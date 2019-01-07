Şarj gerektirmeyen Matrix PowerWatch 2 akıllı saati ilgi görüyor

Aradan yıllar geçse de akıllı saatler halen beklenen kullanım sürelerine ulaşabilmiş değil. Küçük yapılar batarya kullanımını da sınırlıyor. Üreticiler bu bakımdan farklı çözümlere yöneliyor. Matrix PowerWatch serisi buna en iyi örnek.

Matrix PowerWatch 2 özellikleri ve fiyatı

Matrix firması bir süredir derideki ısı değişimini elektrik enerjisine çevirerek çalışan akıllı saatler üzerinde çalışıyordu. Matrix PowerWatch 2 modeli ile hem ısı enerjisi hem de güneş enerjisinden besleniyor.

Ayrıca Bkz.

"AMD işlemciler Chrome OS platformuna adım atıyor"

Isı emici modül saatin alt kısmında yer alırken güneş paneli ise şeffaf bir şekilde hemen saat camının altına yerleştiriliyor. Firma pek çok yoğun yüklerde bu kombinasyonun yeterli enerjiyi sağladığını ifade ediyor. Böylece herhangi bir şarj adaptörü ihtiyacı da ortadan kalkıyor.

Renkli bir LCD ekrana sahip olan Matrix PowerWatch 2 akıllı saati fitness değerlerini takip etmenin yanı sıra gelen bildirimleri de ekrana yansıtıyor. Nabız ölçer ve GPS gibi iki önemli özellik de kendisine yer bulmuş.

Su altında da kullanılabilen Matrix PowerWatch 2 modeli Indiegogo üzerinde kısa sürede ihtiyacı olan bağışı topladı. En az 199$ bağış karşılığında Haziran ayında akıllı saatin dağıtımına başlanacak.