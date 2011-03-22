Sapphire, Eyefinity odaklı Radeon HD 6950 FleX Edition modelini duyurdu

Sapphire ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan Radeon HD 6950 FleX Edition modelini duyurdu. Özelleştirilmiş tasarıma sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartına, Cayman Pro GPU'su güç veriyor. FleX Edition ibaresinden anlaşılabileceği üzere Sapphire'in, Eyefinity teknolojisi için hazırladığı yeni model, referans tasarımlı Radeon HD 6950 çözümlerinden farklı olarak üç adet DVI konnektörü kullanıyor ve aktif adaptör gerektirmiyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine, 1408x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kart, 800MHz GPU ve 5000MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Çift slot tasarımlı Vapor-X soğutucusu ile donatılan ve çift BIOS ile gelen kart, Crossfire X, HD3D ve Unified Video Decoder 3.0 teknolojilerine destek sunan Sapphire Radeon HD 6950 FleX Edition için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.