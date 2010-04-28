Samsung'un 3D LCD TV'lerini denedik!

Genel Yayın Yönetmeni
Bu videomuzda Samsung'un lansmanında öne çıkan detayları değerlendiriyor, lansmandan röportajlarla Samsung'un yeni teknolojilerini ekranlarınıza taşıyoruz.
Samsung, 2010 yılında 60 farklı televizyon modeli içinde 11 farklı 3D özellikli televizyonu kullanıcıların beğenisine sunuyor. Özellikle standart 2D yayınları 3D yapabilen televizyonlar, internete bağlanabilme ve yazılım çalıştırabilme özellikleri ile göz dolduruyor.
Bu videomuzda Samsung'un lansmanında öne çıkan detayları değerlendiriyor, lansmandan röportajlarla Samsung'un yeni teknolojilerini ekranlarınıza taşıyoruz.
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Ekranda yukarıdan aşagıya düz bir cizgi oluştu. bu bazen kırmızı bazen siyah bazen de yeşil renk çizgi.
servisi aradım öncelikle 45 tl servis ücreti alınıyor. Arıza tespiti: panel değişmesi gerekiyormuş.
Ne kadar mı? Buyrun: 900,00 tl.
sakın samsung almayın.
Tamamda asıl tv'nin en pahalı parçası paneldir. Şimdi ben 4000tl'ye Sharp veya Panasonic aldım diyelim paneli kırdım veya garanti süresi bitti panel bozuldu 600tl fiyatamı değiştirecekler zannediyoruz? hayır tabiki...
eğer 40'' ise ole bise yok. 32'' 3d almana gerek yok bosuna fazla para werme gidip d5000 yada d5500 almanı tavsiye ederim
Mesela ben sadece gözlüğü aldığımda projeksiyonumda 3D keyfi yaşayamaz mıyım?
3D tv'leri almak şart mı?
Samsung 3D LED TV'sini aldım, ayrıca 3D Bluray tabi. Çok başarılı buldum ancak fabrikasyon çıkışlı arızalı bir TV'ye rast geldim malesef. Ha, bir de çamaşır makinası satın aldım, hani şu her türlü özelliği olan. Dezenfekte, sterilizasyon, kurutma vs. O da arızalı çıktı.
Kısaca TV için hala bekliyorum 35 gün oldu TV onlarda, 6,000 TL harcayıp 1 ay boyunca TV'siz kalmak nasıl bir duygudur çok iyi biliyorum artık.
Aklı olan SAMSUNG MARKA ÜRÜNLERDEN UZAK DURUR!!!!!
Bizim gibi ülkelere kontrolden geçmemiş, yani onay almamış ürünleri kakalıyorlar... Yersek tabi... Valla ben kandım, yandım. Siz de yanmayın. Başka markalara yönelin. ASLA AMA ASLA BU ÜLKEDE SAMSUNG almayın.
NOT: Kuzenim de plazma TV aldın ve 3 kere tamire gitti geldi. Bir daha olursa değiştireceklerini söylüyorlar. Yani biz taksitlerini ödüyoruz adamlar kendi servislerinde bizim aldığımız ürünlerle testler yapıyorlar.
Bir de ellerinde 3D Shuttle gözlük de yoktu benimkileri vermek zorunda kaldım. TV'yi zaten servise kaptırdık. Bir de oradaki yetkili gözlükleri geri almaya gittiğimde demez mi "gözlüklerden bir tanesi galiba sorunlu" diye, vuracaktım adamı orda. Ben sağlam iki adet gözlük verdim, bir de arızalı olabilirmişmiş!!!
SAMSUNG MARKA ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN!!!!
Togay Özyiğit
05353025512
Bu arada yanlış anlamayın Samsung marka hiç bir ürün kullanmıyorum. Ama kullanan arkadaşlarım var.
Çoğu sefer "Samsung'un 3D TV'leri dandik!" şeklinde okuyorum ilk an.
Lütfen durun ve düşünün bir saniye.
Adamlar uzakdoğuda binlerce mühendisiyle , milyonlarca dolarlık ARGE'siyle, milyar dolarlık yatırımlarıyla yeni bir ürün ortaya koyuyor ama bizimkiler show roomlarına gönderdikleri 3D Samsung LCD'lerin yanında deneme amaçlı da olsa birer tane 3D gözlük göndermeyi düşünemiyor, akıl edemiyor.
Dünyanın en iyi markaları dahi bizim ülkemizde yine kendi insanımızın hizmet anlayışı(!), kafa yapısı sayesinde böylesine komik durumlara düşüyor.
3D TV var, 3D görüntü var ama bunları görebileceğimiz 3D gözlükler ortada yok. Güler misin ağlar mısın?
4000tl 8000 tl lere tv satıyorlar gözlügü vermiyorlar..LG yanında gözlüğünü ücretsiz vermekte.. Yanında en azından 1 adet sen ver müşterine gözlük dileyen 2. ücretiyle alsın(bu bile saçmaya) nedir yani..399 tl fiyat burada ayrıcada tv nın ıcınden cıkmaması neredeyse kumandayıda vermeyecekler..Kumanda gıbı demırbası bu gozluktv nın.Sonuçda ozellıgı bu eger ınsalnlar 3 d ızlemeyecekse neden 3d alsın tvyı gıder normal oncekı nesıl alır..3d alıyorsada ızlemek ıcındır ve neden koymazsın ıcıne..yazık 399tl koskaca konsollar bu fiyatlara yurtdışında.ses sistemi var bu fiyata netbook var. Ben çok şaşırdım bu hareketine Samsungun.. İnsanlar tahtakaleden 3 d gözlük aramaya başlamışlardır bile.Ben sahsen kınıyorum ve Lgyı tebrık edıyorum.
399 mu iyi fiyat
Hani işin komik tarafı 3D yayın çok az olduğu için koymadık deniyor ama Tv nin 2D yayınları 3D ye çevirdiğinden bahsediliyor
Hadi onuda geçtim bu televizyonu neden alıyorum 3D yayın izlemek için alıyorum. Yani almama neden olan bir cihaza sahibim demektir. Yoksa gider o fiyata ne kadar güzel normal LCD tv ler var onlardan alırım. Gözlüksüz verilmesi ve ayrı olarak gözlüğün o fiyattan satılması gerçekten tuhaf Belli ki Samsung bluray playerlarınıda satmaya çalışıyor.