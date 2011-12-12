Sıradışı Yeniyıl Hediyeleri elmasepeti.com’dan!

Yılbaşında sevdikleri için farklı ve bir o kadar da eğlenceli hediyeler arayanları unutmayan elmasepeti.com, “hediye klişelerini yıkın” sloganıyla iki sıradışı öneriyle karşınızda... Dünyada milyonlarca seveni olan Kızgın Kuşlar (Angry Birds) ile tasarım anlayışıyla fark yaratan Native Union retro telefon ahizeleri aradığınız yılbaşı hediyeleri olabilir.

Online alışveriş dünyasında sunduğu farklı hizmet anlayışıyla ve saygın perakende zincirleriyle yaptığı işbirlikleriyle beğeni toplayan elmasepeti.com, yeni yıla girerken sevdiklerine sıradışı hediyeler sunmak isteyenlere iki farklı ürünü alternatif olarak öneriyor.

Facebook’da 10 milyona yakın beğeneni, Twitter’da ise 300 binin üzerinde takipçisi olan Kızgın Kuşlar/Angry Birds kısa bir süre önce mobil cihazların ekranından çıkarak artık dokunulabilir, sarılabilinir ve hatta stres atmak için çevredekilere fırlatılabilir hale geldi.

Bugüne kadar bir çok yeni ürünü Türkiye’deki meraklıları için ulaşılabilir hale getiren elmasepeti.com yine bu geleneği bozmadı. Artık 5 farklı Angry Birds karakterine ister peluş oyuncak, ister anahtarlık şeklinde ulaşabilirsiniz. 12, 20 ve 40 cm boyutlarındaki, Asabi Kırmızı, Hızlı Sarı, Tehlikeli Mavi, Bombacı Siyah ve bu kuş dünyasının sıradışı elemanı Hain Domuzcuk peluşlar, aynı zamanda oyundaki orijinal sesleri birebir çıkarma yeteneğine de sahip.

Yeniyılda siz de sıradışı bir hediye vermek isterseniz, elmasepeti.com’a tıklamanız ya da herhangi bir Apple Premium Reseller veya D&R mağazası ile Saturn Taksim Demirören, Boyner İstinye Park ve Boyner Bağdat Caddesi mağazalarından birine uğramanız yeterli olacak. Anahtarlıklara 19,90 TL, peluşlara ise boyutlarına göre 29,90, 49,90 ve 149,90 TL fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

Yeni Yıl hediyeniz eğlence ve sağlıkla buluşsun, sevdikleriniz keyifle konuşsun!

elmasepeti.com’un ikinci hediye önerisi ise ünlü Fransız tasarımcı David Turpin ile alanında çok sayıda ödülün sahibi olan İngiliz tasarımcı Michael Young tarafından tasarlanan Native Union retro telefon ahizeleri…

Klasik anlayışın çizgilerini çağdaş tasarımla birleştiren ve lüks yumuşak bir dokuda hayat bulan bu ürünler, sevdiklerinizi mobil cihazların yaydığı düşünülen radyasyon riskinden korumanın iyi ve neşeli bir yolu. Günümüzde bir çok ünlü tarafından da kullanılan şık, eğlenceli ve rengarenk telefon ahizeleri cep telefonlarını doğrudan kulağa temas ettirmeden görüşme yapabilmeye olanak sağlıyor.

Her zevke ve bütçeye hitap eden Native Union ürünlerini, elmasepeti.com ile D&R, Apple Premium Reseller, Darty, Teknosa, Media Markt, Saturn, Boyner İstinye Park ve Boyner Bağdat Caddesi mağazalarından KDV dahil 99 TL’den başlayan fiyatlarla edinebilirsiniz. Siyah, kırmızı, sarı, mavi, mor, pembe, gök mavisi, yeşil, gümüş, altın ve çöl kamuflaj temel desenlerinin yanı sıra yeniyıl alışverişine özel Sünger Bob serisi de beğeninize sunuluyor.

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