor.
3D TV var, 3D görüntü var ama bunları görebileceğimiz 3D gözlükler ortada yok. Güler misin ağlar mısın?
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cemik 9 yıl
399 TL Samsung 3D gözlük Mediamarktda ..
4000tl 8000 tl lere tv satıyorlar gözlügü vermiyorlar..LG yanında gözlüğünü ücretsiz vermekte.. Yanında en azından 1 adet sen ver müşterine gözlük dileyen 2. ücretiyle alsın(bu bile saçmaya) nedir yani..399 tl fiyat burada ayrıcada tv nın ıcınden cıkmaması neredeyse kumandayıda vermeyecekler..Kumanda gıbı demırbası bu gozluktv nın.Sonuçda ozellıgı bu eger ınsalnlar 3 d ızlemeyecekse neden 3d alsın tvyı gıder normal oncekı nesıl alır..3d alıyorsada ızlemek ıcındır ve neden koymazsın ıcıne..yazık 399tl koskaca konsollar bu fiyatlara yurtdışında.ses sistemi var bu fiyata netbook var. Ben çok şaşırdım bu hareketine Samsungun.. İnsanlar tahtakaleden 3 d gözlük aramaya başlamışlardır bile.Ben sahsen kınıyorum ve Lgyı tebrık edıyorum.
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iSafari 9 yıl
uzak durun derim 1-2 yıla gözlüksüz izlenen 3D tvler çıkacak sonra o gözlüklü olanlar elinizde patlar onca parayı 1-2 yıl için vermiş olursunuz...teknolojiyi damla damla akıtıyorlar ki karlarını maximum seviyeye çıkartsınlar..benim gözüm zaten 3D görüyor bunun için neden gözlük takayım ki?akıllı davranın gözlükle izlenen 3D tvler den uzak durun...
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cloud35 9 yıl

cemik

399 TL Samsung 3D gözlük Mediamarktda ..

4000tl 8000 tl lere tv satıyorlar gözlügü vermiyorlar..LG yanında gözlüğünü ücretsiz vermekte.. Yanında en azından 1 adet sen ver müşterine gözlük dileyen 2. ücretiyle alsın(bu bile saçmaya) nedir yani..399 tl fiyat burada ayrıcada tv nın ıcınden cıkmaması neredeyse kumandayıda vermeyecekler..Kumanda gıbı demırbası bu gozluktv nın.Sonuçda ozellıgı bu eger ınsalnlar 3 d ızlemeyecekse neden 3d alsın tvyı gıder normal oncekı nesıl alır..3d alıyorsada ızlemek ıcındır ve neden koymazsın ıcıne..yazık 399tl koskaca konsollar bu fiyatlara yurtdışında.ses sistemi var bu fiyata netbook var. Ben çok şaşırdım bu hareketine Samsungun.. İnsanlar tahtakaleden 3 d gözlük aramaya başlamışlardır bile.Ben sahsen kınıyorum ve Lgyı tebrık edıyorum.


399 mu iyi fiyat

Hani işin komik tarafı 3D yayın çok az olduğu için koymadık deniyor ama Tv nin 2D yayınları 3D ye çevirdiğinden bahsediliyor

Hadi onuda geçtim bu televizyonu neden alıyorum 3D yayın izlemek için alıyorum. Yani almama neden olan bir cihaza sahibim demektir. Yoksa gider o fiyata ne kadar güzel normal LCD tv ler var onlardan alırım. Gözlüksüz verilmesi ve ayrı olarak gözlüğün o fiyattan satılması gerçekten tuhaf
Belli ki Samsung bluray playerlarınıda satmaya çalışıyor.
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