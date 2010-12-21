Sınır tanımayan Çinliler iPhone 5'i de üretti!

Sınır tanımayan Çinli üreticiler bu sefer Apple'dan hızlı davranarak iPhone 5 için videolu tanıtım yaptılar. Geçtiğimiz aylarda kullanıcılar tarafından hazırlanan bir iPhone 5 konseptini esas alan Shanzhai merkezli üreticiler, iPhone 3 ve iPhone 4'ten tasarım izleri taşıyan iPhone 5'in çalışan versiyonuna ait birde video yayınladılar. 3.5-inç ekrana sahip olan ve MTK'nın donanım platformunu kullanan Çin yapımı yeni iPhone 5, yazılım tarafında ise orjinal iOS arayüzüne benzer bir çözüm sunmayı ihmal etmiyor.

Yerel pazarda satışa sunulması beklenen iPhone 5 tahmin edebileceğiniz üzere iPhone ile kıyaslanmayacak kadar ucuz olacak.iPhone 5'te çıktığına göre gözler artık iPad 2'de.