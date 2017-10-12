Sınırlı sayıda üretilen ThinkPad'i kullandık

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
ThinkPad'in 25. yılı şerefine hazırlanan ve sınırlı sayıda üretilen özel bilgisayarı, ThinkPad'in doğduğu topraklar olan Japonya'da kullanma şansı yakaladım. Tüm detaylar ve daha fazlası videomuzda.
Dizüstü bilgisayar dünyasının dayanıklılığı ile öne çıkan efsane markası ThinkPad, 25. yaşını kutluyor. Japonya'daki ar-ge laboratuvarlarında doğan ThinkPad bugün NASA tarafından Uluslararsaı Uzay İstasyonu'nda, araştırmacılar tarafından en zorlu coğrafyalarda ve pek çok farklı alanda yaygın olarak kullanılıyor.
Video kapsamında her geçen yıl modernize olan ama ana hatlarını koruyan ThinkPad tasarımının köklerine iniyor ve ilham aldığı kaynağı öğreniyoruz.
Paylaş Tweetle
İzlenim alması için yapılıyor.
Kendi thinkpadimi 8 sene kullanmis, artik ihtiyacimi karsilamadigi icin arkadasima gediye etmistim. O da 1 yil kadar sorunsuzca kullandi.
klasik seriyi bile oyun zımbırtısına çevirsinler sizin için. her yeri ayak kokusu kapladı sizin yüzünüzden.
Her cihazı kaç fps oynatıyor diye yorumlarsan olmaz o iş.