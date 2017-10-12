Sınırlı sayıda üretilen ThinkPad'i kullandık

ThinkPad'in 25. yılı şerefine hazırlanan ve sınırlı sayıda üretilen özel bilgisayarı, ThinkPad'in doğduğu topraklar olan Japonya'da kullanma şansı yakaladım. Tüm detaylar ve daha fazlası videomuzda.

Dizüstü bilgisayar dünyasının dayanıklılığı ile öne çıkan efsane markası ThinkPad, 25. yaşını kutluyor. Japonya'daki ar-ge laboratuvarlarında doğan ThinkPad bugün NASA tarafından Uluslararsaı Uzay İstasyonu'nda, araştırmacılar tarafından en zorlu coğrafyalarda ve pek çok farklı alanda yaygın olarak kullanılıyor.

Video kapsamında her geçen yıl modernize olan ama ana hatlarını koruyan ThinkPad tasarımının köklerine iniyor ve ilham aldığı kaynağı öğreniyoruz.