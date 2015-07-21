Selfie çubuklarına kardeş geliyor: "Selfie ışığı"

Türkçemize Özçekim olarak geçen "Selfie"şüphesiz son yılların en popüler kelimesi. Kişinin akıllı telefonu ile kendi fotoğrafını çekmesinin bu kadar popüler hale gelmesi ise farklı girişimlerin de önünü açmış durumda.

Öncelikle akıllı telefon üreticileri ön kameralarını geliştirirken sonrasında "Selfie çubuğu" adıyla bazı aksesuarlar da satılmaya başladı. Ekstra lensler veya uzun selfie çubukları ile daha geniş açılı özçekimler elde edilebilirken henüz karanlık ortamlar için net bir çözüm üretilmiş değil.

Bazı telefon üreticileri ön kameranın yanında LED flaş koyma fikrini deneseler de bu çözüm hem çok az modelle sınırlı kalıyor hem de çoğu zaman gözü rahatsız edebiliyor. Kira adındaki yeni bir aksesuar ise karanlık ortamlarda daha güzel selfie çekmek için biraz daha farklı bir çözüm sunuyor.

Tıpkı selfie çubuğu gibi bir çok telefonla uyumlu olan bu aparat LED flaşların aksine patlama yapmadan sürekli bir aydınlık sağlıyor. Aydınlatıcının çember şeklinde tasarlanmasıyla ön kamera bu çemberin ortasına denk getirilerek fotoğraf için ideal bir aydınlatma yakalanabiliyor. Japonyada Kickstarter benzeri bir platformda ortaya çıkan bu aksesuar ilerleyen dönemlerde tıpkı selfie çubukları popüler bir aksesuar haline gelebilir.