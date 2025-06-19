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    Apple, çip tasarımında üretken yapay zeka kullanımını araştırıyor

    Apple, çip tasarımında yapay zekayı araştırıyor. Çip tasarım araçlarında yapay zekanın kullanımı, Apple'ın silikon tasarım ekiplerinin daha hızlı ve verimli çalışmasını sağlayabilir.

    Apple, çip tasarımında üretken yapay zeka kullanımını araştırıyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Apple, ürünlerinde kullandığı özel çiplerin tasarım sürecinde üretken yapay zeka teknolojisinden faydalanmayı hedefliyor. Reuters’ın haberine göre, Apple Donanım Teknolojileri Kıdemli Başkan Yardımcısı Johny Srouji, şirketin çip tasarımında en güncel ve ileri teknolojilere ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bu ihtiyaç, sektörün liderleri Cadence ve Synopsys'in elektronik tasarım otomasyonu (EDA) yazılımlarına eklemek için yarıştıkları yapay zeka kullanımını da içeriyor

    Apple, çip tasarımında AI’ı araştırıyor

    Srouji, Belçika merkezli araştırma ve geliştirme kuruluşu Imec’te yaptığı açıklamada “EDA şirketleri, çip tasarımımızın karmaşıklığını desteklemede son derece önemli bir role sahip. Üretken yapay zeka teknikleri, tasarım çalışmalarını daha kısa sürede tamamlama konusunda büyük potansiyel barındırıyor ve üretkenliği önemli ölçüde artırabilir” dedi.

    iPhone ve iPad’ler için başlayan özel işlemci geliştirme süreci, 2020’de tanıtılan ve Apple’ın Mac bilgisayarlarını güçlendiren M serisi SoC’lere evrildi. Apple, Arm mimarisini kullanarak masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda x86 mimarisine meydan okuyor. Özellikle M1 çipi bir kırılma noktası olmuştu.

    Srouji, M1 çipinin lansmanında Apple’ın büyük bir risk aldığını vurguladı: “Mac'i Apple Silicon'a geçirmek bizim için büyük bir riskti. Yedek planımız yoktu, ürün yelpazesini bölme planımız yoktu, bu yüzden tüm gücümüzle bu işe girdik ve devasa bir yazılım çalışması yaptık.” Bu yazılım çalışmaları arasında, x86 uygulamalarının Apple’ın Arm tabanlı işlemcilerinde çalışmasını mümkün kılan Rosetta 2 çeviri katmanı önemli bir yer tutuyor. Böylece performansta çok az bir kayıpla eski yazılımlar desteklenebildi.

    Öte yandan yapay zeka, kusurları olsa da hem genel kullanıcılar hem de EDA gibi özel alanlarda giderek daha fazla kabul görüyor. Birçok şirket bu teknolojiyi süreçlerini geliştirmek için kullanırken Nvidia, Almanya’da Avrupa’daki üretim şirketlerine yapay zeka işlem gücü sağlamak için endüstriyel bir AI bulutu kuruyor.

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