Sevdiklerinizin Yeni Yılını Transcend'in Hediyeli Yeni Yıl Kampanyası ile Kutlayın

Sevdiklerinize yeni yıl mesajları göndermeye başladınız mı? Yılbaşına yaklaştığımız şu dönemde Transcend uluslararası eKart kampanyası sevdiklerinize eKart göndermenin en güzel yollarından biri. Ücretsiz olarak sevdiklerinize ve arkadaşlarınıza limitsiz eKart gönderebileceğiniz kampanyada ayrıca 100 adet dijital fotoğraf çerçevesinden biri de sizin olabilir. Transcend'in PF730 modeli 7" fotoğraf çerçevesi ile dijital fotograflarınızı en şık şekilde sergileyebilirsiniz.

Birkaç tıklamayla kolaylıkla seçebileceğiniz, klasik yada animasyonlu kartlardan oluşan koleksiyonda ayrıca birçok farklı kültüre özgü dizayn edilmiş tasarımlarda bulunuyor. Kullanıcılara kendilerine özgü tasarımlar yapma olanağı da sunan kampanyanın websitesinde ayrıca facebook ve twitter üzerinden seçtiğiniz kartları yayınlama olanağı da sunuluyor.

15 Ocak 2011'e kadar sürecek kampanyada uzun süre en üst sıralardaki yerini koruyan Türkiye şu an itibari ile Taiwan ve Hindistan'ın ardından 3ncü sırada. Sizde eKart göndererek Türkiye'nin daha üst sıralarda yer almasına katkıda bulunabilirsiniz. Kampanya web adresi:

http://www.transcend.com.tw/event/2011/eCardTR

Kampanyada kazananlar 30 Ocak 2011 itibari ile duyurulacak. Transcend'in eKart kampanyasının yanısıra facebook sayfasına üye olarak da diğer farklı ve facebook sayfasına özel aktiviteleri de takip edebilirsiniz.

Transcend Turkey facebook sayfası:

http://www.facebook.com/home.php?#!/TranscendTR

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