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Scythe "dev" işlemci soğutucus Susanoo'yu Avrupa'da satışa sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
56,6b
1
70
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Scythe ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz "devasa" boyutlardaki yeni işlemci soğutucusu Susanoo'yu Avrupa'da satışa sunuyor. 210 x 210 x 160 mm boyutlarında ve 1.565 gram ağırlığında olan soğutucu, işlemciyle birlikte MOSFET'leri, bellekleri, anakartın kuzey köprüsünü ve hatta ekran kartını dahi soğutabiliyor.

D.B.S (Double Block Structure) yani çift blok altyapısını temel alan soğutucuya tam 12 adet Bakır ısı borusu eşlik ediyor. 500-2000 devir/dakika hızlarında çalışan ve en yüksek hızda 37.69 dbA gürültü yaratan 100mm çapında dört adet fan ile desteklenen soğutucu, geniş işlemci desteğiyle de dikkat çekiyor.

Scythe'nin açıkladığı bilgilere göre Susanoo, Intel'in LGA775 tabanlı modellerden günümüzde, AMD'nin ise Soket AM2 tabanlı modellerden bu yana çıkan tüm işlemcileriyle kullanılabiliyor. Sınıfındaki en büyük ve en yüksek performanslı işlemci soğutucularından birisi olan Susanoo'nun fiyatı ise 89.90 Avro.


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timramon 8 yıl en beğenilen
Bu kasanın içine sığarmı dicem de.. Odanın içine sığarmı acaba?
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mehmednaim 8 yıl
...ve hatta evi bile soğutabiliyor...
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sanitarium8787 8 yıl
Yazın klima alıcaktım bunu görünce vazgeçtim:)
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Mcslift 8 yıl
Oldu olacak birde manifolt taksalardi :)
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El Mukteda 8 yıl
her kör atın, bir kör alıcısı olur demişler
test sonuçları gelsinde müptelası çok olur, D-14'e de büyük deniyordu şimdi ısınmayan sandy bridge'ler için bile D-14 alınıyor, daha küçük alternatifleri çokken. ayrıca bir çok mid-t atx kasaya sığar.
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rockplayboy4128 8 yıl
saçmalık.bunu bende yapabiliyorum hemde mavi ledli
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timramon 8 yıl
Arkadaşlar bu fanı takmak isterseniz bir motor atölyesine kasanızla beraber gidin. Bunu aynı arabanın kaputuna motor indirir gibi kasanıza indiriniz .D Kesinlikle tek başınıza denemeyiniz .D Bilgisayar çalışırken fanların etrafından küçük çocukları uzak tutunuz. Zira fanlar kapabilir .D
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eeevrim 8 yıl
her şey küçülürken bu soğutucu niye büyüyor ??? daha minik bir soğutucu tercih ederim zira kasa süslemesi yapan bir kullanıcı için kasanın içindeki her şeyi perdelemesi kendisi gibi büyük bir dezavantaj oluşturuyor
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MattPegasus 8 yıl
Ağzım açık kaldı
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Lusi 8 yıl
Anakartı yamultur bence.
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HiqhWoltage 8 yıl
Fazla Naruto izlemişler :G
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mgedik06 8 yıl
japonya satış fiyatı 102 dolarmış... bence kasaya sığar fakat yan kapak açık şekilde kullanılabilir...
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kefaret 8 yıl
hani bu işten pek anlamayan 2 kafadarın sanayideki mahmut abilerine rica edipte yaptırmıslar gibi duruyo.:D
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yasen 8 yıl
çüş be 1.5 kilodan bile fazla
ben teknoloji ilerledikçe daha az güç tüketimi daha az ısınma ve briaz daha performans bekliyordum ama terse gidiyor gittikçe artan güç sarfiyatı özellikle de ekran kartları ve daha çok ısınan işlemciler bu ne yaw
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WinteR 8 yıl
Abartı olmuş, daha yaratıcı birşeyler beklerdim.
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joseph59 8 yıl
hacı bunu alacaksak şehir trafosunun yanına bizim kasa için bir tane daha trafo koymaları lazım :d
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Provezza. 8 yıl
apple'ın helikopterini anımsatıyor sankim


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cengizhan72 8 yıl
Hacı motorlardan biri bozulursa üçü idare eder,ikisi bozulursa ikisi,tek motor götürürmü bilemem ama bu alet motorsuzda çalışır be hacı :))
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BlackBeasT 8 yıl
Anakartın belini kırar bu :D ,Anakartık belini kırdıktan sonra kasaya nasıl sığacak? bare özel kasa hazırlasalardı daha hoş olurdu fiyatıda uçuk olurdu kesin...
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F.@.T.İ.H 8 yıl
Doktor bu ne ??? insan takıcak bunu insan biraz daha küçük yapın şunu !!!

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