Sevgililer Günü’nde Çiçeğiniz Canon’dan!

Görüntüleme sistemlerinde dünya devi Canon, Sevgililer Günü kutlamalarınızı unutmadı. Bu yıl Sevgililer Günü’nde Canon’un üstün özellikli ürünlerinden birine sahip olurken, sevgilinize güzel çiçekler göndermenin keyfini yaşayın.

Bir taşla iki kuş vurun!

Başlangıç seviyesinden profesyonel kullanıcılara kadar herkes için uygun teknolojiler üreten dünya devi Canon, Sevgililer Günü kampanyasıyla göz dolduruyor. Canon, 1-13 Şubat tarihleri arasında “Sevgililer Günü Çiçeğiniz Canon’dan” kampanyasına dahil olan Canon ürünlerinden birini alanlara, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Çiçeksepeti.com’dan sizin için seçtiği çiçek aranjmanı gönderimini hediye ediyor.

“Sevgililer Günü Çiçeğiniz Canon’dan” kampanyasına katılım ise çok basit. Hemen kampanya dahilindeki ürünlerden birini alıp, ürün faturasını www.ciceginizbizden.com’a yükleyin. E-posta adresinize gönderilecek olan kodla Türkiye’nin en büyük çiçek gönderim ağı olan www.ciceksepeti.com’dan çiçek aranjmanınız belirttiğiniz adrese hiçbir ücret ödemeden gönderilsin.*

Kampanya dahilinde bu fırsattan yararlanabileceğiniz ürünler ise şöyle;

Pixma MG serisi yazıcılar,

Ixus fotoğraf makinesi,

2 set PGI-525 PGBK, CLI-526 CMYBK kartuş serisi

2 set PGI-520 BK ,CLI-521 CMYBK kartuş serisi

Bu yıl siz de üstün Canon teknolojisi ile donatılmış bir ürüne sahip olarak anılarınızı ölümsüzleştirirken, aşkınızı mutlu etmenin keyfini yaşayın. Canon dünyasına adım atarken sevgilinizi çiçeklere boğun!

*Kampanya sadece İstanbul, Ankara ve İzmir gönderimleri için geçerlidir.

* Çiçek siparişlerinin 13 Şubat günü en geç saat 18:00’e kadar www.ciceksepeti.com/canon adresine girilmesi gerekmektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

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