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Sarsılmaz'dan "Milli Piyade Tüfeği" ve yeni silah teknolojileri DH Özel

6 yıl
47,2b
1
Savunma Sanayi
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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IDEF13 bütün hızıyla sürerken Donanım Haber olarak Milli Savunma Sanayii'ndeki tüm gelişmeleri ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Sarsılmaz standında yeni nesil Milli Piyade Tüfekleri ve silah teknolojileri hakkında bilgi alıyoruz.
 

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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
jam&jam
bu militarizm beni çok rahatsız etti dh lütfen özünüze dönün

Savaş çıkınca S3 fırlatırsın düşmana..Savunma sanayi caydırıcılıktır,bağımsızlıktır.
jam&jambu militarizm beni çok rahatsız etti dh lütfen özünüze dönünSavaş çıkınca S3 fırlatırsın düşmana..Savunma sanayi caydırıcılık...
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Speed-Step 6 yıl erdem3113
erdem3113

Nükleer başlık da var mı orada ? Çünkü modern savaşlar anahtarı çevirip düğmeye basmaya bakıyor.

Merhaba,

Son 50 yıllık süreçte bir çok savaş oldu. Kaçında söz ettiğiniz Nükleer başlıklı füzeler kullanıldı sayabilir misiniz? Benim bu konuda pek bilgim yok :)

Sevgiler,
Mesut Çevik
erdem3113Nükleer başlık da var mı orada ? Çünkü modern savaşlar anahtarı çevirip düğmeye basmaya bakıyor.Merhaba,...
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Zimmerit 6 yıl
Namlu ömrü bitmemiş,şarjor ağzı yamulmamış ve mekanizması çatlak olmayan bir G3 tutukluluk yapmaz tutukluluk yapma oranını düşürmek için plastik şarjör üretiliyor birde şuna dikkat etmek gerekir envanterde iki farklı G3 var bir orjinal alman üretimi olan HK G3 birde mke üretimi olan G3 şarjör kısmında nerede üretildiği yazıyor binlerce kişinin elinden geçen bu silahların kullanıma bağlı olarak yıpranma payı var askerdeyken usta birliğimde bana zimmetlenen G3 bebek gibiydi vatani görevimi diyarbakır lice'de yaptığımdan tüfeğimle defalarca atış yapmama rağmen beni yolda bırakmadı Allah'a şükür arada aklıma geliyor özlüyorum kendisini :) ancak gelişen teknoloji ile birlikte her ne kadar etkisi yüksek olsada bu silahların kullanımdan çekilme zamanı geldi.
Namlu ömrü bitmemiş,şarjor ağzı yamulmamış ve mekanizması çatlak olmayan bir G3 tutukluluk yapmaz tutukluluk yapma oranını düşürmek için plastik şarjör üretili...
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DH Misafiri 5 yıl
DH Misafiri
Orijinalden alıntı: jam&jambu militarizm beni çok rahatsız etti dh lütfen özünüze dönün
Savaş çıkınca S3 fırlatırsın düşmana..Savunma sanayi caydırıcılıktır,bağımsızlıktır.

yeri burası mı?
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teddybear01 6 yıl
Piyade tüfeğimizin olması çok iyi birşey. Savaşta dışarı bağlı kalmamak çok önemli ama artık çağ siper savaşlarını geçti. Şuan nükleer, kimyasal ve biyolijik silahların devri. Ülkeler hiç haber vermeden biyolojik silahlarla milyonlar öldürebilecek kapasitedeler. Nükleer silahlar ise 10km çapından, attıldığı kenti yok edicek kapasiteye kadar geldi. Bizimde bu konulara çok büyük önem vermemiz lazım.


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yc#1 6 yıl teddybear01
teddybear01

Piyade tüfeğimizin olması çok iyi birşey. Savaşta dışarı bağlı kalmamak çok önemli ama artık çağ siper savaşlarını geçti. Şuan nükleer, kimyasal ve biyolijik silahların devri. Ülkeler hiç haber vermeden biyolojik silahlarla milyonlar öldürebilecek kapasitedeler. Nükleer silahlar ise 10km çapından, attıldığı kenti yok edicek kapasiteye kadar geldi. Bizimde bu konulara çok büyük önem vermemiz lazım.






Ülkemiz NBC silahlarının üretimi ve kullanılmasını kısıtlayan, hatta yasaklayan uluslararası anlaşmalara tabidir. Aksi doğrultuda hareket etmek ağır uluslararası yaptırımları beraberinde getirir.
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dockhanger 6 yıl
güzel olmuş helal olsun
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:::LOSTPLANET::: 6 yıl
g3den ziyade ben M1'i beğendim askerdeyken . gerçi o kış vakti gecenin 5inde kahvaltı yapana kadar -4 derece sıcaklıktaki açık havada arazinin ortasına o tüfekleri koyup , sonra kahvaltıyı edip geldiğinizde o tüfeği elinize aldığınızda ettiğiniz küfürleri saymazsak tahta gövdesi , o tarihi kokusuyla özel bir silah.

Mermi bittiğinde Şarjör kutusunu tink diye yere atması çok hoşuma gitmişti :D Brother in arms oynarken de o silahı severdim zaten. bu sevgi oradan da geliyor olabilir.

Askerdeyken (incirlikte yaptım :) ) bir gün bölükte g3ler temizlenecek dendi . herkes eline 2 parça paçavra aldı başladık g3ü sökmeye . herkesinki oldu; ben g3ü açmamla tüfeğin içindeki uzun helezon yay fırladı gitti bir daha da takılamadı çavuş da düzeltemedi
bana geçici olarak başka g3 verdiler artık.

İlk gece nöbetime çıkarken doldur boşalt yapacağımda kurma kolunu çekemedim çok sıkışık, uyuz bir tüfekti .M1 bile böyle uğraştırmamıştı beni. Neyse kolu sonunda çektim ama çekerken elimin avuç kısmındaki etli yeri araya sıkıştırdım nasıl içime oturdu acısı varya bi baktım kan akıyor . etrafa çaktırmamıştım ne günlerdi be .
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NORTHROP 6 yıl
Oyunların hep şiddete teşvik ettiğini söylerler biz de yetişkinlerin bundan etkilenmeyeceğini savunurduk ama görüyorum ki artık bir donanım sitesinde dahi silah tanıtımı yapılabiliyor.Silahla biz sivillerin bi işinin olabileceğini düşünmüyorum. Umuyorum ki donanımhaber bu yanlışını görür ve bu yanlışından döner.İlla bu tanıtmlara devam edecekseniz dahi belki ayrı bir domain üzerinden bunu yapmak daha mantıklı olabilir.
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yc#1 6 yıl
Teknoloji sitesi oldukları için teknolojinin yer aldığı her alanda haber yapmaları doğal. Bu sitede daha önce de Amerikan silah şirketlerinin prototipleri, en son ürünleri haber yapıldı. O zaman gıkınızı çıkarmadınız da Türk yapımı silahları görünce mi hümanistliğiniz kabardı ?
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1080p 6 yıl
Bu aralar Mesut çevik 'in verdiği cevaplar çokça iktidarvari kokuyor.
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Akasha_Ether 6 yıl
Stanislas Xavier
Son dönemde sık sık gösterdiğiniz silah haberleri çok rahatsız edici. Ne yani bu haberleri okuyup yaşasın bizimkiler yeri geldiğinde başkalarını fena telef edecek diye sevinmemiz mi gerekiyor ? Şimdi çıkıp birileri savunma diyecek tamam doğrudur savunma ama bir parça siyaset takip eden kişi şu dönemde Türkiyenin dünyanın en büyük emperyalistleri ile işbirliği içinde olduğunu ve bir savunmadan çok, Orta Doğuya yapılacak bir askeri müdahalenin daha ihtimal dahilinde hatta yüksek ihtimal dahilinde olduğunu bilir. Bu tarz haberler yaparak insanlarda ülkenin silahlı kuvvetlerine karşı aşırı bir güven algısı oluşturuyor ve insanların olası bir savaşı daha normal karşılamalarını sağlıyorsunuz,kısacası savaş ihtimaline karşı insanları alıştırıyorsunuz.Böyle haberler yapılması sizin kararınız mı yoksa birileri mi istedi açıklığa kavuşturursanız iyi olur.

biri de gerçeği görmüş helal olsun
silah üretmişler de komutan mı kaldı arkadaş diye soran pek az kişi var
yakında amerikadan ithal komutanlarımızla ortadoğuya da dalarız olan yine gariban askere olur
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besttrr 6 yıl
İnsan öldürmek için üretiliyolar sonuçta. Böyle bir sitede bu tip haberlere gerek olduğunu düşünmüyorum. Tamam karşılıklı güvensizlikten ve tehlikelerden ötürü malesef orduya ve silaha ihtiyaç duyuyoruz, ama en azından bunun böyle gidip tanıtımını yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum milli yada değil fark etmez, insanı öldürmek için yapılıyolar sonuçta. Ghandi'nin ve Tolstoy'un kafada olabilse insanlar biraz, toplu pasif direnişin çok daha az ölüm ve daha çok huzur ve barışa uzanan yol olacağını görebilseler... Ütopyalar işte.
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kedikesenpiskofare 6 yıl
arkadaşlar adamlar silah yapıyor ve cağımızdaki bütün silahlar bir birini andırıyor benzemesi normal abartmayın
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Musfel 6 yıl
Speed-Step
erdem3113 Nükleer başlık da var mı orada ? Çünkü modern savaşlar anahtarı çevirip düğmeye basmaya bakıyor.
Merhaba, Son 50 yıllık süreçte bir çok savaş oldu. Kaçında söz ettiğiniz Nükleer başlıklı füzeler kullanıldı sayabilir misiniz? Benim bu konuda pek bilgim yok :) Sevgiler, Mesut Çevik

Arkadaş G.I.JOE izlemiş :)
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Zuko 6 yıl
Oyuncak silah gibi duruyorlar la.
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