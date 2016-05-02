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Silverstone'dan soğutma odaklı Primera PM01 kasa

Tasarım ve sıvı soğutma konusunda sunduğu geniş imkanlar ile dikkat çeken Silverstone’nin Primera PM01 adlı kasası, Avrupa pazarında boy göstermeye başlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,9b
1
8
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilgisayar bileşenleri konusundaki uzman firmalardan Silverstone, tasarıma önem verenler için geliştirdiği ve geniş soğutma imkanı sunduğu yeni kasası Primera PM01 modelini satışa sunuyor.

ATX formatında bir kasa olan Primera PM01, yarış arabalarına benzeyen bir görünüm benimserken, yer yer köşeli tasarımı ile dikkat çekiyor. Ayrıca ön kısımdaki açıklık da oldukça büyük tutulmuş. Kasanın boyutları ise 571 x 220 x 560 mm şeklinde belirlenmiş.

Kasa içerisine 420mm uzunluğuna kadar grafik kartı, 180mm boyutuna kadar işlemci soğutucusu ve 240mm uzunluğa kadar güç kaynağı sığdırılabiliyor. Kasanın alt kısmındaki yuvalar 3 adet 2.5 inç veya 3.5 inç disk sürücü için uygun. Ayrıca anakart paneli arkasında da iki adet 2.5 inç SSD için yer ayrılmış.

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Kasanın ön kısmında LED aydınlatmalı 3 adet 140mm fan yer alıyor. Arka kısımda ise bir adet 140mm fan mevcut. Üst kısımda iki adet 140mm veya 3 adet 120mm fan için alan bırakılmış. Anakart tepsisinin arkasında ise 10’a kadar kullanılabilen fan ayırıcı bulunuyor.

Sıvı soğutma açısından da başarılı olan kasanın ön ve arka kısmında 360mm’ye kadar radyatör yerleştirilebiliyor. Ayrıca hazır delikler ile bir rezervuar yerleştirme imkanı da sunulmuş. Pek çok örneğini gördüğümüz üzere kasada 5.25 inçlik herhangi bir optik sürücü yuvası yer almıyor.

Mavi fan LED’i ve LED şeridi ile kırmızı fan LED’i ve LED şeridi şeklinde iki farklı versiyona sahip olan kasanın Avrupa fiyatı 110 Avro olarak açıklandı. 


 

http://www.tomshardware.com/news/silverstone-primera-pm01-case,31709.html Yorum Yaz
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scientist8 3 yıl en beğenilen IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

artık cdrom mu kaldı fikir iyi fakat tasarım ucuz görünüyor

Benim kasanın önünde 7 slot var hepsi de dolu.

2 slot fan kontrolcüye ait.
1 tane media lab.
1 tane creative ses kartına ait.
1 tane DVD rom
1 tane kart okuyucu
1 tane de anakarta ait.

Şu an boş 5.25 lik yuva arıyorum kasanın çekmecesi için. Kasanın kendi çekmecesine yer kalmadı.
IhtiyarDelikanliartık cdrom mu kaldı fikir iyi fakat tasarım ucuz görünüyorBenim kasanın önünde 7 slot var hepsi de dol...
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Sky_Vision 2 yıl
Başlık oldukça saçma olmuş. Bundan önceki kasalar neydi ısıtma odaklımı ?
Barbekümü bu kardeşim tabi soğutma odaklı olacak. Şu ekremide bir kovamadınız.
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UltrAslan_06 3 yıl
bunedir abi birazda küp kasa çıkarın gına geldi.düz kasa kullanmaktan air 540 buna güzel bir örnek ama devamını daha büyük küp kasalar şekil,iç dizayn,görsellik,işlevsellikte önemli diye düşünüyorum.
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mbald 3 yıl
Bir in win 805 değil.
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
artık cdrom mu kaldı fikir iyi fakat tasarım ucuz görünüyor
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scientist8 3 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

artık cdrom mu kaldı fikir iyi fakat tasarım ucuz görünüyor

Benim kasanın önünde 7 slot var hepsi de dolu.

2 slot fan kontrolcüye ait.
1 tane media lab.
1 tane creative ses kartına ait.
1 tane DVD rom
1 tane kart okuyucu
1 tane de anakarta ait.

Şu an boş 5.25 lik yuva arıyorum kasanın çekmecesi için. Kasanın kendi çekmecesine yer kalmadı.
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Seyrim 3 yıl
Bu fanların sesi yüzünden kimse bilgisayarı açmaz. Abartı..
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WB 3 yıl
Kadikoyde satilan 100tl lik kasalara benzemis, 100eur nedir, geciniz..
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davidoff26 2 yıl WB
SilverStone nun malzeme kalitesine kimse yaklaşamaz, ha siz o şekilli ergen kasalarına bakın onlar tatmin eder sizi
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