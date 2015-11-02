Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Shuttle'dan ince yapısıyla dikkat çeken Skylake tabanlı mini PC kasası

Her geçen gün daha fazla ilgi gören mini PC sistemleri ve barebone kasaları yeni modeller kazanmaya devam ediyor. Shuttle DH170 buna en son örnek.
3 yıl
4b
1
3
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Shuttle'dan ince yapısıyla dikkat çeken Skylake tabanlı mini PC kasası


Masasında çok fazla yer kaplamayan ancak tatmin edici performans sunan bir bilgisayar arayışındaki tüketicilerin tercih ettiği mini PC sınıfı artık incelik konusunda iddialı ürünler barındırıyor. Shuttle bu ilgiyi görerek 43mm kalınlığa sahip yeni bir mini PC kasa modeli duyurdu.

Shuttle DH170 adındaki mini PC kasası ntel H170 çipsetli bir anakart barındırıyor. Skylake tabanlı Celeron, Pentium ve Core işlemci seçenekleri ile geniş bir performans yelpazesi sunan Shuttle DH170, fansız yapısı nedeniyle en fazla 65Watt ısıl tasarım gücüne kadar tolere edebiliyor. 

Barebone tarzında olduğu için kasayı donatmak tüketiciye bırakılmış. 1.3 litrelik iç hacme sahip olan kasaya 16GB'a kadar DDR3L RAM desteği, SATA 6Gbps üzerinden 2.5 inçlik depolama sürücü yuvası ve mini PCI-E slotu ile çeşitli bileşenler eklemek mümkün. Bağlantı özellikleri olarak ise 2 adet Ethernet girişi, 4 adet USB 3.0, 4 adet USB 2.0, 2 adet Display Port girişi, 2 adet RS232 girişi ve 1 adet HDMI portu yer alıyor. 

Geniş bileşen seçenekleri olmasına karşı yüksek performans için tercihlerin de yükselmesi gerekiyor. Örneğin DisplayPort ve HDMI üzerinden çift 4K ekran çıkışı isteyenler Core i3 ve üzeri işlemcilere yönelmek zorunda. İnce yapısı sayesinde monitör arkasına monte ederek kullanabileceğiniz Shuttle DH170 mini PC kasası 244 Avro fiyat etiketine sahip.  

http://www.guru3d.com/news-story/shuttle-dh170-is-43-mm-thick-pc-for-intel-lga1151-skylake-processors.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dr_mrh 3 yıl
kasa 244 euro, ama bir de bunu donatmak var, alabileceğin performans da belli
bence bu sistemler yerine android box tarzında bir şeyler yapılabilir.
microsoft ta artık bu konulara uygun işletim sistemleri üzerinde çalışsa daha iyi olur
mesela windows mobile işletim sistemli android stik/box tarzı bir cihaz yapsın,
her televizyon bir bilgisayar haline gelsin, böyle bir cihaz da hemen hemen bu kasanın yapacağı işlemleri yapar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Qonrul 3 yıl
Bunun yerine notebook daha mantıklı olmaz mı. Hem daha iyi özellikleri var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
dvd rom sandim bide icine gtx 950 koysalar daha guzelolur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Microsoft Lumia 950XL'yi kullandık "İşte tüm detaylar ve izlenimlerimiz" 3 yıl Playstation VR inceleme ilk izlenim "Playstation 4'ün Sanal Gerçeklik atağı" 3 yıl Mobilite: OnePlus X, Motorola'nın yeni telefonları, Snapdragon 820 ve dahası... 3 yıl Kablosuz şarj video inceleme "Ne kadar verimli? Nasıl çalışıyor?" Spigen F300w Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim