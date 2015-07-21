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Selfie çubuklarına kardeş geliyor: "Selfie ışığı"

3 yıl
3,9b
1
16
Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Selfie çubuklarına kardeş geliyor:
 
Türkçemize Özçekim olarak geçen "Selfie"şüphesiz son yılların en popüler kelimesi. Kişinin akıllı telefonu ile kendi fotoğrafını çekmesinin bu kadar popüler hale gelmesi ise farklı girişimlerin de önünü açmış durumda.
Öncelikle akıllı telefon üreticileri ön kameralarını geliştirirken sonrasında "Selfie çubuğu" adıyla bazı aksesuarlar da satılmaya başladı. Ekstra lensler veya uzun selfie çubukları ile daha geniş açılı özçekimler elde edilebilirken henüz karanlık ortamlar için net bir çözüm üretilmiş değil.
Selfie çubuklarına kardeş geliyor:
 
Bazı telefon üreticileri ön kameranın yanında LED flaş koyma fikrini deneseler de bu çözüm hem çok az modelle sınırlı kalıyor hem de çoğu zaman gözü rahatsız edebiliyor. Kira adındaki yeni bir aksesuar ise karanlık ortamlarda daha güzel selfie çekmek için biraz daha farklı bir çözüm sunuyor.
Tıpkı selfie çubuğu gibi bir çok telefonla uyumlu olan bu aparat LED flaşların aksine patlama yapmadan sürekli bir aydınlık sağlıyor. Aydınlatıcının çember şeklinde tasarlanmasıyla ön kamera bu çemberin ortasına denk getirilerek fotoğraf için ideal bir aydınlatma yakalanabiliyor. Japonyada Kickstarter benzeri bir platformda ortaya çıkan bu aksesuar ilerleyen dönemlerde tıpkı selfie çubukları popüler bir aksesuar haline gelebilir.
Selfie çubuklarına kardeş geliyor:
 

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cocainer 3 yıl en beğenilen
Dikkatimi çeken tek şey before-after fotosu oldu.

Aparat sadece aydınlatmakla kalmıyor kızın parmağını da düzeltiyor demek ki..
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a_y_k_u_t 3 yıl
Sony c4, lenovo s90 gayet iş görüyorlar :)
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kmlfgkc 3 yıl
cocainer
Dikkatimi çeken tek şey before-after fotosu oldu. Aparat sadece aydınlatmakla kalmıyor kızın parmağını da düzeltiyor demek ki..

göğsünü falan da kapatmış la dindar mı ne..
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marslan1999 3 yıl
Geniş açılı lens + Ön kamera flaşı yetiyor (Sony Xperia C4
)
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Elsa 3 yıl
LG'de ekran kendinden flaş görevi görebiliyor
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Infinitum 3 yıl
Monopodu özçekim çubuğu yaptlar ya, helal.
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kadirirdem 3 yıl
sonuç güzelde kullanışsız gibi geldi bana her zaman onu mu taşıcaz yanımızda....
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alemburda34 3 yıl
Öne bir flash getirmek bu kadar mi zor o kadar para verilip alınan s6 edge bile yok
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a_y_k_u_t 3 yıl
Sony c4, lenovo s90 gayet iş görüyorlar :)
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popkolik25 3 yıl
LG KULLANICILARI BÖYLE BİR SAÇMALIĞA HİİİÇ GEREK OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLİR;)
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BekirTemel 3 yıl
Genç kızların yeni gözdesi olur bu,retrica ile birleşince ortaya küçük sürprizler çıkartır instagram ve whatsapp profil fotoları için.
Işık bir çok kusuru örten bir güç sonuçta yüz için.
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cocainer 3 yıl
Dikkatimi çeken tek şey before-after fotosu oldu.

Aparat sadece aydınlatmakla kalmıyor kızın parmağını da düzeltiyor demek ki..
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meego 3 yıl
sizin yapacağınız icadın...
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tugares 3 yıl
bi de amcası gelsin bu çubuklara gelsin ona da özçekim esnasında yanımıza istediğimiz kişinin resmini koysun :D
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