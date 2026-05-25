Tam Boyutta Gör AMD, bugüne kadar yalnızca Çin pazarına sunduğu AMD Radeon RX 9070 GRE modelini çok yakına küresel pazara da sunabilir. Yeni bilgilere göre Sapphire, ekran kartınının küresel sürümünü hazırlanıyor. Yeni perakende kutuları internete sızdı.

AMD Radeon RX 9070 GRE küresel pazara çıkabilir

Paylaşılan kutu tasarımında Sapphire PULSE serisinin İngilizce markalaması ve doğrudan "AMD Radeon RX 9070 GRE" ismi yer alıyor. Bu detay, ürünün Çin dışındaki pazarlara yönelik hazırlanmış olabileceğini gösteriyor. İlk perakende izleri de şimdiden görülmeye başladı.

ABD merkezli satış platformlarında Sapphire PULSE ve PURE RX 9070 GRE modellerinin listelendiği belirtiliyor. Ancak bu ürünlerin şu an için resmi dağıtımdan değil, Çin merkezli üçüncü taraf satıcılardan geldiği söyleniyor. Bunun yanında bazı hazır sistem listelerinde de RX 9070 GRE adına rastlandı.

Tam Boyutta Gör Walmart üzerindeki bir masaüstü bilgisayar ilanında ekran kartı "Radeon RX 9070 GRE 12GB" olarak listelenmiş. Teknik tarafta ise ekran kartının Navi 48 GPU mimarisini kullandığı belirtiliyor. Kartta 3072 akış işlemcisi ve 192-bit veri yoluna bağlı 12 GB GDDR6 bellek bulunuyor.

Ayrıca Sapphire'ın Çin'de satışa sunduğu PULSE sürümü 2790 MHz seviyesine kadar boost frekansı sunacak. Buna ek olarak kartın 18 Gbps bellek hızına ve 220W toplam kart gücüne sahip olduğu belirtiliyor.

