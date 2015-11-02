Shuttle'dan ince yapısıyla dikkat çeken Skylake tabanlı mini PC kasası





Masasında çok fazla yer kaplamayan ancak tatmin edici performans sunan bir bilgisayar arayışındaki tüketicilerin tercih ettiği mini PC sınıfı artık incelik konusunda iddialı ürünler barındırıyor. Shuttle bu ilgiyi görerek 43mm kalınlığa sahip yeni bir mini PC kasa modeli duyurdu.





Shuttle DH170 adındaki mini PC kasası ntel H170 çipsetli bir anakart barındırıyor. Skylake tabanlı Celeron, Pentium ve Core işlemci seçenekleri ile geniş bir performans yelpazesi sunan Shuttle DH170, fansız yapısı nedeniyle en fazla 65Watt ısıl tasarım gücüne kadar tolere edebiliyor.





Barebone tarzında olduğu için kasayı donatmak tüketiciye bırakılmış. 1.3 litrelik iç hacme sahip olan kasaya 16GB'a kadar DDR3L RAM desteği, SATA 6Gbps üzerinden 2.5 inçlik depolama sürücü yuvası ve mini PCI-E slotu ile çeşitli bileşenler eklemek mümkün. Bağlantı özellikleri olarak ise 2 adet Ethernet girişi, 4 adet USB 3.0, 4 adet USB 2.0, 2 adet Display Port girişi, 2 adet RS232 girişi ve 1 adet HDMI portu yer alıyor.





Geniş bileşen seçenekleri olmasına karşı yüksek performans için tercihlerin de yükselmesi gerekiyor. Örneğin DisplayPort ve HDMI üzerinden çift 4K ekran çıkışı isteyenler Core i3 ve üzeri işlemcilere yönelmek zorunda. İnce yapısı sayesinde monitör arkasına monte ederek kullanabileceğiniz Shuttle DH170 mini PC kasası 244 Avro fiyat etiketine sahip.

http://www.guru3d.com/news-story/shuttle-dh170-is-43-mm-thick-pc-for-intel-lga1151-skylake-processors.html