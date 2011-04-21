Scythe "dev" işlemci soğutucus Susanoo'yu Avrupa'da satışa sunuyor

Scythe ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz "devasa" boyutlardaki yeni işlemci soğutucusu Susanoo'yu Avrupa'da satışa sunuyor. 210 x 210 x 160 mm boyutlarında ve 1.565 gram ağırlığında olan soğutucu, işlemciyle birlikte MOSFET'leri, bellekleri, anakartın kuzey köprüsünü ve hatta ekran kartını dahi soğutabiliyor.

D.B.S (Double Block Structure) yani çift blok altyapısını temel alan soğutucuya tam 12 adet Bakır ısı borusu eşlik ediyor. 500-2000 devir/dakika hızlarında çalışan ve en yüksek hızda 37.69 dbA gürültü yaratan 100mm çapında dört adet fan ile desteklenen soğutucu, geniş işlemci desteğiyle de dikkat çekiyor.

Scythe'nin açıkladığı bilgilere göre Susanoo, Intel'in LGA775 tabanlı modellerden günümüzde, AMD'nin ise Soket AM2 tabanlı modellerden bu yana çıkan tüm işlemcileriyle kullanılabiliyor. Sınıfındaki en büyük ve en yüksek performanslı işlemci soğutucularından birisi olan Susanoo'nun fiyatı ise 89.90 Avro.