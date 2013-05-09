Sarsılmaz'dan "Milli Piyade Tüfeği" ve yeni silah teknolojileri DH Özel

IDEF13 bütün hızıyla sürerken Donanım Haber olarak Milli Savunma Sanayii'ndeki tüm gelişmeleri ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Sarsılmaz standında yeni nesil Milli Piyade Tüfekleri ve silah teknolojileri hakkında bilgi alıyoruz.

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