Sınır tanımayan Çinliler iPhone 5'i de üretti!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sınır tanımayan Çinli üreticiler bu sefer Apple'dan hızlı davranarak iPhone 5 için videolu tanıtım yaptılar. Geçtiğimiz aylarda kullanıcılar tarafından hazırlanan bir iPhone 5 konseptini esas alan Shanzhai merkezli üreticiler, iPhone 3 ve iPhone 4'ten tasarım izleri taşıyan iPhone 5'in çalışan versiyonuna ait birde video yayınladılar. 3.5-inç ekrana sahip olan ve MTK'nın donanım platformunu kullanan Çin yapımı yeni iPhone 5, yazılım tarafında ise orjinal iOS arayüzüne benzer bir çözüm sunmayı ihmal etmiyor.
Yerel pazarda satışa sunulması beklenen iPhone 5 tahmin edebileceğiniz üzere iPhone ile kıyaslanmayacak kadar ucuz olacak.iPhone 5'te çıktığına göre gözler artık iPad 2'de.
iphone 4g den sonrasını okumadım acaba kastığın post sayısı da bu kadar gereksiz mesajlarınla mı dolu
Sen demesen farketmicektim vallahi.
hocam bahsettiğin 200$ lık maliyet sadece parça maliyeti. bunları üreten işçilerin/tasarımcıların/muhendislerin maaşları, yapılan reklamlar, cihazların nakledilmesi, satılan "apple store" ların giderleri, üretim giderleri, ar-ge masrafları vs vs gibi pek çok küçük ve büyük giderleri var. e firmanın kar edeceğinide düşünürsek 650/750 $ olan satış fiyatı çok çok abartılı değil. ama tabiki ülkemizde ki karaborsacılar yüzünden iyice tavan yapan fiyatlara diyecek birşey yok. özellikle apple ürünleri inanılmaz fiyatlara satılıyor türkiyede.
Nasılda rahat söylüyorsunuz 200 dolar maliyeti olan telefon diye, sanki baban icat etti, sen seri üretim yapıyorsun.. Ayrıca 2000 değil 1550 tlye vodafonedan alınabiliyor, gösteriş merakı için Iphone alan vardır ama kullanıcıların büyük bir kısmı teknolojisi için alıyor bu cihazı. Son olarak Iphone piyatına son sistem masaüstü pc toplanır ?? Teknolojiden anlamadığınız ortada ama el insaf, Son sistem ekran kartları bile tek başına Iphone fiyatlarına yakın, nasıl topluyorsunuz son sistem bilgisayarı?
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