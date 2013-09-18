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Sharkoon, FireGlider Optical Gaming isimli yeni oyuncu faresini duyurdu

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sharkoon, FireGlider Optical Gaming isimli yeni oyuncu faresini duyurdu
Hazırladığı farklı bilgisayar donanımları ile 10 yıldır sektörde yer alan Sharkoon, ilk olarak 2009 yılında kullanıma sunduğu FireGlider isimli oyuncu faresini yenileyerek FireGlider Optical Gaming modelini kullanıcıların beğenisine sundu.
Yerine geldiği modelden üzerinde yer alan optik sensör ve tasarımsal değişiklikler ile ayrılan ve 3,000 DPI ve 3,600 FPS hassasiyet değerleri ortaya koyabilen Sharkoon FireGlider Optical Gaming oyuncu faresi, üzerinde yer alan özel tuş ile DPI değerinin 400 ile 3000 arasında isteğe bağlı olarak ayarlanmasına imkan tanıyabiliyor. Beraberinde gelen özel aparatlar ile ağırlığı 118 ile 135 gram arasında değiştirilebilen ürün, bünyesinde kaydırma tekerleği ve programlanabilir yapıda 5, toplamda ise 7 adet tuş taşıyor. Farenin ayrıca farklı atamalar için dahili hafızası da bulunuyor.
Bilgisayar sistemleri ile USB üzerinden bağlantı kuran ve özel yazılımı ile birçok ayar seçeneği sunabilen Sharkoon FireGlider Optical Gaming oyuncu faresi, 18 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda. Fare hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.guru3d.com/news_story/sharkoon_fireglider_optical_gaming_mouse.html Yorum Yaz
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DemirAtlı 5 yıl
fireglider in dpi hassasiyeti fena değildi yazılım olarak A4tech Oscar yazılımını kullanıyor bu yönden çok şanslı bir mouse. Serinin devamının geliyor olması sevindirici bir haber keşke A4tech 747h kasasını kullanmak yerine kendilerine has özgün bir tasarım ama gene aynı Oscar yazılımı ile devam etseler. 2010 larda mail atıp serinin devamının gelip gelmeyeceğini sormuştum bu yönde bir çalışmalarının olmadığını söylemişlerdi umarım bu mouse ile fikirlerinin değiştiğini görürüz ve gamer camiasına daha fazla önem vermeye başlarlar.
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Skörtıl_Nimo 5 yıl
a4 tech yine aynısını yapmış dicektimki başlıkta sharkoon yazıyor
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selcukutahya 5 yıl
A4 Tech F4 V-Track Gamer Mouse un aynısı... Arayüzüde çok benziyo...
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D][ABLO 5 yıl
suan a4 tech in birebir aynı mouse'unu kullanıyorum :D XL-747h modeli
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