Silverstone'dan ince sistemlere Nitrogon NT09-115X işlemci soğutucusu





Çok geniş sistemler yerine, masaüstünde ince yapılara önem veren kullanıcılar için, Silverstone'dan düşük profilli bir işlemci soğutucusu geldi. Nitrogon NT09-115X işlemci soğutucusu, 45mm kalınlık değeri ile Intel işlemci kullananları hedefliyor.





Soğutucu içerisinde alüminyum alaşımlı ısı dağıtıcı ve 92mm PWM fan yer alıyor. Yaprak dizilimi şeklinde bir tasarım benimseyen Nitrogon NT09-115X modeli, böylece soğutulan alan maksimize ediliyor ve daha fazla ısı dağıtılıyor. Ayrıca fan, iş yüküne göre oldukça sessiz çalışabiliyor. Soğutucu sadece LGA 1156/1155/1150/1151 soketleri ile uyumlu Intel işlemciler için geçerli.









Bir arka plaka ile güçlendirilen soğutucu, daha iyi temas ve ısı transferi sağlıyor. 65Watt'a kadar ısıl tasarım değerine sahip işlemcilere yönelik olarak hazırlanmış. Nitrogon NT09-115X işlemci soğutucusu, 13.75$ karşılığında an itibariyle satışa sunulmuş durumda.

http://hexus.net/tech/news/cooling/90398-silverstone-launches-nitrogon-nt09-115x-low-profile-cooler/