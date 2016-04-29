Intel, kendisini artık bir bilgisayar firması olarak görmüyor

Hayatına tek bir sektör endeksli olarak başlayan teknoloji firmalarının, zamanla daha farklı sektörlere de yöneldiğini ve kalıcı olmaya çalıştığını görüyoruz. Bu bakımdan pek çok sektörde faal olan devler karşımıza çıkıyor. Örneğin Huawei sadece mobil cihaz değil Telekom ekipmanları alanında da iddialı. Ya da Xiaomi hava temizleyici, su arıtma gibi pek çok alanda mücadele veriyor.
Hayatına bilgisayar ve sunucular için işlemci geliştirerek başlayan Intel de, teknolojinin evrilmesine göre farklı sektörlere giriş yaptı. Özellikle bilgisayar pazarında yaşanan gerileme, Intel’i de olumsuz etkiliyor. Firma ağırlığını artık diğer sektörlere vermek istiyor.
Firmanın patronu Brian Krzanich, kendilerini artık bir bilgisayar firması olarak tanımlamak istemediklerini belirtti. Intel, bilgisayar firması tanımından çıkarak, bulut bilişim ve Nesnelerin İnterneti sektörüne doğru değişim geçiriyor. Hali hazırda PC dışındaki bölümlerden karın yüzde 60’ı, gelirin ise yüzde 40’ı elde ediliyor. Bu bakımdan PC firması olmakta ısrar etmenin bir manası yok.Ayrıca Bkz. "AMD Radeon Pro Duo ekran kartı, 4K testlerinde Fury X’den yüzde 60 daha hızlı"
Yeni stratejide, Intel’in 5 ayrı odak noktası bulunuyor: Sunucu ve sanallaştırmanın olduğu bulut bilişim, sensörler ve otonom araçların yer aldığı bağlı cihazlar, bellek teknolojileri, yeni nesil bağlantı teknolojileri ile üretim teknolojileri.
Son günlerde yaşanan yönetici değişimleri ve yaklaşık 12 000 kişinin işten çıkarılması kararı, Intel’in ısrarlı bir şekilde yeni stratejisini uygulamak istediğini gösteriyor. Firma, gelişen yeni teknolojilere hızlı uyum sağlayacak bir yapı ortaya çıkarmak amacında.
http://www.pcworld.com/article/3061210/components/intel-declares-independence-from-the-pc-as-it-lays-out-a-broader-5-point-strategy.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haberin orjinalinde bilgisayar firması olarak görmediğinden değil, PC'ye artık daha az bağımlı olduğundan bahsediyor(bağımsızlığını ilan ediyor diyor ama alakası yok tabi).
Bu tarz haberlerin PR amacı güttüğü de unutulmamalı. En ufak bi PC pazarı şöyle oluyor haberi şirkete yatırım yapan-ortak ne varsa hepsini etkiliyor. Olmsuz PR, hisse fiyatı vs. günümz için kötüdür. Beklentilerin hep canlı, hep pompalanmış hep yükseklerde olması gerekiyor. Intel'in gelirlerinin +%84 civarı x86 ürünlerden geliyor(11.5 milyar $ civarları sanırm). Bu bilgi ile, ilerde bilmemne bilmemne sektöründe trilyon dolarlık pazar olacak -> şimdiden başladı -> bizde en baştan yerimizi aldık-> güzel pay alacaz haberlerini yan yana koyduğunuzda, analist vs. olmayan sağını solunu kurcalamayanlar için bu gelir cücük gibi gözüküyor. Onlarca trilyon $ diye varsayılan pazardan bi tık daha alsak milyarlar eder, vurgun yaparız kafası algısı genel olarak yayılırsa genel anlamda olumlu konuşanlar olursa bu giderek analist yorumlarında da yer almaya başlar ve hisse daha olumlu yola girer. Tıpkı günümüzde hiçbi özelliği olmayan, ama sırf kullanıcı veritabanı yüzünden 5-7-10 milyar $ değer biiçilip el değiştiren şirketler olduğu gibi. Oysa bugün kim milyar dolarlar seviyesinde IoT vs.'den malı götürüyor. Kim devasa paylar almayı planlıyor gerçek anlamda? Tamam olabilecek bi sürü şeyler var kabul, ama bunların içindeki satılan gerçekleşmeyecek hayal kısmını da unutmamk lazım. Intel IoT / LTE vs. modem / 5G altyapısı vs. derken 1 milyar $ üstlerini görmeye başlasınlar hele, bütün gelirler içindeki payı artmaya başlasın, ondan sonra bu tarz PR amacı güden laflar gerçek ağırlığına kavuşur. Yoksa, dediğim gibi şimdiki amaç olumlu algı oluşturmak.
Intel kimseye zorla bilgisayar toplarken kendi işlemcisini satmadı. İhtiyaca göre tercih sebebi bir konuda bu şekilde suçlayıcı yorumlar yapmak pek hoş değil bence. [Kunye=]
banka sektörü 2000 li yillarin ortalarindan itibaren dunya genelini soydu.
amd'nin en iyi olduğu bir kaç dönem oldu o zamanlar intel işlemcilere ezici üstünlük kurduğu halde intelin fiyatları yine fahişti bu yüzden fiyatlardaki anormalliği amd'ye bağlamak doğru değil, eğer amd daha rekabetçi olabilseydi piyasada daha hızlı intel işlemciler görebilirdik ama fiyatlar etkilenmezdi.