Shadow of the Tomb Raider stand turu

Genel Yayın Yönetmeni
Shadow of the Tomb Raider'ın Square Enix'den bağımsız dev bir standı vardı. Oyun severlerin Shadow of the Tomb Raider'ı tematik bir alanda denemesi için fırsat sunulmuştu.
Square Enix'den bağımsız dev bir standa sahip olan Shadow of the Tomb Raider, oyun severlere tematik bir alanda oyunu deneme fırsatı sunuyordu.
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Şimdi bu videodan neyi öğrendik? Ne bir oynanış videosu var ne de yapımcıların oyun hakkında yorumu. Bazen cidden video çekmek için çekiyorsunuz.
Ayrıca serinin ikinci oyunu değil, üçüncü ve son oyunu. Daha önce de belirttiğim gibi oyunlardan haberdar birinin gönderilmesi gerek bu tarz etkinliklere. Gün bey kendi yakınları kayırmaktan vazgeçmeli.
Zaten bu cihazların kapasiteleri belli, içlerinde Gtx 1080 yok, bir çok grafiksel ayarı Low'a alıp sadece göz önünde olan bazı detayları artırmak zorunda kalabiliyorlar. Ha şimdi gelir bir fanboy bana sürekli oyun görüntüleri atar "çatla da patla oynayamıyorsun ya hahaha ağla" gibilerinden çoluk çocuk muhabbeti yapar.
300 tl'nin ne demek olduğunu nasıl kazanıldığını anladıkları gün bu fikirleri o kadar değişecek ki o zaman da geçmişe dönüp yorumlarına baktıklarında ne kadar gereksiz yorumlar yapmışım diyecekler.