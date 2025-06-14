Apple, M2 Mac Mini'deki "güç sorunu için" onarım programı başlattı

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Tam Boyutta Gör Apple, az sayıda M2 Mac mini kullanıcısını etkileyen güç sorunu için yeni servis programı başlattı. Siz de bu sorunu yaşıyorsanız, Mac Mini'nizi ücretsiz olarak tamir ettirme hakkına sahipsiniz.

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Apple, M2 çipli Mac mini (2023) cihazların çok küçük bir kısmının açılmamasına yol açan sorunu kabul etti. Şirket, bu sorunu çıkartan cihazların 16 Haziran 2024 ile 23 Kasım 2024 arasında üretildiğini söylüyor ve bu programa başka hiçbir Mac mini modelinin dahil olmadığını belirtiyor.

M2 Mac Mini onarım programı için cihazınızın uygun olup olmadığını görmek için seri numarasını Apple'ın web sitesine girebilirsiniz. Servis programına uygunsanız, Apple Store veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı’na giderek ücretsiz onarımdan faydalanabilirsiniz. Apple, Mac Mini’nin onarılmasını engelleyen herhangi bir hasar olması durumunda öncelikle bu sorunun çözüleceğini ekliyor.

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