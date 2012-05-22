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Silicon Power ile SSD sürücüler, USB bellekler ve taşınabilir diskleri konuştuk

7 yıl
37,1b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Depolama dünyasının önemli üreticilerinden Tayvan merkezli Silicon Power ile SSD sürücüleri, USB bellekleri ve taşınabilir diskleri konuştuk. SSD'ler hakkında merak edilen detaylar ve depolama dünyasındaki son gelişmeleri Silicon Power'dan Alice Hu cevapladı.
 

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karaköy_soğancısı 7 yıl en beğenilen
normal HDD ler bile alınabilcek fiyatta değiller yahu :)
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1963bursa 7 yıl
SSD üstüne Silicon Power haberi yapılıyor, haberi okuyanlar SSD fiyatlarına bakıyor, bir çok firma 200$ altına 256 GB satarken Silicon Power 128 GB'ı 200$ üstüne satıyor, çok kritik yanlışlar bunlar, 169$'a 256GB Verbatim SSD alabileceğimi öğrendim ve çıkıyorum. Verbatim'in reklamı böyle yapılır işte.
SSD üstüne Silicon Power haberi yapılıyor, haberi okuyanlar SSD fiyatlarına bakıyor, bir çok firma 200$ altına 256 GB satarken Silicon Power 128 GB'ı 200$ üstün...
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abdulmusavvir 7 yıl
Verbatim 256 GB SSD 1 haftadır amazonda 169$'dı, fiyatı halen değişken, amazon.com/...
Uygun fiyatlı OCZ, Crucial, Samsung, Kingston falan gibi çok SSD modellerine rastlıyoruz ama şu güne kadar dikkatimi çeken Silicon Power SSD modeli hatırlamıyorum.
Verbatim 256 GB SSD 1 haftadır amazonda 169$'dı, fiyatı halen değişken,amazon.com/...Uygun fiyatlı OCZ, Crucial, Samsung, Kingston falan gibi çok...
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zabala 7 yıl
O değil de kadının içine Ahmet Çakar kaçmış, tırnak içine falan alıyor arada.
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nfsworld 5 yıl
Bu konuda bu kadar az mesaj olması beni şaşırttı doğrusu.Silicon power gayet uygun fiyatlara güzel diskler sunuyor.Tasınabılır hdd modellerinin içinde seagate üretimi piyasada 180tl civarı olan diskler 150 tl hemde taşınabilir kit dahil.
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Prequel 7 yıl
saitouhajime
Prequel sen sata3 mü istiyorsun, al sana geçtiğimiz günlerde 200$ altına satılan modeller, halen o fiyatlara satan siteler de vardır. İkisi 256 hem de, 240 değil. İster bunları alırsın, ister gider 570$a Silicon Power alırsın.http://www.amazon.com/OCZ-Technology-Petrol-Series-PTL1-25SAT3-256G/dp/B006MQ64CO/ref=sr_1_23?ie=UTF8&qid=1337810866&sr=8-23http://www.amazon.com/Crucial-2-5-Inch-Solid-State-CT256M4SSD2/dp/B004W2JL2A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1337810841&sr=8-1http://www.amazon.com/Agility-2-5-Inch-Midrange-Performance-AGT3-25SAT3-240G/dp/B004Z0S6S4/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1337810841&sr=8-8

Silicon Power alalım demedim zaten. Ama SSD'lerde çok çeşitli performanslar görüyoruz, her ucuz ürün iyi değil diyorum sadece.
Plextor'un ürünü çok başarılı mesela, tahminimce günlük işlemlerde açılışta vs en çok farkı o tarz ürünler yaratır.
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exoss 7 yıl
arkadaş bu uzakdoğuluların ingilizcesinide almancasınıda anlamıyroum sıkıntı bendemi acaba :D
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1963bursa 7 yıl
meposion
ülkemize 300$dan giriş yapar

Ülkemizde zaten 298,99 USD +KDV ye SATA3 240 GB lar satılıyor. hepsiburada.com/...
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Prequel sen sata3 mü istiyorsun, al sana geçtiğimiz günlerde 200$ altına satılan modeller, halen o fiyatlara satan siteler de vardır. İkisi 256 hem de, 240 değil. İster bunları alırsın, ister gider 570$'a Silicon Power alırsın. amazon.com/...
amazon.com/...
amazon.com/...
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sinan70 7 yıl
SP SSD bimekste vardi oradan fiyatina bakabilirsiniz. Mobilden yazdigim icin link ekleyemedim
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Prequel 7 yıl
Bahsedilen Verbatim SSD'ye baktım, SATA2 hızında SATA3 disk yapmış adamlar. O parayı vereceğim bir disk 240GB mış önemli değil o hızlarla işim olmaz. 60GB SATA2 SSD'm var hızı tatmin etmiyor artık.
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ÖmErenay 7 yıl
İlluminati detected...


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meposion 7 yıl
ülkemiz'e 300$'dan giriş yapar
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abdulmusavvir 7 yıl
Ben 256GB'e 150$ yazsın, Verbetimle rekabet etsin yazmadım, 256 GB'e 230$'a kadar şu anda her markanın modelleri var, amaaaa fiyatın çok önemli olduğu bir sektörde fiyat ortalamaları 200$'ken, 169,189 falan satanları demiyoruz, 256 GB'e nasıl 570% yazdınız? Arkadaşın da dediği gibi anca eski stoklar olabilir diyorum.
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MxFxOx 7 yıl
Adını ilk defa duyuyorum firmanın Türkiye'de satış yapmak istiyorlarsa isimden daha çok kalite ve fiyat önemli
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