Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sharkoon'dan RAID kurulumuna olanak tanıyan USB 3.0 destekli disk kutuları

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,9b
1
6
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sharkoon'dan RAID kurulumuna olanak tanıyan USB 3.0 destekli disk kutuları
Tam Boyutta Gör

Harici disk kutularıyla tanınan komponent üreticisi Sharkoon, RAID kurulumu yapmak isteyenler için hazırladığı USB 3.0 destekli iki yeni çözümlerini duyurdu. Biri iki adet diğeri ise beş adet 3.5-inç SATA sürücü desteği sunan yeni kutular, pratik kurulumun hedeflendiği tasarım ile hızlı bir şekilde disk takılması veya çıkartılmasına olanak tanıyabiliyorlar.

Sharkoon'un yeni modellerinden çift sürücülü disk kutusu RAID 0, 1 ve JBOD desteği sunarken, beş sürücülü model ise RAID 0, 1/10, 3, 5 ve JBOD desteği sunuyor. Her ikisi de USB 3.0 bağlantısı gerçekleştirebilen sürücü kutularından beş sürücülü büyük model anı zamanda eSATA bağlantısına da olanak tanıyor.

İki sürücü kutusu arasındakibir diğer fark ise soğutma tasarımında göze çarpıyor. Çift sürücülü küçük model 70mm çapında bir adet fan ile gelirken, beş sürücülü büyük modelde ise 60mm çapında iki adet fan kullanıyor. Sharkonn'un yeni sürücü kutuları yurt dışında 88 Avro ve 195 Avro olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatlarıyla kullanıma sunuluyorlar.

Sharkoon'dan RAID kurulumuna olanak tanıyan USB 3.0 destekli disk kutuları
Tam Boyutta Gör

Sharkoon'dan RAID kurulumuna olanak tanıyan USB 3.0 destekli disk kutuları
Tam Boyutta Gör

Sharkoon'dan RAID kurulumuna olanak tanıyan USB 3.0 destekli disk kutuları
Tam Boyutta Gör
Sharkoon'dan RAID kurulumuna olanak tanıyan USB 3.0 destekli disk kutuları
Tam Boyutta Gör

Sharkoon'dan RAID kurulumuna olanak tanıyan USB 3.0 destekli disk kutuları
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
neden fısss ..eğer nas server arıyosanız piyasada bi sürü model zaten mevcut.ama ben aylardır kasa içindeki 4 hard diskimi harici kutuya taşımak (pc nin içinde dönüp duruyo garipler altı üstü hd filmleri arşivliyorum) için usb 3 yada esata bağlantılı dahili power supply olan (adaptörlerden gına geldi-10 oldu heralde sayısı) 4 lü yada üstü harici kutu arıyorum.bu modeller yada benzeri gelsin anında kapısındayım satıcının.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
santanio 8 yıl
neden fıss. şöyleki : raid yapabilmen için raid kartına ve büyük bi ihtmal ile bunu yönetecek usb ye çevirecek cpu gerekli. şuan piyasada 4 lü nas serverlar 20 mb yazma hızına sahip olanları 900 tl den başlıyor. adam gibi kutular 1200-1500 tl civarı ve bunlar soho-home verisyonlar. business değil !!! ethernetmiş, sağlam işlemci olmasa vs. (nette araştırdım ne işlemci ne hız bilgisi yoktu forumlarda yorum yepen herkes bunun içinde ne var bu kadar ucuz diyodu) kanımca raid yaparsa hüsran olur. tekli hard disk yapılandırmasında iş görür ordada 5-10 yıl sonra bozulacak hdd nin insana nasıl sinir krizleri ve ağlatma hissi verdiğini iyi bilirim. raid 5 yapmadan bilgi saklamamak lazım. "fıss" boşa değildir araştırmadan genelde bu forumda yorum yapmam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
neden fısss ..eğer nas server arıyosanız piyasada bi sürü model zaten mevcut.ama ben aylardır kasa içindeki 4 hard diskimi harici kutuya taşımak (pc nin içinde dönüp duruyo garipler altı üstü hd filmleri arşivliyorum) için usb 3 yada esata bağlantılı dahili power supply olan (adaptörlerden gına geldi-10 oldu heralde sayısı) 4 lü yada üstü harici kutu arıyorum.bu modeller yada benzeri gelsin anında kapısındayım satıcının.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
ethernete gerek yok 5li olan 500tl kadar yapıo kdv dahil çok fazla ya :S Quad işlemcili bi sistem toplarım o paraya :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halken 8 yıl
Etherneti olsaydı kimbilir kaç katına satarlardı. Nas harici sadece depolama ihtiyacı olanlara ucuz bir çözüm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
santanio 8 yıl
ethernet girişi yok fısss. fiyatı görünce gözlerim yerinden çıkmıştı nas server sanmıştım :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Casper Nirvana 15,6" CNE2620 video inceleme "Fiyat / Performans odaklı Core i7'li dizüstü bilgisayar" 8 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -6- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim