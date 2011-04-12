Sapphire, Radeon HD 5850 ve HD 5830 Xtreme modellerini duyurdu

Ekran kartı üretiminde AMD'nin en büyük iş ortaklarından birisi olan Sapphire, Radeon HD 6000 serisine yönelik çalışmalarını sürdürürken, eskiye dönüş yaptı ve Radeon HD 5830 ve Radeon HD 5850 modellerini temel alan özel tasarımlı "Xtreme" modellerini duyurdu. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU tasarımını temel alan ekran kartları, özelleştirilmiş soğutucu tasarımları ile geliyorlar.

Sapphire'in Radeon HD 5850 Xtreme modeli 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesi ile geliyor. 1440x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, 725MHz GPU ve 4000MHz bellek hızlarında görev yapıyor. Radeon HD 5830 Xtreme modeli de benzer şekilde 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. 1120x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartının grafik işlem birimi 800MHz, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor.

Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanan yeni kartların bu ay içerisinde satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatları ise açıklanmadı.