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Sınırlı sayıda üretilen ThinkPad'i kullandık

1 yıl
5b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ThinkPad'in 25. yılı şerefine hazırlanan ve sınırlı sayıda üretilen özel bilgisayarı, ThinkPad'in doğduğu topraklar olan Japonya'da kullanma şansı yakaladım. Tüm detaylar ve daha fazlası videomuzda.
Dizüstü bilgisayar dünyasının dayanıklılığı ile öne çıkan efsane markası ThinkPad, 25. yaşını kutluyor. Japonya'daki ar-ge laboratuvarlarında doğan ThinkPad bugün NASA tarafından Uluslararsaı Uzay İstasyonu'nda, araştırmacılar tarafından en zorlu coğrafyalarda ve pek çok farklı alanda yaygın olarak kullanılıyor.
Video kapsamında her geçen yıl modernize olan ama ana hatlarını koruyan ThinkPad tasarımının köklerine iniyor ve ilham aldığı kaynağı öğreniyoruz. 

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TIME 1 yıl en beğenilen
şu otomatik oynatmayı iptal etseniz.annem uyuyodu pc nin sesi de yüksekmiş .uyandı kadıncağız.
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DH Misafiri 1 yıl
T440p ve T460p olan iki sürümünü kullandım. Her ikisininde kronik problemleri vardı. Bir daha bulaşmam.
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Noxy77 1 yıl
abi resmen takoz ya
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DH Misafiri 1 yıl
Malesef lenovo güzel ürün üretsede bozulunca servisi sucu kullanıcıya atıyor ben aldıktan 48 saat sonra arızalanan bir lenovo zedeyim yazıklar olsun lenovp türkiyeye
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lastoko 1 yıl
Şurda bir kaç sene önce bu cihazların son kullanıcı satışı yoktu sadece kurumsaldı bu cihazlar oyun bilgisayarı değil anlayacağınız 940mx olması bişeyi değiştirmez yani.
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TIME 1 yıl en beğenilen
şu otomatik oynatmayı iptal etseniz.annem uyuyodu pc nin sesi de yüksekmiş .uyandı kadıncağız.
1 Yanıt Yanıtla +6
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forgot 1 yıl TIME
TIME
şu otomatik oynatmayı iptal etseniz.annem uyuyodu pc nin sesi de yüksekmiş .uyandı kadıncağız.

İzlenim alması için yapılıyor.
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nightsoldier 1 yıl
Dayanikli,hafif ve uzun omurlu olsun diye tasarlanir bu seri. Oyun oynamak icin yine lenovodan baska bilgisayarlar bulabilirsiniz.

Kendi thinkpadimi 8 sene kullanmis, artik ihtiyacimi karsilamadigi icin arkadasima gediye etmistim. O da 1 yil kadar sorunsuzca kullandi.
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aragorn20 1 yıl tobepeople
Thinkpad ile oyun oynanmaz zaten
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tobepeople 1 yıl
Şaka gibi ya elde kalan cihazları tekrar satmışlar gibi 940 nedir ya 1060 koy bari 25.yıl diyor madem ,neyse oyun ile işi olmayan alır sadece...
4 Yanıt Yanıtla
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fthkn 1 yıl tobepeople
tobepeople

Şaka gibi ya elde kalan cihazları tekrar satmışlar gibi 940 nedir ya 1060 koy bari 25.yıl diyor madem ,neyse oyun ile işi olmayan alır sadece...

klasik seriyi bile oyun zımbırtısına çevirsinler sizin için. her yeri ayak kokusu kapladı sizin yüzünüzden.
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shadowtr 1 yıl tobepeople
tobepeople
Şaka gibi ya elde kalan cihazları tekrar satmışlar gibi 940 nedir ya 1060 koy bari 25.yıl diyor madem ,neyse oyun ile işi olmayan alır sadece...




Her cihazı kaç fps oynatıyor diye yorumlarsan olmaz o iş.
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make.believe 1 yıl tobepeople
Oyun oynamak istiyorsan renkli cicili bicili oyuncaklardan alabilirsin.
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