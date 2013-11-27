Scythe, yeni işlemci soğutucusu Ashura Shadow'u duyurdu

2002 yılından bu yana bilgisayar soğutma alanında faaliyet gösteren Scythe, yeni işlemci soğutucusu Ashura Shadow'u hız aşırtma tutkunlarının beğenisine sunuyor.

145 mm x 65 mm x 161 mm boyutlarında ve üzerindeki fan hariç 750 gram ağırlığında hazırlanan Ashura Shadow, alüminyum yaprakları, her biri 6 mm çapında 6 adet bakır ısı iletim borusunu ve bakır tabanı bir araya getirmiş. Ayrıca orta-uzun vadede ortaya çıkabilecek korozyon problemlerini önleyebilmek için bakır ısı iletim borularının ve bakır tabanın nikel ile kaplandığı dikkatlerden kaçmıyor. Intel cephesinde LGA 775, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilere; AMD cephesinde ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ formundaki işlemcilere destek veren işlemci soğutucunun üzerine iki adet fan eklenebiliyor.

Ashura Shadow'un kutu içeriğinde Scythe'ın GlideStream 140 PWM serisi ısı kontrollü fanı yer alıyor. İsimlendirmesinden anlaşılacağı üzere 140 mm çapında olan bu fan, ısı durumuna göre 500 devir / dakika ile 1.300 devir / dakika hızları arasında çalışıyor; 37.7 CFM ile 97.18 CFM arasında değişen performanslarda hava üfleyebiliyor. Fanın düşük devirde çalışırken çıkardığı ses seviyesi 13 dBA iken; yüksek devirde çalışırken çıkan ses 30.7 dBA.

Ashura Shadow'un, vergiler hariç 39.50 Euro'dan fiyatlandırıldığı belirtiliyor. Ashura Shadow'un yüksek çözünürlüğe sahip görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden erişebilirsiniz.

http://www.scythe-eu.com/en/products/cpu-cooler/ashura-shadow.html