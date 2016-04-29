Intel, kendisini artık bir bilgisayar firması olarak görmüyor

Hayatına tek bir sektör endeksli olarak başlayan teknoloji firmalarının, zamanla daha farklı sektörlere de yöneldiğini ve kalıcı olmaya çalıştığını görüyoruz. Bu bakımdan pek çok sektörde faal olan devler karşımıza çıkıyor. Örneğin Huawei sadece mobil cihaz değil Telekom ekipmanları alanında da iddialı. Ya da Xiaomi hava temizleyici, su arıtma gibi pek çok alanda mücadele veriyor.

Hayatına bilgisayar ve sunucular için işlemci geliştirerek başlayan Intel de, teknolojinin evrilmesine göre farklı sektörlere giriş yaptı. Özellikle bilgisayar pazarında yaşanan gerileme, Intel’i de olumsuz etkiliyor. Firma ağırlığını artık diğer sektörlere vermek istiyor.

Firmanın patronu Brian Krzanich, kendilerini artık bir bilgisayar firması olarak tanımlamak istemediklerini belirtti. Intel, bilgisayar firması tanımından çıkarak, bulut bilişim ve Nesnelerin İnterneti sektörüne doğru değişim geçiriyor. Hali hazırda PC dışındaki bölümlerden karın yüzde 60’ı, gelirin ise yüzde 40’ı elde ediliyor. Bu bakımdan PC firması olmakta ısrar etmenin bir manası yok.

Ayrıca Bkz.

"AMD Radeon Pro Duo ekran kartı, 4K testlerinde Fury X’den yüzde 60 daha hızlı"

Yeni stratejide, Intel’in 5 ayrı odak noktası bulunuyor: Sunucu ve sanallaştırmanın olduğu bulut bilişim, sensörler ve otonom araçların yer aldığı bağlı cihazlar, bellek teknolojileri, yeni nesil bağlantı teknolojileri ile üretim teknolojileri.

Son günlerde yaşanan yönetici değişimleri ve yaklaşık 12 000 kişinin işten çıkarılması kararı, Intel’in ısrarlı bir şekilde yeni stratejisini uygulamak istediğini gösteriyor. Firma, gelişen yeni teknolojilere hızlı uyum sağlayacak bir yapı ortaya çıkarmak amacında.