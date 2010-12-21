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Sınır tanımayan Çinliler iPhone 5'i de üretti!

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
255,6b
1
131
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sınır tanımayan Çinli üreticiler bu sefer Apple'dan hızlı davranarak iPhone 5 için videolu tanıtım yaptılar. Geçtiğimiz aylarda kullanıcılar tarafından hazırlanan bir iPhone 5 konseptini esas alan Shanzhai merkezli üreticiler, iPhone 3 ve iPhone 4'ten tasarım izleri taşıyan iPhone 5'in çalışan versiyonuna ait birde video yayınladılar. 3.5-inç ekrana sahip olan ve MTK'nın donanım platformunu kullanan Çin yapımı yeni iPhone 5, yazılım tarafında ise orjinal iOS arayüzüne benzer bir çözüm sunmayı ihmal etmiyor.

Yerel pazarda satışa sunulması beklenen iPhone 5 tahmin edebileceğiniz üzere iPhone ile kıyaslanmayacak kadar ucuz olacak.iPhone 5'te çıktığına göre gözler artık iPad 2'de.


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bizhy 8 yıl en beğenilen
iPhone U tokatlar bu
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Rhaegar 8 yıl
Cinliler fenaa
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pula 8 yıl
çinliler hiçbir zaman iyi telefon çıkartamazlar onlar ancak taklit yaparlar kafaları ancak ona çalışır piyasada milyonlarca insanı dolandırdılar
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Jack Rabbit Slims 8 yıl
Şu konudaki ilk resimdeki cihaz çok güzelmiş.
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Noxco 8 yıl
Tırnaklara bakılırsa gitarist sanırım adam
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DH Misafiri 8 yıl
iphone 4g bu fiyatlardan almak akıl işi deyil maliyeti 200 dolar olan telefon türkiyede 2000 tl civarında satılıyor parası cok yada gösteriş meraklısı olmalı bunu alan.bu fiyata son sistem masaüstü pc toplanır :))cin işi çakma telefonlara devam.
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Emir 8 yıl

DH Misafiri

iphone 4g bu fiyatlardan almak akıl işi deyil maliyeti 200 dolar olan telefon türkiyede 2000 tl civarında satılıyor parası cok yada gösteriş meraklısı olmalı bunu alan.bu fiyata son sistem masaüstü pc toplanır :))cin işi çakma telefonlara devam.

iphone 4g den sonrasını okumadım
acaba kastığın post sayısı da bu kadar gereksiz mesajlarınla mı dolu
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78erhan78 8 yıl
Bende yine yaptilar zannettim hort mus
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Şehr-i Hüzün 8 yıl

78erhan78

Bende uine yaptilar zannettim hort mus


Sen demesen farketmicektim vallahi.
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Mario Puzo 8 yıl
iPhone a laf atıyor dediler geldim.
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napolyon94 8 yıl
iphone killer
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Cem 8 yıl
Hiç bir haber değeri yok. iphone forumunda olmasına bile gerekyok, zaten bi sürü üretim var iphone benzeri.
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DH Misafiri 8 yıl
iphone 4g bu fiyatlardan almak akıl işi deyil maliyeti 200 dolar olan telefon türkiyede 2000 tl civarında satılıyor parası cok yada gösteriş meraklısı olmalı bunu alan.bu fiyata son sistem masaüstü pc toplanır :))cin işi çakma telefonlara devam.
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wardak 8 yıl

DH Misafiri

iphone 4g bu fiyatlardan almak akıl işi deyil maliyeti 200 dolar olan telefon türkiyede 2000 tl civarında satılıyor parası cok yada gösteriş meraklısı olmalı bunu alan.bu fiyata son sistem masaüstü pc toplanır :))cin işi çakma telefonlara devam.


hocam bahsettiğin 200$ lık maliyet sadece parça maliyeti. bunları üreten işçilerin/tasarımcıların/muhendislerin maaşları, yapılan reklamlar, cihazların nakledilmesi, satılan "apple store" ların giderleri, üretim giderleri, ar-ge masrafları vs vs gibi pek çok küçük ve büyük giderleri var. e firmanın kar edeceğinide düşünürsek 650/750 $ olan satış fiyatı çok çok abartılı değil. ama tabiki ülkemizde ki karaborsacılar yüzünden iyice tavan yapan fiyatlara diyecek birşey yok. özellikle apple ürünleri inanılmaz fiyatlara satılıyor türkiyede.
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Guaximo 8 yıl

DH Misafiri

iphone 4g bu fiyatlardan almak akıl işi deyil maliyeti 200 dolar olan telefon türkiyede 2000 tl civarında satılıyor parası cok yada gösteriş meraklısı olmalı bunu alan.bu fiyata son sistem masaüstü pc toplanır :))cin işi çakma telefonlara devam.


Nasılda rahat söylüyorsunuz 200 dolar maliyeti olan telefon diye, sanki baban icat etti, sen seri üretim yapıyorsun.. Ayrıca 2000 değil 1550 tlye vodafonedan alınabiliyor, gösteriş merakı için Iphone alan vardır ama kullanıcıların büyük bir kısmı teknolojisi için alıyor bu cihazı. Son olarak Iphone piyatına son sistem masaüstü pc toplanır ?? Teknolojiden anlamadığınız ortada ama el insaf, Son sistem ekran kartları bile tek başına Iphone fiyatlarına yakın, nasıl topluyorsunuz son sistem bilgisayarı?
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sweatcan 8 yıl
bizim dükkanda var yok satıyor :D
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