Sharkoon'dan RAID kurulumuna olanak tanıyan USB 3.0 destekli disk kutuları

Harici disk kutularıyla tanınan komponent üreticisi Sharkoon, RAID kurulumu yapmak isteyenler için hazırladığı USB 3.0 destekli iki yeni çözümlerini duyurdu. Biri iki adet diğeri ise beş adet 3.5-inç SATA sürücü desteği sunan yeni kutular, pratik kurulumun hedeflendiği tasarım ile hızlı bir şekilde disk takılması veya çıkartılmasına olanak tanıyabiliyorlar.

Sharkoon'un yeni modellerinden çift sürücülü disk kutusu RAID 0, 1 ve JBOD desteği sunarken, beş sürücülü model ise RAID 0, 1/10, 3, 5 ve JBOD desteği sunuyor. Her ikisi de USB 3.0 bağlantısı gerçekleştirebilen sürücü kutularından beş sürücülü büyük model anı zamanda eSATA bağlantısına da olanak tanıyor.

İki sürücü kutusu arasındakibir diğer fark ise soğutma tasarımında göze çarpıyor. Çift sürücülü küçük model 70mm çapında bir adet fan ile gelirken, beş sürücülü büyük modelde ise 60mm çapında iki adet fan kullanıyor. Sharkonn'un yeni sürücü kutuları yurt dışında 88 Avro ve 195 Avro olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatlarıyla kullanıma sunuluyorlar.