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Scythe'dan yeni bir işlemci soğutucu daha; Kotetsu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Scythe'dan yeni bir işlemci soğutucu daha; Kotetsu
Japonya merkezli bilgisayar bileşeni üreticisi Scythe, tek blok tasarımlı yeni işlemci soğutucusu Kotetsu'nun sevkiyatına başladı.
Fiziksel özelliklere değinmek gerekirse, 130 mm x 58 mm x 160 mm boyutlara ve üzerindeki fan hesaba katılmadığında yaklaşık 480 gram ağırlığa sahip olan Kotetsu'ya, alüminyum yapraklar, her biri 6 mm çapında 4 adet bakır ısı iletim borusu ve bakır taban eşlik ediyor. Fotoğraflarda görüleceği üzere bakır tabana nikel kaplama uygulanırken, bakır ısı iletim borularına herhangi bir müdahalede bulunulmamış.
Kotetsu'nun işlemci destek yelpazesinin geniş olduğunu söylemek mümkün. Intel'in LGA 775, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 yapıdaki işlemcilerine; AMD'nin ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ yapıdaki işlemcileriyle sorunsuzca kullanılabilen işlemci soğutucu, Scythe'ın GlideStream 120 PWM isimli fanı tarafından serinletiliyor. 120 mm çapında, ısı kontrollü olan bu fan, 400 devir / dakika ile 1.400 devir / dakika hızları arasında çalışıp 20.7 CFM ile 79 CFM arasında değişen performanslarda hava üfleyebilmekte. Fanın düşük devirde çalışırken çıkardığı ses sadece 5.3 dBA iken, yüksek devirde çıkan ses 28 dBA seviyesinde.
Kotetsu'nun tavsiye edilen perakende satış fiyatı vergiler hariç 28 Euro. Kotetsu ile ilgili daha fazla görsele aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
Scythe'dan yeni bir işlemci soğutucu daha; Kotetsu
 

http://www.scythe-eu.com/en/products/cpu-cooler/kotetsu.html Yorum Yaz
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Dovahkiin 5 yıl
Fiyat muhabbetini bile fazla olmuş çünkü buraya gelmiyor Scythe markası.
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NewsTR 5 yıl
Düşük profilli soğutucu arayanlara iyi bir alternatif olabilir.
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drfree1 6 yıl
hyper 212 evo
coolermaster-usa.com/...
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efsane_300 6 yıl
TurboCore
65TL den girse TR ye iyi satar

28 euro 2.738Tl
2.738x28 = 76664TL
%18 KDV 90,463tl
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Nokia Specialist 6 yıl
65TL den girse TR ye iyi satar
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Glorfindel1907 6 yıl
sağlam ve kaliteli duruyor. fiyatı bizde 100 tl civarı olur diye tahmin ediyorum
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_Dominic_Toretto_ 5 yıl Nokia Specialist
28 Euro 70 Lira'dan fazla yapıyor, 65 Lirayı nereden buldunuz ?

Vergi + Distr. kârı, firma kârı nerede bunun ? Avrupadan ucuza satılmaz bir kere ümitlenmeyin boşa.

65 Lira rüyada bile göremezsiniz.
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