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Sapphire, Eyefinity odaklı Radeon HD 6950 FleX Edition modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,4b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire, Eyefinity odaklı Radeon HD 6950 FleX Edition modelini duyurdu
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Sapphire ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan Radeon HD 6950 FleX Edition modelini duyurdu. Özelleştirilmiş tasarıma sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartına, Cayman Pro GPU'su güç veriyor. FleX Edition ibaresinden anlaşılabileceği üzere Sapphire'in, Eyefinity teknolojisi için hazırladığı yeni model, referans tasarımlı Radeon HD 6950 çözümlerinden farklı olarak üç adet DVI konnektörü kullanıyor ve aktif adaptör gerektirmiyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine, 1408x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kart, 800MHz GPU ve 5000MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Çift slot tasarımlı Vapor-X soğutucusu ile donatılan ve çift BIOS ile gelen kart, Crossfire X, HD3D ve Unified Video Decoder 3.0 teknolojilerine destek sunan Sapphire Radeon HD 6950 FleX Edition için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Sapphire, Eyefinity odaklı Radeon HD 6950 FleX Edition modelini duyurdu
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Sapphire, Eyefinity odaklı Radeon HD 6950 FleX Edition modelini duyurdu
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Pandemic 8 yıl
XfX kokuları geliyor.
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ejder21 7 yıl
Ya konu MArtta açılmış hala Türkiye'den bir ithalatçı getirmeye tenezzül etmedi şu ürünü


Bulabilen varsa paylaşırsa sevinirim.
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saxblue 8 yıl
Gene tasarım olarak mükemmel. Sapphire dışında başka bir marka ekran kartı almadım. 3 ekran kartı eskittim bu markada. Şu anki son aldığım kartım yine sapphire. tasarımlarıyla ve kalitesiyle ATI kartlarının vazgeçilmez markasıdır benim için. Ayrıca arkadaşın talihsizliğini genellememek lazım. Teknoloji şans işi dostum ;)
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maliahmet 8 yıl
aman bu firmadan uzak durun benim eski hd 4890ım vardı bozuldu vatana gönderdim 4ayda anca param iade oldu hıs aldım tık yok süper bi firma hıs
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leech 8 yıl
Daha öncedende haberini yapmıştınız fx57, o haberde "Üzerinde yer alan iki adet DVI, iki adet Mini DisplayPort ve HDMI konnektörleriyle kutudan çıktığı gibi dörtlü ekran kartı kurulumuna olanak tanıyan" diye geçiyordu fakat şimdiki haberde "üç adet DVI konnektörü kullanıyor ve aktif adaptör gerektirmiyor" diye belirtiyor ayrıca resimde de 3 dvi yok, hangisi doğru acaba


donanimhaber.com/...
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selahattın ısık 8 yıl
hiç safir kart kullanmadım..lakin oldum olası bi sempatim vardır markaya...
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