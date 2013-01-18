Sharkoon'dan oyuncular için üç yeni fare altlığı: 1337 Tough, Keto ve FireGround

Bilgisayar oyunu tutkunları için fare, klavye ve kulaklık gibi ekipmanların yanısıra fare altlıkları da ayrı bir önem taşıyor. Zira fare altlığı sayesinde, fare daha seri hareket edebiliyor, farenin tabanı uzun vadede deformasyona uğramıyor ve masanın yüzeyinin çizilmesinin önüne geçiliyor. İşte bu durumları dikkate alan Sharkoon, oyunculara yönelik hazırladığı üç yeni fare altlığıyla karşımıza çıktı: 1337 Tough, Keto ve FireGround.



Masa üstünde farklı yönlere kaymamaları adına alt kısımları kauçuk malzemeyle kaplanan fare altlıklarından 1337 Tough, 355 mm x 255 mm x 3 mm ebatlarında tasarıma sahip. Sağ alt köşesine sarı renkli köpekbalığı uyarısı logosu eklenen fare altlığının yüzeyinde sert plastik tercih edilmiş. 1337 Tough, en iyi deneyimi teflon tabanlı oyuncu fareleriyle vadediyor.



280 mm x 195 mm x 1.2 mm ebatlarında tasarlanan ve kolayca rulo haline getirilebilen Keto'nun yüzeyinde kumaş kullanılmış. Keto'nun hedefinde dizüstü bilgisayar oyuncuları var. Dizüstü bilgisayarınız ile işiniz bittiğinde, fare altlığını, klavye ile LCD ekran arasına sıkıştırıp LCD ekranın çizilmesini önleyebiliyorsunuz.



855 x 345 mm x 2.5 mm ebatlarındaki büyük tasarımıyla dikkat çeken FireGround'ın üzerine hem fareyi hem de klavyeyi yerleştirebiliyorsunuz. Fare altlığının kumaş yüzeyinin dayanıklı olduğu vurgulanmış.



Sharkoon, 1337 Tough ile FireGround'ı 21.99 Euro'dan, Keto'yu ise 6.99 Euro'dan satıyor.



http://www.sharkoon.com/?q=en/overview/5