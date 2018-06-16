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Shadow of the Tomb Raider stand turu

11 ay
10b
2
Oyun Konsolları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Shadow of the Tomb Raider'ın Square Enix'den bağımsız dev bir standı vardı. Oyun severlerin Shadow of the Tomb Raider'ı tematik bir alanda denemesi için fırsat sunulmuştu.
Square Enix'den bağımsız dev bir standa sahip olan Shadow of the Tomb Raider, oyun severlere tematik bir alanda oyunu deneme fırsatı sunuyordu.

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ÇatlakMerlin 11 ay
Bu video biraz yetersiz olmamış mı sizce de? Sonuna kadar izledim ki acaba sonradan bir şey mi çıkacak diye. Ha çıktı ha çıkacakla videonun sonu geldi. Bari biraz oyunu oynasaydınız. Ya da yapımcılardan biraz yorum vs..?
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El Prezidente 11 ay
ancelina coliye neden benzetmiolar artık acep
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rambocuk 11 ay
Paramızın düşüşüyle birlikte öyle fuarlar artık tamamen hayal oldu , onlarda görüyor artık Türk oyuncularından bize bir fayda gelmez çünkü ellerindeki paranın bir geçerliliği kalmadı herkes 5 katını da toparlayıp oyun alamaz, çok küçük bir kesim var bunu yapabilen , örnek uncharted 4 100 bin satmıştı , şimdi 5 çıksın 10 bin ya satar ya satmaz .
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Cute Hentai 11 ay
Heykelini yapmaya kalksak ..... yapmaya beton yetmez Lara Croft.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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N. Chomsky 11 ay

Şimdi bu videodan neyi öğrendik? Ne bir oynanış videosu var ne de yapımcıların oyun hakkında yorumu. Bazen cidden video çekmek için çekiyorsunuz.
Ayrıca serinin ikinci oyunu değil, üçüncü ve son oyunu. Daha önce de belirttiğim gibi oyunlardan haberdar birinin gönderilmesi gerek bu tarz etkinliklere. Gün bey kendi yakınları kayırmaktan vazgeçmeli.
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OldGamers86 11 ay
Nasıl bir kuyruktur o öyle. Allah sabır versin.
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Lirikal Militan 11 ay
300 liraya oyun muhabbeti ne zaman bitecek?
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GeneralKebabi 11 ay
Yeni TR serisini oldukça seven biri olarak oyunu sabırsızlıkla bekliyorum.
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Mutlak.Sıfır 11 ay
Şu oyunun E3 fuarında yayınlanan oynanışını izleyin Last of Us 2'den hiçbir farkının olmadığını göreceksiniz. Ben başka bu kadar (ilk oyun efsaneydi o dilediğince abartılabilir:) abartılan bir oyun görmedim. Birde oyunların tanıtımına bakın birde final haline bakın (bunu sadece Playstation için değil genel olarak konuşuyorum) arada sanki nesil farkı var, o kadar grafikleri düşürtülen oyunlar görüyoruz.
Zaten bu cihazların kapasiteleri belli, içlerinde Gtx 1080 yok, bir çok grafiksel ayarı Low'a alıp sadece göz önünde olan bazı detayları artırmak zorunda kalabiliyorlar. Ha şimdi gelir bir fanboy bana sürekli oyun görüntüleri atar "çatla da patla oynayamıyorsun ya hahaha ağla" gibilerinden çoluk çocuk muhabbeti yapar.
300 tl'nin ne demek olduğunu nasıl kazanıldığını anladıkları gün bu fikirleri o kadar değişecek ki o zaman da geçmişe dönüp yorumlarına baktıklarında ne kadar gereksiz yorumlar yapmışım diyecekler.
1 Yanıt Yanıtla +3
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FEARTR 11 ay Mutlak.Sıfır
Tombraider in kendine oynanış bir stili var taa 1 den beri. Last of us la falan kıyaslarsında last of us 2 ile oynanışı bir tutma. Eğer gösterildiği gibi gelirse ki yönetmen öyle söylüyor. Last of us 2 devrim niteliğinde bir öncü olacak oynanış bakımından. Umarız diğer firmalardan da bu denli çevredeki yapay zeka ve nesnelerle etkileşim görürüz. (Not: Last of us u severım ps3-4-4 pro yok. Hiç oynamadım oynanışını izledim. Fanboy da değilim). Grafik olarak sanmıyorum ps4 pro nun 4k da oynatacağını gösterdiklerini.
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