Apple, çip tasarımında üretken yapay zeka kullanımını araştırıyor

Apple, çip tasarımında AI’ı araştırıyor
Srouji, Belçika merkezli araştırma ve geliştirme kuruluşu Imec’te yaptığı açıklamada “EDA şirketleri, çip tasarımımızın karmaşıklığını desteklemede son derece önemli bir role sahip. Üretken yapay zeka teknikleri, tasarım çalışmalarını daha kısa sürede tamamlama konusunda büyük potansiyel barındırıyor ve üretkenliği önemli ölçüde artırabilir” dedi.
iPhone ve iPad’ler için başlayan özel işlemci geliştirme süreci, 2020’de tanıtılan ve Apple’ın Mac bilgisayarlarını güçlendiren M serisi SoC’lere evrildi. Apple, Arm mimarisini kullanarak masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda x86 mimarisine meydan okuyor. Özellikle M1 çipi bir kırılma noktası olmuştu.
Srouji, M1 çipinin lansmanında Apple’ın büyük bir risk aldığını vurguladı: “Mac'i Apple Silicon'a geçirmek bizim için büyük bir riskti. Yedek planımız yoktu, ürün yelpazesini bölme planımız yoktu, bu yüzden tüm gücümüzle bu işe girdik ve devasa bir yazılım çalışması yaptık.” Bu yazılım çalışmaları arasında, x86 uygulamalarının Apple’ın Arm tabanlı işlemcilerinde çalışmasını mümkün kılan Rosetta 2 çeviri katmanı önemli bir yer tutuyor. Böylece performansta çok az bir kayıpla eski yazılımlar desteklenebildi.
Öte yandan yapay zeka, kusurları olsa da hem genel kullanıcılar hem de EDA gibi özel alanlarda giderek daha fazla kabul görüyor. Birçok şirket bu teknolojiyi süreçlerini geliştirmek için kullanırken Nvidia, Almanya’da Avrupa’daki üretim şirketlerine yapay zeka işlem gücü sağlamak için endüstriyel bir AI bulutu kuruyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: