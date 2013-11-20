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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SilverStone'dan düşük profilli işlemci soğutucu: Argon AR04

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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SilverStone'dan düşük profilli işlemci soğutucu: Argon AR04
SilverStone'un HTPC tarzı sistemlere özel hazırladığı yeni işlemci soğutucusu Argon AR04, kısa bir süre önce gün yüzüne çıktı.
104 mm x 95 mm x 23 mm boyutlarındaki ve yaklaşık 133 gram ağırlığındaki tasarımıyla düşük profilli bir yapı ortaya koyan Argon AR04'e alüminyum yapraklar ve iki adet bakır ısı iletim borusu eşlik ediyor. 6 mm çapındaki bakır ısı iletim boruları, daha başarılı ısı transferi adına işlemci yüzeyiyle doğrudan temas halinde.
Argon AR04'ün üzerine 80 mm çapında, ısı kontrollü bir fanın konumlandırıldığı görülüyor. İşlemcinin ısı durumuna göre 1.500 devir / dakika ile 3.400 devir / dakika hızları arasında değişen hızlarda çalışan fan, maksimum devirde 48 CFM düzeyinde hava üfleme potansiyeline sahip. Fanın düşük devirde çalışırken çıkardığı ses 18 dBA iken, yüksek devirde çalışırken çıkan ses 26 dBA düzeyinde. Fanın çalışma ömrü ise ortalama 40.000 saat olarak öngörülmüş.
Sadece Intel'in işlemcileriyle (LGA 1150, LGA 1155 ve LGA 1156) kullanılabilen Argon AR04, 26.99$ fiyat etiketiyle satılıyor.
SilverStone'dan düşük profilli işlemci soğutucu: Argon AR04
SilverStone'dan düşük profilli işlemci soğutucu: Argon AR04
SilverStone'dan düşük profilli işlemci soğutucu: Argon AR04

http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=418&area=en Yorum Yaz
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OZKNaln 6 yıl
bnce guzel valla
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HeavyClocker 6 yıl
HTPC kasamda Silver Arrow Extreme kullanıyorum daha ne olsun
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TheShadow 6 yıl
Çok üfürükten duruyor ama kullanmadan bilemeyiz.
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pastperfect 6 yıl
Kucumsemek istemiyorum amd yi ama amd nin kutu icerigindeki fanindan daha kaliteki olacagi kabisindayim. Cunku bendeki 6100 x6 nin fani mazotlu oyuncak helikopter fani gibi. Bazen egzozu nerede bunun diye şüpheye kapiliyorum
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huhuq 6 yıl
minik silim kasalar için
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zZzerk 6 yıl
Pratik Bir Uygulama İlgi göreceği kanısındayım.
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