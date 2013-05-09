Sarsılmaz'dan "Milli Piyade Tüfeği" ve yeni silah teknolojileri DH Özel

Genel Yayın Yönetmeni
DH MisafiriOrijinalden alıntı: jam&jambu militarizm beni çok rahatsız etti dh lütfen özünüze dönünSavaş çıkınca S3 fırlatırsın düşmana..Savunma sanayi caydırıcılıktır,bağımsızlıktır.
yeri burası mı?
|Piyade tüfeğimizin olması çok iyi birşey. Savaşta dışarı bağlı kalmamak çok önemli ama artık çağ siper savaşlarını geçti. Şuan nükleer, kimyasal ve biyolijik silahların devri. Ülkeler hiç haber vermeden biyolojik silahlarla milyonlar öldürebilecek kapasitedeler. Nükleer silahlar ise 10km çapından, attıldığı kenti yok edicek kapasiteye kadar geldi. Bizimde bu konulara çok büyük önem vermemiz lazım.
teddybear01
Ülkemiz NBC silahlarının üretimi ve kullanılmasını kısıtlayan, hatta yasaklayan uluslararası anlaşmalara tabidir. Aksi doğrultuda hareket etmek ağır uluslararası yaptırımları beraberinde getirir.
|güzel olmuş helal olsun
| g3den ziyade ben M1'i beğendim askerdeyken . gerçi o kış vakti gecenin 5inde kahvaltı yapana kadar -4 derece sıcaklıktaki açık havada arazinin ortasına o tüfekleri koyup , sonra kahvaltıyı edip geldiğinizde o tüfeği elinize aldığınızda ettiğiniz küfürleri saymazsak tahta gövdesi , o tarihi kokusuyla özel bir silah.
Mermi bittiğinde Şarjör kutusunu tink diye yere atması çok hoşuma gitmişti :D Brother in arms oynarken de o silahı severdim zaten. bu sevgi oradan da geliyor olabilir.
Askerdeyken (incirlikte yaptım :) ) bir gün bölükte g3ler temizlenecek dendi . herkes eline 2 parça paçavra aldı başladık g3ü sökmeye . herkesinki oldu; ben g3ü açmamla tüfeğin içindeki uzun helezon yay fırladı gitti bir daha da takılamadı çavuş da düzeltemedi bana geçici olarak başka g3 verdiler artık.
İlk gece nöbetime çıkarken doldur boşalt yapacağımda kurma kolunu çekemedim çok sıkışık, uyuz bir tüfekti .M1 bile böyle uğraştırmamıştı beni. Neyse kolu sonunda çektim ama çekerken elimin avuç kısmındaki etli yeri araya sıkıştırdım nasıl içime oturdu acısı varya bi baktım kan akıyor . etrafa çaktırmamıştım ne günlerdi be .
|Oyunların hep şiddete teşvik ettiğini söylerler biz de yetişkinlerin bundan etkilenmeyeceğini savunurduk ama görüyorum ki artık bir donanım sitesinde dahi silah tanıtımı yapılabiliyor.Silahla biz sivillerin bi işinin olabileceğini düşünmüyorum. Umuyorum ki donanımhaber bu yanlışını görür ve bu yanlışından döner.İlla bu tanıtmlara devam edecekseniz dahi belki ayrı bir domain üzerinden bunu yapmak daha mantıklı olabilir.
|Teknoloji sitesi oldukları için teknolojinin yer aldığı her alanda haber yapmaları doğal. Bu sitede daha önce de Amerikan silah şirketlerinin prototipleri, en son ürünleri haber yapıldı. O zaman gıkınızı çıkarmadınız da Türk yapımı silahları görünce mi hümanistliğiniz kabardı ?
|Bu aralar Mesut çevik 'in verdiği cevaplar çokça iktidarvari kokuyor.
Stanislas Xavier
biri de gerçeği görmüş helal olsun
silah üretmişler de komutan mı kaldı arkadaş diye soran pek az kişi var
yakında amerikadan ithal komutanlarımızla ortadoğuya da dalarız olan yine gariban askere olur
|İnsan öldürmek için üretiliyolar sonuçta. Böyle bir sitede bu tip haberlere gerek olduğunu düşünmüyorum. Tamam karşılıklı güvensizlikten ve tehlikelerden ötürü malesef orduya ve silaha ihtiyaç duyuyoruz, ama en azından bunun böyle gidip tanıtımını yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum milli yada değil fark etmez, insanı öldürmek için yapılıyolar sonuçta. Ghandi'nin ve Tolstoy'un kafada olabilse insanlar biraz, toplu pasif direnişin çok daha az ölüm ve daha çok huzur ve barışa uzanan yol olacağını görebilseler... Ütopyalar işte.
|arkadaşlar adamlar silah yapıyor ve cağımızdaki bütün silahlar bir birini andırıyor benzemesi normal abartmayın
Speed-Step
Arkadaş G.I.JOE izlemiş :)
|Oyuncak silah gibi duruyorlar la.
Savaş çıkınca S3 fırlatırsın düşmana..Savunma sanayi caydırıcılıktır,bağımsızlıktır.
Merhaba,
Son 50 yıllık süreçte bir çok savaş oldu. Kaçında söz ettiğiniz Nükleer başlıklı füzeler kullanıldı sayabilir misiniz? Benim bu konuda pek bilgim yok :)
Sevgiler,
Mesut Çevik