Hisseler sıçradı: Samsung, HBM4E bellekleri müşterilere göndermeye başladı

Samsung Electronics, yapay zeka veri merkezleri için kritik öneme sahip yeni nesil yüksek bant genişlikli bellek çözümü HBM4E'nin ilk örneklerini küresel müşterilerine göndermeye başladığını açıkladı. Şirketin rakiplerinden daha erken hareket ederek yeni ürününü müşterilere ulaştırması yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı. Gelişmenin ardından Samsung hisseleri gün içinde yüzde 6,5'e kadar yükseldi.

Performans daha da artıyor

Güney Koreli teknoloji devi tarafından yapılan açıklamaya göre yeni 12 katmanlı HBM4E bellek, önceki nesil HBM4 ürünlerine kıyasla yüzde 20’den fazla performans artışı sunuyor.

Samsung’un yeni HBM4E çözümü, şirketin en güncel bellek üretim teknolojilerini bir araya getiriyor. Bellekte Samsung’un altıncı nesil 10 nanometre sınıfı DRAM teknolojisi olan 1c DRAM süreci kullanılıyor. Ayrıca ürünün mantık taban katmanında Samsung Foundry tarafından üretilen 4 nanometre üretim teknolojisine sahip yonga yer alıyor.

Şirket, bu teknolojik birleşimin daha yüksek hız ve gelişmiş verimlilik sağladığını vurguluyor. HBM bellekler özellikle büyük dil modelleri, yapay zeka eğitimi ve yüksek performanslı bilgi işlem uygulamalarında kritik rol oynuyor.

Kayıpları telafi etmeye çalışıyor

Samsung'un bu hamlesi son yıllarda HBM pazarında rakipleri SK Hynix ve Micron'un gerisinde kalmasının ardından pazar konumunu güçlendirme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Özellikle Nvidia'ya yönelik gelişmiş yapay zeka bellek tedarikinde rakiplerinin gerisinde kalan şirket, yeni nesil ürünlerle yeniden ivme kazanmış durumda.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise zamanlama oldu. Samsung, HBM4 ürünlerinin örnek sevkiyatına yalnızca üç ay önce Şubat ayında başlamıştı. HBM4E örneklerinin bu kadar kısa sürede müşterilere ulaştırılması şirketin yeni nesil yapay zeka bellek pazarında daha agresif bir strateji izlediğini gösteriyor.

Samsung, Nisan ayında yaptığı açıklamada HBM4E örneklerini yılın ikinci çeyreğinde göndermeyi planladığını duyurmuştu. Son açıklamayla birlikte bu hedef resmen hayata geçirilmiş oldu.

Samsung’un HBM ürünlerini kullanan şirketler arasında AMD, Nvidia ve Google gibi sektörün en büyük yapay zeka oyuncuları bulunuyor.

Dengeler değişiyor

Piyasaların Samsung’a yönelik olumlu yaklaşımında yalnızca HBM4E duyurusu etkili olmadı. Yapay zeka şirketi Anthropic’in son finansman turunda Samsung’u stratejik altyapı ortağı olarak göstermesi de yatırımcıların dikkatini çekti. Samsung’un rakiplerinden farklı olarak özellikle mantık çipi üretim yetenekleriyle anılması, yatırımcılar arasında yeni dökümhane (foundry) siparişleri gelebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Bu beklentiler, Samsung’un geçen yıl duyurduğu 16,5 milyar dolarlık Tesla çip tedarik anlaşmasının ardından daha da önem kazandı.

Bugün HBM tedarik zincirinin büyük ölçüde SK Hynix ve Micron etrafında şekilleniyor olsa da dengeler değişmeye başlıyor. KB Securities-Jefferies Araştırma Direktörü Jeff Kim’e göre Samsung’un geniş üretim kapasitesi sayesinde gelecekte bu yapının SK Hynix ve Samsung merkezli bir yapıya dönüşebileceğini ifade etti.

Counterpoint Research verilerine göre 2025 yılının dördüncü çeyreğinde küresel HBM pazarının lideri yüzde 57 payla SK Hynix oldu. Samsung yüzde 22’lik payla ikinci sırada, Micron ise yüzde 21 ile üçüncü sırada yer aldı.

