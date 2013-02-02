Silicon Power'dan darbelere karşı dayanıklı taşınabilir sabit disk: Armor A15

Önemli dosyalarımızı her daim yanımızda bulundurmamıza olanak sağlayan taşınabilir sabit disklerde, kapasitenin ve performansın yanısıra darbelere karşı dayanıklılık faktörü ayrı bir önem taşıyor. Bir anlık dalgınlıkla elimizden düşürdüğümüz taşınabilir sabit diskimizdeki dosyaları kaybetmemiz işten bile değil. Bu durumu göz önüne alan Silicon Power, Armor A15 serisini geliştirmiş.



136 mm uzunluğunda, 82.5 mm genişliğinde, 19.8 mm kalınlığında ve 200 gram ağırlığında tasarlanan Armor A15'in ''US MIL-STD-810F'' standartlarıyla uyumlu olduğu dile getiriliyor. Dayanıklılığı ölçmek adına Armor A15, 122 cm yükseklikten sert zeminlere (beton vb.) bırakılmış ve bu test sürekli tekrarlanmış. Ayrıca testler esnasında taşınabilir sabit diskin 26 farklı noktası bırakıldığı sert yüzeye temas etmiş.



USB 3.0 arayüzüne ve geriye dönük olarak USB 2.0 arayüzüne destek veren Armor A15'te, 500 GB, 750 GB ve 1 TB kapasite seçenekleri sunuluyor. 1 TB'lık kapasitenin 200.000 adet fotoğraf, 76 saat uzunluğunda video veya 250.000 adet şarkı için yeterli geleceği bildiriliyor. Üzerindeki tuş aracılığıyla dosyaların kolayca yedeğini alabileceğimiz taşınabilir sabit diskte, ek güç adaptörüne gereksinim duyulmuyor.

1 TB'lık modelin ülkemizde yaklaşık 247 TL'den satıldığını belirtelim.



http://www.silicon-power.com/product/product_detail.php?currlang=utf8&main=19&sub=58&pro=187&type=in#a_8