ASML doğruladı: Yeni nesil High-NA EUV çipleri geliyor

Yeni nesil High-NA EUV çipleri yakında hazır
ASML CEO'su Christophe Fouquet, ilk silikon ürünlerin önümüzdeki birkaç ay içerisinde müşterilere teslim edilmeye başlanacağını doğruladı. High-NA EUV sistemleri, ekstrem ultraviyole litografi teknolojisinin daha gelişmiş versiyonu olarak öne çıkıyor. Bu makineler, daha küçük üretim düğümleri ve daha yoğun transistör yerleşimi sağlayarak yeni nesil işlemcilerin geliştirilmesine imkan tanıyor. ASML'nin geliştirdiği bu sistemlerin her biri ise yaklaşık 400 milyon dolar değerinde.
Yeni teknoloji özellikle veri merkezi işlemcileri, yapay zeka hızlandırıcıları ve yüksek bant genişlikli bellek çözümleri için kritik görülüyor. High-NA EUV sayesinde çip üreticileri, aynı alan içine daha fazla transistör sığdırabiliyor. Bu da hem performans hem de enerji verimliliği açısından önemli avantajlar sunuyor.
Intel, avantaj yakalayabilir
Şu anda bu teknolojiyi en agresif kullanan şirketlerden biri Intel konumunda. Şirketin birkaç yıldır ASML'nin TWINSCAN EXE:5000 sistemleri üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Intel'in özellikle gelecekteki üretim süreçlerinde bu teknolojiyi kullanarak TSMC ve Samsung karşısında yeniden rekabet avantajı elde etmeyi hedeflediği konuşuluyor.
Ancak sektörün tamamı aynı noktada değil. TSMC tarafı, mevcut EUV teknolojisinin birkaç nesil daha yeterli olacağını düşünüyor. Şirket, daha küçük üretim süreçlerine geçiş yerine farklı çip tasarımları ve paketleme teknolojilerine odaklanmayı tercih ediyor.
Bunun yanında yeni sistemlerin maliyeti de büyük tartışma konusu olmuş durumda. ASML CEO'su Fouquet, makinelerin pahalı olduğunu kabul ederken, uzun vadede üretim maliyetlerini düşüreceğini ve kârlılığı artıracağını savunuyor. Öte yandan birçok üretici, mevcut tesislerini daha çok Nvidia AI hızlandırıcıları ve HBM bellek gibi yüksek marjlı ürünlere ayırmaya devam ediyor.
Genel tabloya bakıldığında High-NA EUV teknolojisi henüz sektör genelinde standart haline gelmiş değil. Ancak ilk silikon örneklerinin gelmeye başlamasıyla birlikte önümüzdeki birkaç yıl içinde yarı iletken dünyasında önemli bir dönüşüm yaşanabilir.
