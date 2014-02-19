Seagate SSD 600 480GB Video İnceleme

Haber Editörü
|Enderi izlediğimde sanki amcaoğluyla sohbet ediyormuşum gibi geliyor. Acayip benziyorlar. Elinize sağlık harika inceleme olmuş.
|abi kimse bu dediklerimi yanlış anlamsın ama artık söylicem bazı şeyleri. bu siteyi 2006 dan bu yana takip ediyorum. mesut beyin ilk videolarını bilirim. sizi bugüne kadar hep tebrik ettim gerçekten tarafsız inceleriyorsunuz ürünleri. teknik detayları amatör kullanıcalırın dahi anlıyabileciği bir dille yorumluyorsunuz ; fakat sizdeki tek eksiklik biraz cansızsınız. sanki bu işi bir memur gibi yapıyorsunuz. videoları izlerken resmi bir iş mi yapıyorum diye düşünüyorum arada. keşke daha canlı daha sıcak kanlı daha espirili görebilsek sizleri.
|Video başlamadan fiyatından bahsedilse de boşu boşuna izlemesek. Performansı geçtik uygun fiyatlı en dandik ssd'lere bile hasret kaldık.
|72tb ne arkadaş ondan sonra error rateler coşacak diosun yani
72tb lik ömrü olan diske paramı veririm...
|Biri traktör diğeri otomobil.
İlk bilgisayarımda da seagate vardı. Hala çalışıyor 80 gb ide hdd.
Ben memnunum bu firmadan arkadaş.
bendede 8 yıllık western digital hdd (ide) var. sapa sağlam çalışıyor.
|fiyat hala pahal1..
|Kaç para bu canavar
|SSD lerdeki hız yarışı zerre umurumda değil sorunsuzluk ve müşteri RMA memnuniyeti çok çok daha önemli diskin düşük arıza oranlı olması çok önemli konuya gelecek olursak Seagete denen firma normal harddisklerde bile sorunluyken SSD de nasıl bir performans gösterecek hep beraber görücez.
|insan gerçekten hayret ediyor ama fiyatlara
|Emeğinize sağlık.Normal mekanik disc lere göre fiyatı doğru orantıda.Performansıda rakiplerini aratmıyor.Ucuzlamasını bekleyecez ama yeni bir teknoloji çıkmadıkça ssd'ler hep tekel olarak fiyatları yüksek olacak.
Ama bence biraz diksiyonda problem var.Samimi,içten ve bizdenmiş hislerini uyandıran konuşma yerine biraz robotik konuşma stiliyle konuşuyorsunuz.
Sakın size hakaret ettiğimi düşünmeyin,bu kişisel bir eleştiridir.