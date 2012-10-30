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Sanko'nun yeni optik faresi, soğuk kış günlerinde ellerinizi sıcak tutabiliyor

6 yıl
613
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Günümüzde yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler neticesinde, her geçen gün farklı yeniliklerle karşılaşıyoruz. Bu yeniliklerden, bir bilgisayarın kuşkusuz en çok kullanılan çevre birimlerinden fareler de nasibini alıyor. Elektrik süpürgeli fare, tarayıcı özellikli fare, tartı özellikli fare, oyun kollu fare, hesap makineli fare ve fanlı fare derken bambaşka bir ürün Japonya merkezli Sanko cephesinden geldi.
Sanko'nun ''USHOTM04'' kodlu faresi, 70 mm x 40 mm x 70 mm boyutlarında ve yaklaşık 77 gram ağırlığında gayet sade bir tasarım sunuyor. 1600 dpi'lik optik sensörü bulunan farenin kablo uzunluğu ise 1.4 metre. Haberimize konu olan farenin, piyasadaki modellerden ilk bakışta hiçbir farkı yok. Ancak Sanko, bu fareyi yaklaşan soğuk kış günlerinde elleri üşüyen bilgisayar kullanıcılarına özel hazırlamış. Fare, bünyesinde barındırdığı düşük seviyede enerji harcayan ısıtma bobini ile dikkat çekiyor. Farenin sıcaklığını isteğinize göre 35 santigrat derece ya da 45 santigrat derece şeklinde seçebiliyorsunuz.
Sanko, USHOTM04 için 18.6$ fiyat belirlemiş. Soğuk bir odada vücudunuzun geri kalanını nasıl sıcak tutacağınızı merak ediyorsanız USB arabirimli battaniyelerin bulunduğunu not düşelim.

http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2012/1030/9840 Yorum Yaz
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3qzotix 6 yıl en beğenilen
Hp'nin patent davası açması lazım. Benim 5 yıllık leptopumda var bu özellik.
1 Yanıt Yanıtla +10
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Sonyali 6 yıl
hep düşünmüşümdür böyle bir fareyi.
malum soğuk havalarda ellerimizin üşümenisin yanı sıra reflexlerde de zayıflamalar oluyor ve özellikle online oyunlarda çok büyük dezavantaj.
şimdi bu mause ile iyi para kazanırlarsa ben kafamı duvarlara vururum
hep düşünmüşümdür böyle bir fareyi.malum soğuk havalarda ellerimizin üşümenisin yanı sıra reflexlerde de zayıflamalar oluyor ve özellikle online oyunlarda...
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alito 6 yıl
Usb adaptöre takıp yatağın içine koyarsanız, uyurken de kullanamaya devam edebilirsiniz.
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Tony 6 yıl
Eli terletmeyen mausun tam tersi. Genelde el terlemesinden yakınılır zaten.
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chamicals2 6 yıl
Bu Sanko Antepteki Sanko mu :D
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zerocontrol 6 yıl
sokakta pc kullannalar için mükemmel bir fikir :D
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escapethelife 6 yıl
Kış ayazında balkonda oyun oynayanlar için birebir
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rtsbora 6 yıl
fiyatıyla da ısıtıyor...
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3qzotix 6 yıl en beğenilen
Hp'nin patent davası açması lazım. Benim 5 yıllık leptopumda var bu özellik.
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cengizhan1903 6 yıl
hahahah fiyatı ne kadar olucak acaba :D
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CoreXXX 6 yıl
css oynarken benim en büyük sorunum ellerimin üşümesiydi. ama bunun lazeri olsa daha iyi olurdu:) şimdi optiğede dönemem ısıtma için yani
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thinkwithbrain 6 yıl
böle farem olsun ayarlarım 45'e kapatırım petekleri :)
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alpa07 6 yıl
Güzel düşünülmüş ellere iyi bakmak lazım.Ellere eller el :D
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GoldPunch 6 yıl
Çok iyi. Bir de PC masasının altına Ufo Ayak Isıtıcısı aldık mı, ohh demeyin keyfimize.
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