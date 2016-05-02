Silverstone'dan soğutma odaklı Primera PM01 kasa

Bilgisayar bileşenleri konusundaki uzman firmalardan Silverstone, tasarıma önem verenler için geliştirdiği ve geniş soğutma imkanı sunduğu yeni kasası Primera PM01 modelini satışa sunuyor.

ATX formatında bir kasa olan Primera PM01, yarış arabalarına benzeyen bir görünüm benimserken, yer yer köşeli tasarımı ile dikkat çekiyor. Ayrıca ön kısımdaki açıklık da oldukça büyük tutulmuş. Kasanın boyutları ise 571 x 220 x 560 mm şeklinde belirlenmiş.

Kasa içerisine 420mm uzunluğuna kadar grafik kartı, 180mm boyutuna kadar işlemci soğutucusu ve 240mm uzunluğa kadar güç kaynağı sığdırılabiliyor. Kasanın alt kısmındaki yuvalar 3 adet 2.5 inç veya 3.5 inç disk sürücü için uygun. Ayrıca anakart paneli arkasında da iki adet 2.5 inç SSD için yer ayrılmış.

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Kasanın ön kısmında LED aydınlatmalı 3 adet 140mm fan yer alıyor. Arka kısımda ise bir adet 140mm fan mevcut. Üst kısımda iki adet 140mm veya 3 adet 120mm fan için alan bırakılmış. Anakart tepsisinin arkasında ise 10’a kadar kullanılabilen fan ayırıcı bulunuyor.

Sıvı soğutma açısından da başarılı olan kasanın ön ve arka kısmında 360mm’ye kadar radyatör yerleştirilebiliyor. Ayrıca hazır delikler ile bir rezervuar yerleştirme imkanı da sunulmuş. Pek çok örneğini gördüğümüz üzere kasada 5.25 inçlik herhangi bir optik sürücü yuvası yer almıyor.

Mavi fan LED’i ve LED şeridi ile kırmızı fan LED’i ve LED şeridi şeklinde iki farklı versiyona sahip olan kasanın Avrupa fiyatı 110 Avro olarak açıklandı.



