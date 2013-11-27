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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Scythe, yeni işlemci soğutucusu Ashura Shadow'u duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,5b
1
29
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Scythe, yeni işlemci soğutucusu Ashura Shadow'u duyurdu
2002 yılından bu yana bilgisayar soğutma alanında faaliyet gösteren Scythe, yeni işlemci soğutucusu Ashura Shadow'u hız aşırtma tutkunlarının beğenisine sunuyor.
145 mm x 65 mm x 161 mm boyutlarında ve üzerindeki fan hariç 750 gram ağırlığında hazırlanan Ashura Shadow, alüminyum yaprakları, her biri 6 mm çapında 6 adet bakır ısı iletim borusunu ve bakır tabanı bir araya getirmiş. Ayrıca orta-uzun vadede ortaya çıkabilecek korozyon problemlerini önleyebilmek için bakır ısı iletim borularının ve bakır tabanın nikel ile kaplandığı dikkatlerden kaçmıyor. Intel cephesinde LGA 775, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilere; AMD cephesinde ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ formundaki işlemcilere destek veren işlemci soğutucunun üzerine iki adet fan eklenebiliyor.
Ashura Shadow'un kutu içeriğinde Scythe'ın GlideStream 140 PWM serisi ısı kontrollü fanı yer alıyor. İsimlendirmesinden anlaşılacağı üzere 140 mm çapında olan bu fan, ısı durumuna göre 500 devir / dakika ile 1.300 devir / dakika hızları arasında çalışıyor; 37.7 CFM ile 97.18 CFM arasında değişen performanslarda hava üfleyebiliyor. Fanın düşük devirde çalışırken çıkardığı ses seviyesi 13 dBA iken; yüksek devirde çalışırken çıkan ses 30.7 dBA.
Ashura Shadow'un, vergiler hariç 39.50 Euro'dan fiyatlandırıldığı belirtiliyor. Ashura Shadow'un yüksek çözünürlüğe sahip görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden erişebilirsiniz.
Scythe, yeni işlemci soğutucusu Ashura Shadow'u duyurdu

http://www.scythe-eu.com/en/products/cpu-cooler/ashura-shadow.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
firebird1150 5 yıl
750 grmı aman tanrım kaç anakart çatlattı acaba?
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saasc 5 yıl firebird1150
seni bloklamaktan başka care gelmiyor aklıma
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Hasan07-36 5 yıl firebird1150
firebird1150

750 grmı aman tanrım kaç anakart çatlattı acaba?

@firebird1150

Bizi engin bilgilerinizle aydınlattığınız için ne kadar teşekkür etsek azdır(!) Sayenizde anakartlarımız sağlam kalacak(!) Bu soğutucu firmaları salak(!) Hiç ölçüp biçmeden 1 kiloluk soğutucular yapıyorlar(!) Onların umurunda değil bizim anakartımızın kırılması(!) Hatta belki anakart üreticileri onlarla işbirliği yapıyordur anakart kırılsın diye(!) 300 gramdan ağır soğutucu almayız. Hatta stok fan kullanırız sadece. Ne gerek var daha fazlasına sanki.

@saasc

Daha iyisi var hocam. Ben şikayet edeceğim.
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Hasan07-36 5 yıl firebird1150
firebird1150

750 grmı aman tanrım kaç anakart çatlattı acaba?

@firebird1150

Bizi engin bilgilerinizle aydınlattığınız için ne kadar teşekkür etsek azdır(!) Sayenizde anakartlarımız sağlam kalacak(!) Bu soğutucu firmaları salak(!) Hiç ölçüp biçmeden 1 kiloluk soğutucular yapıyorlar(!) Onların umurunda değil bizim anakartımızın kırılması(!) Hatta belki anakart üreticileri onlarla işbirliği yapıyordur anakart kırılsın diye(!) 300 gramdan ağır soğutucu almayız. Hatta stok fan kullanırız sadece. Ne gerek var daha fazlasına sanki.

@saasc

Daha iyisi var hocam. Ben şikayet edeceğim.
1 Yanıt Yanıtla
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Guest-F30ED544B 6 yıl
Siz buna soğutucu demişsiniz ama bu bildiğiniz araba radyatörü.
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JoeyBane 6 yıl
97 CFM değeri gayet iyi. Keşke gürültüyü 26db'e düşürebilselerdi..
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dreamblue35 6 yıl
soğutma için güzel bir seçenek gibi duruyor ama koca bir ama var, bellekleri nereye takacağız fanları taktıktan sonra?
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Iron Mask 6 yıl


Orijinalden alıntı: dreamblue35

soğutma için güzel bir seçenek gibi duruyor ama koca bir ama var, bellekleri nereye takacağız fanları taktıktan sonra?




Ashura yüksek soğutuculu ramler konusunda genel olarak başarılı bir soğutucu
Tabii bu kullanılan anakart ve rame göre değişiyor

Bütün slotların sorunsuz kullanıldığı örnekler :

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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GoldPunch 6 yıl
Noctua NH-D14 den küçük gibi biraz, acaba rakip olabilir mi?
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OldGamers86 6 yıl
Renk de güzelmiş. İlgi çekici bir soğutucu.
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HiqhWoltage 6 yıl
Gürültü değerleri çok iyi. Umarım ülkemize de gelir. Büyük değil, ısı borusu sayııs gayet iyi, performanslı duruyor. Görünü mü de çok güzel olmuş. Umarım bir firma getirir.
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cryzboy43 6 yıl
Soin
Yurt dışından getirtmeye kalksak ne kadara patlar ? gümrüğe takılırmı ?

75 ın altında oldugu ıcın takılmamamsı lazım...
ekstra olarak gonderıcı kazancı ve kargo parası verırsın.
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Glorfindel1907 6 yıl
güzele benziyor fiyatıda iyi gibi sanki
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Psydia 6 yıl
shuriken'in yeni modelini cikartsalar keske
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Soin 6 yıl
Yurt dışından getirtmeye kalksak ne kadara patlar ? gümrüğe takılırmı ?
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