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Sapphire, Radeon HD 5850 ve HD 5830 Xtreme modellerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
24,5b
1
30
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire, Radeon HD 5850 ve HD 5830 Xtreme modellerini duyurdu
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Ekran kartı üretiminde AMD'nin en büyük iş ortaklarından birisi olan Sapphire, Radeon HD 6000 serisine yönelik çalışmalarını sürdürürken, eskiye dönüş yaptı ve Radeon HD 5830 ve Radeon HD 5850 modellerini temel alan özel tasarımlı "Xtreme" modellerini duyurdu. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU tasarımını temel alan ekran kartları, özelleştirilmiş soğutucu tasarımları ile geliyorlar.

Sapphire'in Radeon HD 5850 Xtreme modeli 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesi ile geliyor. 1440x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, 725MHz GPU ve 4000MHz bellek hızlarında görev yapıyor. Radeon HD 5830 Xtreme modeli de benzer şekilde 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. 1120x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartının grafik işlem birimi 800MHz, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor.

Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanan yeni kartların bu ay içerisinde satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatları ise açıklanmadı.

Sapphire, Radeon HD 5850 ve HD 5830 Xtreme modellerini duyurdu
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Necessa®i 8 yıl
makul fiyatı 300 olmalı bence. fazlası zarar
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UzmaN345 8 yıl
elinde 5850 Toxic vardı 1 sene önce almıstım 650 tl iki ay önce 450 tl aynı model aldım 80tl daha gitti 450tl zarardayım adam haklı al ikitane bak keyfine 650tl GTX580 daha iyi 1050tl D Ati ortalıgı resmen dagıttı nvidia ne yapıcak D
nvidia hıçte fiyat kırmadı be arkadaş hayret birşey eyer piyasa nvidia kalsa GTX480 1500tl alıyorduk hala
Gerçi fiyatların bukadar duşmesi sutok eritmekle alakalı bence bitince fiyatlar yukselir
suan 6950 bile almak saçma 500-600tl arası 650tl bu karttan ikitane alıcan yine daha iyi
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x_tol 8 yıl

UzmaN345

elinde 5850 Toxic vardı 1 sene önce almıstım 650 tl iki ay önce 450 tl aynı model aldım 80tl daha gitti 450tl zarardayım adam haklı al ikitane bak keyfine 650tl GTX580 daha iyi 1050tl D Ati ortalıgı resmen dagıttı nvidia ne yapıcak D
nvidia hıçte fiyat kırmadı be arkadaş hayret birşey eyer piyasa nvidia kalsa GTX480 1500tl alıyorduk hala
Gerçi fiyatların bukadar duşmesi sutok eritmekle alakalı bence bitince fiyatlar yukselir
suan 6950 bile almak saçma 500-600tl arası 650tl bu karttan ikitane alıcan yine daha iyi


7000 serisi gelince aynı şekilde 6000 serisininde fiyatları böyle olacak. 6950'yi 1 sene sonra 250-300 liraya alırız artık. şimdilik 4890 ile devam.
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damn2u 8 yıl
Mckhan

gül bana 1 hafta farkla 370 tl ye 5870 almadım bi hafta sonra 6850 aldım 350 liraya 3 ay önce


Haşa hocam, vardır bir bildiğin diyeceğim ama heralde vardır? Birde işin o anki maddi boyutu var, müsait olmak var, müsait olsam bende indirimleri kaçırmam, hatta ihtiyacım olmasada kaçırmam, tanıdığıma alırım, satarım, her türlü gideri var.
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Mckhan 8 yıl

damn2u


Haşa hocam, vardır bir bildiğin diyeceğim ama heralde vardır? Birde işin o anki maddi boyutu var, müsait olmak var, müsait olsam bende indirimleri kaçırmam, hatta ihtiyacım olmasada kaçırmam, tanıdığıma alırım, satarım, her türlü gideri var.



aynen ortada para yoktu ve cıktıgı gıbı bıttı 5870 vapor x 370 e
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theyapici 8 yıl
UYGUN BAYA HACI 300 TL
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7Mhz 8 yıl
Birisi eski konuyu hortlatmış zannettim.
Pekte güzel kartlarmış, keşke stok soğutucu ardından bunlar gelseymiş.
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Batuist 8 yıl
şaka gibi haber... :))
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Lethian 8 yıl
fiyatlar gerçekten harika.
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napolyon94 8 yıl
Harika fiyatlandırma :D yemisim tesellationu :D
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hooper 8 yıl
biraz geç olmadı mı?
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Free User 8 yıl
Sapphire Radeon HD 5850 Xtreme 300TL

teknobiyotik.com/...


Sapphire Radeon HD 5830 Xtreme 260TL

teknobiyotik.com/...
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napolyon94 8 yıl
400 tl den fazla verilmez
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
Varpor x ve Toxic Gibi Modelleri varken Ne işe yarayacak Bu MORARMIŞ kart?
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