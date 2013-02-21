Sektörün ilk biyometrik güvenlikli USB şifre yöneticisi,”myIDkey”





Her kişini hayatında gün geçtikçe artan şifreler ve numaralar, belirli bir noktadan sonra hatırlanamıyor ya da karıştırılıyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için geliştirilmiş bir ürün olan myIDkey, şifreleri hem koruyabiliyor hem de istenildiği anda direkt olarak gösterebiliyor.





Kickstarter üzerinde Arkami Inc. tarafından başlatılmış bir proje olan myIDkey, USB bellek tarzında hazırlanmış bir şifre yöneticisi. USB ya da Bluetooth bağlantısı üzerinden bilgisayarlar, akıllı cep telefonları ve tabletlere bağlanarak yönetilebilen myIDkey, parmak izi taraması üzerinden aktif oluyor. İçerisine kayıt edilen şifreler için ses komutları atanabilen cihaz, bu sesleri tanımladıktan sonra parlak OLED ekranı üzerinden belirlenen şifreleri gösterebiliyor ve askeri seviye AES256 bit şifrelemeyle verileri güvenli tutabiliyor.

Oldukça ufak ve şık bir yapıya sahip olan myIDkey, çalınma gibi bir durum meydana gelir ve şifreyi çözmek için yanlış denemeler yapılırsa, cihazı kilitlemek yerine güvenlik amaçlı olarak içindeki bütün verileri silebiliyor. İnternet bağlantısı üzerinden bilgileri yedekleyebilen cihaz, her türlü olumsuz durumda verilere internet üzerinde ulaşım imkanı sağlayabiliyor.

Herkes için oldukça faydalı özellikler sunabilen myIDkey, Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 150,000$'lık hedefin, 28 gün kala 1,1136 gibi oldukça yüksek bağış düzeyi ile 113,300$'lık kısmını toplamış durumda. Resmi satış fiyatı 100$ civarında olacak cihaz, site üzerinden yapılacak 79$'lık bağış ile önümüzdeki mart ayında elde edilebiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/myidkey/myidkey-passwords-at-the-tip-of-your-finger





http://www.kickstarter.com/projects/myidkey/myidkey-passwords-at-the-tip-of-your-finger