Sapphire, Radeon HD 5850 ve HD 5830 Xtreme modellerini duyurdu

Ekran kartı üretiminde AMD'nin en büyük iş ortaklarından birisi olan Sapphire, Radeon HD 6000 serisine yönelik çalışmalarını sürdürürken, eskiye dönüş yaptı ve Radeon HD 5830 ve Radeon HD 5850 modellerini temel alan özel tasarımlı "Xtreme" modellerini duyurdu. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU tasarımını temel alan ekran kartları, özelleştirilmiş soğutucu tasarımları ile geliyorlar.
Sapphire'in Radeon HD 5850 Xtreme modeli 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesi ile geliyor. 1440x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, 725MHz GPU ve 4000MHz bellek hızlarında görev yapıyor. Radeon HD 5830 Xtreme modeli de benzer şekilde 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. 1120x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartının grafik işlem birimi 800MHz, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor.
Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanan yeni kartların bu ay içerisinde satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatları ise açıklanmadı.
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nvidia hıçte fiyat kırmadı be arkadaş hayret birşey eyer piyasa nvidia kalsa GTX480 1500tl alıyorduk hala
Gerçi fiyatların bukadar duşmesi sutok eritmekle alakalı bence bitince fiyatlar yukselir
suan 6950 bile almak saçma 500-600tl arası 650tl bu karttan ikitane alıcan yine daha iyi
7000 serisi gelince aynı şekilde 6000 serisininde fiyatları böyle olacak. 6950'yi 1 sene sonra 250-300 liraya alırız artık. şimdilik 4890 ile devam.
Haşa hocam, vardır bir bildiğin diyeceğim ama heralde vardır? Birde işin o anki maddi boyutu var, müsait olmak var, müsait olsam bende indirimleri kaçırmam, hatta ihtiyacım olmasada kaçırmam, tanıdığıma alırım, satarım, her türlü gideri var.
aynen ortada para yoktu ve cıktıgı gıbı bıttı 5870 vapor x 370 e
Pekte güzel kartlarmış, keşke stok soğutucu ardından bunlar gelseymiş.
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Sapphire Radeon HD 5830 Xtreme 260TL
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