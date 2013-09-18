Sharkoon, FireGlider Optical Gaming isimli yeni oyuncu faresini duyurdu

Hazırladığı farklı bilgisayar donanımları ile 10 yıldır sektörde yer alan Sharkoon, ilk olarak 2009 yılında kullanıma sunduğu FireGlider isimli oyuncu faresini yenileyerek FireGlider Optical Gaming modelini kullanıcıların beğenisine sundu.

Yerine geldiği modelden üzerinde yer alan optik sensör ve tasarımsal değişiklikler ile ayrılan ve 3,000 DPI ve 3,600 FPS hassasiyet değerleri ortaya koyabilen Sharkoon FireGlider Optical Gaming oyuncu faresi, üzerinde yer alan özel tuş ile DPI değerinin 400 ile 3000 arasında isteğe bağlı olarak ayarlanmasına imkan tanıyabiliyor. Beraberinde gelen özel aparatlar ile ağırlığı 118 ile 135 gram arasında değiştirilebilen ürün, bünyesinde kaydırma tekerleği ve programlanabilir yapıda 5, toplamda ise 7 adet tuş taşıyor. Farenin ayrıca farklı atamalar için dahili hafızası da bulunuyor.

Bilgisayar sistemleri ile USB üzerinden bağlantı kuran ve özel yazılımı ile birçok ayar seçeneği sunabilen Sharkoon FireGlider Optical Gaming oyuncu faresi, 18 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda. Fare hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.guru3d.com/news_story/sharkoon_fireglider_optical_gaming_mouse.html