Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Scythe, yeni işlemci soğutucusu SCIOR-1000'i duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,3b
1
11
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Scythe, yeni işlemci soğutucusu SCIOR-1000'i duyurdu
Masaüstü bilgisayarlara yönelik soğutma çözümleri geliştiren Scythe, yeni işlemci soğutucusu SCIOR-1000'i duyurarak ürün gamını genişletiyor.
Intel cephesinde LGA 775, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366 formundaki işlemcilerle; AMD cephesinde ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 formundaki işlemcilerle uyumlu olan SCIOR-1000, 107 mm x 136 mm x 117 mm boyutlarında ve yaklaşık 400 gram ağırlığında tasarlanmış. Alüminyum yapraklarla, her biri 6 mm çapında 3 adet bakır ısı iletim borusuyla ve bakır tabanla donatılan işlemci soğutucuda bakır tabana nikel kaplama uygulandığı görülüyor.
SCIOR-1000'in alüminyum yaprakları, 100 mm çapında ve ısı kontrollü bir fan aracılığıyla serinletiliyor. İşlemcinin ısı durumuna göre 300 devir / dakika ile 1.800 devir / dakika arasında değişen hızlarda çalışan bu fan, 7.3 CFM ile 43.74 CFM arasında hava üfleme potansiyeline sahip. Düşük devirde çalışırken 4.5 dBA, yüksek devirde çalışırken ise 26.7 dBA ses çıkaran fan, maksimum 1.45 mm - H2O statik basınç değeri sunuyor.
26 Aralık'tan itibaren piyasaya sürülmesi planlanan SCIOR-1000, yaklaşık 33$'dan fiyatlandırılmış.
Scythe, yeni işlemci soğutucusu SCIOR-1000'i duyurdu
Scythe, yeni işlemci soğutucusu SCIOR-1000'i duyurdu
Scythe, yeni işlemci soğutucusu SCIOR-1000'i duyurdu

http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2013/1219/55042 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
firebird1150 5 yıl
400 gr bilmiyorum sıkıntı olabilir 300gr mı geçmemesi gerek çünkü 500gr kırdığı ve çatlattığı çok anakart duydum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hasan07-36 5 yıl
Fan daha büyük olmalıydı. Hem alüminyum yapraklara daha fazla üflenirdi, hem anakart da faydalanırdı soğutmadan hem de daha sessiz olurdu. Ama zaten ülkemize gelmeyecektir. Tabi yurtdışından alınabilir.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crashday 5 yıl
Model ismi gibi olacak galiba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OldGamers86 5 yıl
20 dba üstü gürültü olarak yansıyacaktır. Hoş değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
choiboungee 5 yıl
Vortex Plus bundan daha iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cumuk1 5 yıl
ilk yorum :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
imOKAY 5 yıl
ram slotları için asimetrik sanırım bu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1294 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Soğutucular / Fanlar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Gigabyte Radeon R9-270X OC WindForce ekran kartı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim