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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Silverstone'dan ince sistemlere Nitrogon NT09-115X işlemci soğutucusu

Silverstone, ince sistemler kurmak isteyen kullanıcılar için, Nitrogon NT09-115X işlemci soğutucusunu duyurdu. Soğutucu sadece 45mm kalınlık değeri barındırıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Silverstone'dan ince sistemlere Nitrogon NT09-115X işlemci soğutucusu


Çok geniş sistemler yerine, masaüstünde ince yapılara önem veren kullanıcılar için, Silverstone'dan düşük profilli bir işlemci soğutucusu geldi. Nitrogon NT09-115X işlemci soğutucusu, 45mm kalınlık değeri ile Intel işlemci kullananları hedefliyor. 

Soğutucu içerisinde alüminyum alaşımlı ısı dağıtıcı ve 92mm PWM fan yer alıyor. Yaprak dizilimi şeklinde bir tasarım benimseyen Nitrogon NT09-115X modeli, böylece soğutulan alan maksimize ediliyor ve daha fazla ısı dağıtılıyor. Ayrıca fan, iş yüküne göre oldukça sessiz çalışabiliyor. Soğutucu sadece LGA 1156/1155/1150/1151 soketleri ile uyumlu Intel işlemciler için geçerli.


Bir arka plaka ile güçlendirilen soğutucu, daha iyi temas ve ısı transferi sağlıyor. 65Watt'a kadar ısıl tasarım değerine sahip işlemcilere yönelik olarak hazırlanmış. Nitrogon NT09-115X işlemci soğutucusu, 13.75$ karşılığında an itibariyle satışa sunulmuş durumda. 

http://hexus.net/tech/news/cooling/90398-silverstone-launches-nitrogon-nt09-115x-low-profile-cooler/ Yorum Yaz
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cengiz4565 3 yıl
Anakartı sökmeden stok işlemci fanı gibi mi monte oluyor ayrıca benim i5 4690 84watt buna uymazmı
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OldGamers86 3 yıl
Core 2 Duo'ya takardık bunları. :)
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Gray Code 3 yıl
Profil boyu kısalınca stock soğutuculara benzemiş
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