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Şarj gerektirmeyen Matrix PowerWatch 2 akıllı saati ilgi görüyor

Akıllı saatinizi sürekli şarj etmekten bıktıysanız Matrix PowerWatch 2 bunu değiştirmeye geliyor. Akıllı saat hem ısı değişiminden hem de güneş enerjisinden elektrik üretiyor.
4 ay
17,9b
1
18
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Aradan yıllar geçse de akıllı saatler halen beklenen kullanım sürelerine ulaşabilmiş değil. Küçük yapılar batarya kullanımını da sınırlıyor. Üreticiler bu bakımdan farklı çözümlere yöneliyor. Matrix PowerWatch serisi buna en iyi örnek.

Matrix PowerWatch 2 özellikleri ve fiyatı

Matrix firması bir süredir derideki ısı değişimini elektrik enerjisine çevirerek çalışan akıllı saatler üzerinde çalışıyordu. Matrix PowerWatch 2 modeli ile hem ısı enerjisi hem de güneş enerjisinden besleniyor.

Ayrıca Bkz. "AMD işlemciler Chrome OS platformuna adım atıyor"

Isı emici modül saatin alt kısmında yer alırken güneş paneli ise şeffaf bir şekilde hemen saat camının altına yerleştiriliyor. Firma pek çok yoğun yüklerde bu kombinasyonun yeterli enerjiyi sağladığını ifade ediyor. Böylece herhangi bir şarj adaptörü ihtiyacı da ortadan kalkıyor.

Renkli bir LCD ekrana sahip olan Matrix PowerWatch 2 akıllı saati fitness değerlerini takip etmenin yanı sıra gelen bildirimleri de ekrana yansıtıyor. Nabız ölçer ve GPS gibi iki önemli özellik de kendisine yer bulmuş.

Su altında da kullanılabilen Matrix PowerWatch 2 modeli Indiegogo üzerinde kısa sürede ihtiyacı olan bağışı topladı. En az 199$ bağış karşılığında Haziran ayında akıllı saatin dağıtımına başlanacak.

 

https://www.engadget.com/2019/01/06/matrix-adds-a-solar-cell-to-its-battery-free-smartwatch/ Yorum Yaz
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aca-n 4 ay en beğenilen
Beklenen özellik yine büyük firmalardan gelmedi. Arge yatırımlarına okadar para döken firmaların böyle bir teknolojiye sahip olmamaları düşünülemez. Kritik soru şu neden çıkarmıyorlar?
Beklenen özellik yine büyük firmalardan gelmedi. Arge yatırımlarına okadar para döken firmaların böyle bir teknolojiye sahip olmamaları düşünülemez. Kritik soru...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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Exterminio 4 ay aca-n
Bir süre sonra bu girişimin de adı sektörden silinince sebebini anlarsınız

Demek istediğim, insanların çoğunun bu özellikler yerine daha güzel ve çekici görünen akıllı saatleri tercih edeceği. Ayrıca, şarj konusunu ortadan kaldırmak ekranın üst katmanının grimsi ve daha saydam bir hale gelmesine mal olmuş ve muhtemelen saatin altında ciddi bir alanı da ısıyla elektrik üreten ünite işgal etmiş.
Bunların da üzerine, şarj gereksinimini kaldırmak için tüm komponentlerin enerji bütçesinin kısılması gerekecek. Büyük firmalar, ürünlerinin tüm çekici yönlerinden ödün vermek uğruna böyle bir özelliği ekleme yoluna gitmezler.
Bir süre sonra bu girişimin de adı sektörden silinince sebebini anlarsınızDemek istediğim, insanların çoğunun bu özellikler yerine daha güzel v...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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El_domingo 4 ay
goruntu yada isim umrumda değil.....aldım mi band 3 u 160tl ye 20gun şarj suresi ile birlikte butun işimide goruyor..
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1 Avatar
mustafasc 4 ay
İsmi neden matrix anlayan var mı? Matrixde de insanın vücut sıcaklığından enerji elde edilirdi bu saatte aynı tekniği kullanmış.
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grafiker 4 ay
akıllı saat aktivite takibi yapmadığı sürece pek bir önemi yok benim için normal saat kullanmak daha şık bence. Onunda 3 tane iyi versiyonu var düzgün takip olarak ve geri bildirim açısından. Garimin Suunto ve Polar. Gerisi biraz hikaye :) Tabii uzun aktiviteler de bu tarz şarj olayları önem taşıyor. Bazen çok uzun koşular da powerbank ile bile koşulabiliyor çantada. Özellikle macera ve ultra yarışlarda bunun önemi çok fazla. İleride diğer firmalar da bu tarz yenilikçi şarj etme yöntemlerini inşallah cihazlarına koyarlar :)
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sis651 4 ay grafiker
Bu üçlüyü zorlayacak seri Xiaomi Amazfit Stratos serisi saatler. Bunlar benzer özellik ve donanıma sahipler ki iyi batarya ömürleri de var. Biraz zorlamaya da başlasa keşke, fiyatları aşağı indirmeye mecbur kalırlar biraz. Ya da Amazfit fiyatları zirve yapar.
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gacvokem 4 ay
şarz yönünden kral amez fit bip.ama hiç bitmeyecekse bu saatin şarjı tercih edile bilir bir saat olur.
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DH Misafiri 4 ay
Bence; bunların içine çok çekirdekli işlemci ve bol ram koymaktansa , akıllı saatin işlemci ve bellek kısmını oldukça minimize tutup , bilgiyi telefondan alan, ayarları telefondan yapılan ,veriyi işleme ve depolamayı telefon üzerinde bir sistem servisi çalıştırarak yapan, bluetooth ile telefona aktaran , yarım akıllı saat daha mantıklı geliyor bana , nasıl olsa ikisi birbirinden pek ayrılmıyor , böylece şarjı bir/kaç hafta giden daha ucuz bir telefon olur... telefonla iletişim koptuğunda da minimum göstergeleri çalışır,
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interwap 4 ay
Çok üçkağıtçı bir firmaya benziyor. GPS'e enerji mi yeter?
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ilkerinanç 4 ay
Saat üzerinde olduğu ve sen ölmediğin sürece çalışmaya de ediyor yani.

Eskiden sallayınca kurulup çalışan kinetik saatler modaydı şimdi hala var mı bilmiyorum onlar geldi aklıma.
Bu arada büyük firmalar bir kere şarj olup ömür boyu giden ürün yapmaz yapabilseler bile yapmazlar yapsalar da zamanını bekler saklar.Adam onun pilini de üretip satıyor.
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crazywinner3 4 ay
Siz de bunu yediniz. Daha önce ilki için para toplandı. Şimdi ikinicisi ile kerizlerden daha çok para çarpmaya döndüler sanırım. Spoiler vereyim ilk versiyonunu casio f91'den farkı yok. Akıllı saat falan değil.
Bu kadar firma aptal zaten. Neden 300 mAh bataryalı saatler 2 günü zor çıkarıyorlar düşündünüz mü hiç ? Bu saatlerin içinde arm32 işlemci, GPS, Bluetooth, LTE, Wi-fi var, dokunmatik, renkli, rahatlıkla görülebilir ekranları var. Bunlar ne kadar enerji harcıyor haberiniz var mı ? Maksimum 2-3 cm2 alanla üretebileceğiniz enerjinin cidden 700-800 mWh'a ulaşabileceğini sanıyor musunuz ?
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Fenomenon 4 ay

crazywinner3
Siz de bunu yediniz. Daha önce ilki için para toplandı. Şimdi ikinicisi ile kerizlerden daha çok para çarpmaya döndüler sanırım. Spoiler vereyim ilk versiyonunu casio f91'den farkı yok. Akıllı saat falan değil.
Bu kadar firma aptal zaten. Neden 300 mAh bataryalı saatler 2 günü zor çıkarıyorlar düşündünüz mü hiç ? Bu saatlerin içinde arm32 işlemci, GPS, Bluetooth, LTE, Wi-fi var, dokunmatik, renkli, rahatlıkla görülebilir ekranları var. Bunlar ne kadar enerji harcıyor haberiniz var mı ? Maksimum 2-3 cm2 alanla üretebileceğiniz enerjinin cidden 700-800 mWh'a ulaşabileceğini sanıyor musunuz ?

Hocam bu saati bilmiyorum ama amazfit bip'in şarjı bana 2 ay gidiyor. Hatta şimdi baktım 21 gün önce şarj etmişim %73 şarjı var. Demek ki istense 1-2 gün gitmeyebiliyor. Hadi bip fazla akıllı değil diyelim. Amazfit'in tam akıllı saatleri de 10 gün gittiğini söylüyor ki bence rahat gider.
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OverClocK1ng 4 ay
Demek ki istenirse yapılabiliyormuş. Şu ana kadar firmalar iyi şarjı giden adam gibi saat yapmadılarsa, yavaş yavaş, sindire sindire bu işin ekmeğini yemek istedikleri içindir...
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El_domingo 4 ay
goruntu yada isim umrumda değil.....aldım mi band 3 u 160tl ye 20gun şarj suresi ile birlikte butun işimide goruyor..
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aca-n 4 ay en beğenilen
Beklenen özellik yine büyük firmalardan gelmedi. Arge yatırımlarına okadar para döken firmaların böyle bir teknolojiye sahip olmamaları düşünülemez. Kritik soru şu neden çıkarmıyorlar?
2 Yanıt Yanıtla +8
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Exterminio 4 ay aca-n
Bir süre sonra bu girişimin de adı sektörden silinince sebebini anlarsınız

Demek istediğim, insanların çoğunun bu özellikler yerine daha güzel ve çekici görünen akıllı saatleri tercih edeceği. Ayrıca, şarj konusunu ortadan kaldırmak ekranın üst katmanının grimsi ve daha saydam bir hale gelmesine mal olmuş ve muhtemelen saatin altında ciddi bir alanı da ısıyla elektrik üreten ünite işgal etmiş.
Bunların da üzerine, şarj gereksinimini kaldırmak için tüm komponentlerin enerji bütçesinin kısılması gerekecek. Büyük firmalar, ürünlerinin tüm çekici yönlerinden ödün vermek uğruna böyle bir özelliği ekleme yoluna gitmezler.
2 Yanıt Yanıtla +7
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myth_237 4 ay aca-n
Çünkü sürekli batarya değiştirilmesi gereken bataryalar olmayacak. Ürünün yanında farklı sorunlar icat edip teknik servis bedelleri alınamayacak. Büyük firmaların ilk amacı ürün ortaya çıkardıktan sonra, nasıl sorun çıkartıp bunlardan nasıl para koparırız derdi... O yüzden çıkmıyor. Planlı eskitme oyunlarının devamı işte
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