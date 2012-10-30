Sanko'nun yeni optik faresi, soğuk kış günlerinde ellerinizi sıcak tutabiliyor

Günümüzde yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler neticesinde, her geçen gün farklı yeniliklerle karşılaşıyoruz. Bu yeniliklerden, bir bilgisayarın kuşkusuz en çok kullanılan çevre birimlerinden fareler de nasibini alıyor. Elektrik süpürgeli fare, tarayıcı özellikli fare, tartı özellikli fare, oyun kollu fare, hesap makineli fare ve fanlı fare derken bambaşka bir ürün Japonya merkezli Sanko cephesinden geldi.



Sanko'nun ''USHOTM04'' kodlu faresi, 70 mm x 40 mm x 70 mm boyutlarında ve yaklaşık 77 gram ağırlığında gayet sade bir tasarım sunuyor. 1600 dpi'lik optik sensörü bulunan farenin kablo uzunluğu ise 1.4 metre. Haberimize konu olan farenin, piyasadaki modellerden ilk bakışta hiçbir farkı yok. Ancak Sanko, bu fareyi yaklaşan soğuk kış günlerinde elleri üşüyen bilgisayar kullanıcılarına özel hazırlamış. Fare, bünyesinde barındırdığı düşük seviyede enerji harcayan ısıtma bobini ile dikkat çekiyor. Farenin sıcaklığını isteğinize göre 35 santigrat derece ya da 45 santigrat derece şeklinde seçebiliyorsunuz.



Sanko, USHOTM04 için 18.6$ fiyat belirlemiş. Soğuk bir odada vücudunuzun geri kalanını nasıl sıcak tutacağınızı merak ediyorsanız USB arabirimli battaniyelerin bulunduğunu not düşelim.



http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2012/1030/9840