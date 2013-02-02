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Silicon Power'dan darbelere karşı dayanıklı taşınabilir sabit disk: Armor A15

6 yıl
1,9b
1
19
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Silicon Power'dan darbelere karşı dayanıklı taşınabilir sabit disk: Armor A15
Önemli dosyalarımızı her daim yanımızda bulundurmamıza olanak sağlayan taşınabilir sabit disklerde, kapasitenin ve performansın yanısıra darbelere karşı dayanıklılık faktörü ayrı bir önem taşıyor. Bir anlık dalgınlıkla elimizden düşürdüğümüz taşınabilir sabit diskimizdeki dosyaları kaybetmemiz işten bile değil. Bu durumu göz önüne alan Silicon Power, Armor A15 serisini geliştirmiş.
136 mm uzunluğunda, 82.5 mm genişliğinde, 19.8 mm kalınlığında ve 200 gram ağırlığında tasarlanan Armor A15'in ''US MIL-STD-810F'' standartlarıyla uyumlu olduğu dile getiriliyor. Dayanıklılığı ölçmek adına Armor A15, 122 cm yükseklikten sert zeminlere (beton vb.) bırakılmış ve bu test sürekli tekrarlanmış. Ayrıca testler esnasında taşınabilir sabit diskin 26 farklı noktası bırakıldığı sert yüzeye temas etmiş.
USB 3.0 arayüzüne ve geriye dönük olarak USB 2.0 arayüzüne destek veren Armor A15'te, 500 GB, 750 GB ve 1 TB kapasite seçenekleri sunuluyor. 1 TB'lık kapasitenin 200.000 adet fotoğraf, 76 saat uzunluğunda video veya 250.000 adet şarkı için yeterli geleceği bildiriliyor. Üzerindeki tuş aracılığıyla dosyaların kolayca yedeğini alabileceğimiz taşınabilir sabit diskte, ek güç adaptörüne gereksinim duyulmuyor.
1 TB'lık modelin ülkemizde yaklaşık 247 TL'den satıldığını belirtelim.
Silicon Power'dan darbelere karşı dayanıklı taşınabilir sabit disk: Armor A15

http://www.silicon-power.com/product/product_detail.php?currlang=utf8&main=19&sub=58&pro=187&type=in#a_8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fds14 5 yıl
alıp kullanan varmı ki bunu?
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar şifreleme için www.silicon-power.com sitesinden sp widget yazılımını indiriyorsunuz güvenlik ve koruma işlemlerini yazılım üzerinden hallediyorsunuz.
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japonhamza 5 yıl
tek tuş yedek alma özelliği nasıl çalışıyor ayı diskten niki tane olması gerekiyormu yoksa şuan da kullandığım diski aynı sistem ile yedekleye bilirmiyim
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carter 5 yıl
Kavgalarda işe yarayabilir. Suç aleti:HDD
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halog 5 yıl
Normal diske adam gibi bir kılıf al işte sana darbe koruyuculu harici disk.
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DH Misafiri 5 yıl
televizyonu görmüyor. bu anlamda hayal kırıklığı. destek alacağınız bir yer de yok.
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaslar ben bu urunu aldım sifreleme ozeligi vardır yazıyor ama sifreleyemıyorum varmı benım gibi alıpte sifreleyebilen? dosyaları sifreleyemıyorum
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acbold 6 yıl
Kısıtlı kesimlere hitap etsede başarılı bir ürün olduğunu söyleyebiliriz.Fiyat açısından bakıcak olursakda şuanda 1 TB diskler ile yaklaşık fiyatlarda...
"1 TB'lık kapasitenin 200.000 adet fotoğraf, 76 saat uzunluğunda video veya 250.000 adet şarkı için yeterli geleceği bildiriliyor. "
Bu tür yazıları yazmaktan vazgeçseniz daha iyi olur.Bu seviyedeki bir teknoloji forumuna göre aşırı basit kaçıyor.
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CoreXXX 6 yıl
fiyat iyi ama çok önemli veriler için yinede güven olmaz sonuçta mekanik disk. zaten veri çok önemli ise 240 gb bir ssd 350-450 lira arası yani çok önemli verisi olan onu alır yada 120 gb sini bence mantıklı olan bu
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balkan82 6 yıl
Süper tam bana göre ben her hafta alplere tırmanır oradan çalışırım. Uzun zamandır böyle bir harddisk bekliyordum. Artık verilerimi güvenle içine koyabilirim.
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ALTINBAŞAK 6 yıl
Fiyatı çok uçuk değilmiş
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chnvat 6 yıl
Herkes kendi ihtiyacı yok diye bu gibi ürünlere ne gerek var der. Özellikle şantiye koşullarında oldukça kullanışlı ürünlerdir. Şantiyede çalışan insanların laptop çantasının içinde harddisc ini atıp dolaştığı düşünen insanlar için gereksiz gelmesi normal tabi.
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