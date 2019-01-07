AMD işlemciler Chrome OS platformuna adım atıyor

Google’ın çevrim içi mantığıyla çalışan masaüstü işletim sistemi Chrome OS, ARM mimarisi ile başladığı yolculuğuna Intel işlemcilere geçiş yaparak devam etmişti. Yıllar sonra ilk kez AMD işlemciler de bu platformda kendisine yer buldu.

Yeni alternatif

CES 2019 fuarında tanıtılan iki yeni APU modeli bir önceki Bristol Ridge ailesine ait. Maliyet anlamında böyle bir tercih yaptığı tahmin edilen AMD aynı zamanda Intel’in bu segmentteki Celeron veya Pentium işlemcilerine de kafa tutuyor.

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Excavator mimarisini temel alan APU modelleri çift çekirdekli ve 2 izlek birimli. Grafik tarafında ise 192 Shader çekirdekli Radeon R serisi birimler kullanılıyor. Intel Pentium N4200 ve Celeron N3350 işlemcilere göre belirli Chrome OS uygulama senaryolarında yüzde 70’e kadar performans artışı elde edildiği belirtiliyor.

Seride A4-9120C APU modeli 1.6GHz hızında çalışan işlemciye ve 600MHz hızında çalışan Radeon R4 grafik birimine sahip. A6-9220C ise 1.8GHz hızında çalışan işlemci ve 720MHz hızında çalışan Radeon R5 grafik birimi barındırıyor. Her iki model 6W enerji tüketiyor.

AMD yeni hamlesi ile Chrome OS platformunda alternatif bir giriş seviyesi ortaya çıkarmış oldu. Bu APU’ları ilk kullanacak olan Acer Chromebook 315 ve HP Chromebook 14 modelleri 269$ başlangıç fiyatına sahip.