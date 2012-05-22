Silicon Power ile SSD sürücüler, USB bellekler ve taşınabilir diskleri konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|O değil de kadının içine Ahmet Çakar kaçmış, tırnak içine falan alıyor arada.
|Bu konuda bu kadar az mesaj olması beni şaşırttı doğrusu.Silicon power gayet uygun fiyatlara güzel diskler sunuyor.Tasınabılır hdd modellerinin içinde seagate üretimi piyasada 180tl civarı olan diskler 150 tl hemde taşınabilir kit dahil.
saitouhajime
Silicon Power alalım demedim zaten. Ama SSD'lerde çok çeşitli performanslar görüyoruz, her ucuz ürün iyi değil diyorum sadece.
Plextor'un ürünü çok başarılı mesela, tahminimce günlük işlemlerde açılışta vs en çok farkı o tarz ürünler yaratır.
|arkadaş bu uzakdoğuluların ingilizcesinide almancasınıda anlamıyroum sıkıntı bendemi acaba :D
meposion
Ülkemizde zaten 298,99 USD +KDV ye SATA3 240 GB lar satılıyor. hepsiburada.com/...
|Prequel sen sata3 mü istiyorsun, al sana geçtiğimiz günlerde 200$ altına satılan modeller, halen o fiyatlara satan siteler de vardır. İkisi 256 hem de, 240 değil. İster bunları alırsın, ister gider 570$'a Silicon Power alırsın. amazon.com/...
amazon.com/...
amazon.com/...
|SP SSD bimekste vardi oradan fiyatina bakabilirsiniz. Mobilden yazdigim icin link ekleyemedim
|Bahsedilen Verbatim SSD'ye baktım, SATA2 hızında SATA3 disk yapmış adamlar. O parayı vereceğim bir disk 240GB mış önemli değil o hızlarla işim olmaz. 60GB SATA2 SSD'm var hızı tatmin etmiyor artık.
|İlluminati detected...
|Ben 256GB'e 150$ yazsın, Verbetimle rekabet etsin yazmadım, 256 GB'e 230$'a kadar şu anda her markanın modelleri var, amaaaa fiyatın çok önemli olduğu bir sektörde fiyat ortalamaları 200$'ken, 169,189 falan satanları demiyoruz, 256 GB'e nasıl 570% yazdınız? Arkadaşın da dediği gibi anca eski stoklar olabilir diyorum.
|Adını ilk defa duyuyorum firmanın Türkiye'de satış yapmak istiyorlarsa isimden daha çok kalite ve fiyat önemli
Uygun fiyatlı OCZ, Crucial, Samsung, Kingston falan gibi çok SSD modellerine rastlıyoruz ama şu güne kadar dikkatimi çeken Silicon Power SSD modeli hatırlamıyorum.