Scythe, yeni işlemci soğutucusu SCIOR-1000'i duyurdu

Masaüstü bilgisayarlara yönelik soğutma çözümleri geliştiren Scythe, yeni işlemci soğutucusu SCIOR-1000'i duyurarak ürün gamını genişletiyor.



Intel cephesinde LGA 775, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366 formundaki işlemcilerle; AMD cephesinde ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 formundaki işlemcilerle uyumlu olan SCIOR-1000, 107 mm x 136 mm x 117 mm boyutlarında ve yaklaşık 400 gram ağırlığında tasarlanmış. Alüminyum yapraklarla, her biri 6 mm çapında 3 adet bakır ısı iletim borusuyla ve bakır tabanla donatılan işlemci soğutucuda bakır tabana nikel kaplama uygulandığı görülüyor.



SCIOR-1000'in alüminyum yaprakları, 100 mm çapında ve ısı kontrollü bir fan aracılığıyla serinletiliyor. İşlemcinin ısı durumuna göre 300 devir / dakika ile 1.800 devir / dakika arasında değişen hızlarda çalışan bu fan, 7.3 CFM ile 43.74 CFM arasında hava üfleme potansiyeline sahip. Düşük devirde çalışırken 4.5 dBA, yüksek devirde çalışırken ise 26.7 dBA ses çıkaran fan, maksimum 1.45 mm - H2O statik basınç değeri sunuyor.

26 Aralık'tan itibaren piyasaya sürülmesi planlanan SCIOR-1000, yaklaşık 33$'dan fiyatlandırılmış.

http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2013/1219/55042