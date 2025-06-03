WWDC 2025 etkinliği yakında: macOS 26 Tahoe neler getirecek?

Apple WWDC 2025 etkinliği 9 Haziran’da TSİ 20.00’de başlayacak. Apple’ın yeni işletim sistemlerinde büyük tasarım değişikliğine gideceği, platformlar arası uyumluluk sağlayacağı söyleniyor. Tabii ki en fazla iOS 26 ile gelecek yenilikler merak ediliyor ancak macOS 26 Tahoe güncellemesiyle Mac’lerde nelerin değişeceğini merak eden kullanıcılar da var.

İddia: Apple, iOS 19 yerine iOS 26'yı tanıtacak 5 gün önce eklendi

macOS Tahoe geliyor

Tam Boyutta Gör Mevcut macOS sürümü macOS 15 olduğundan bir sonraki güncellemenin macOS 16 olacağını düşünebilirsiniz ancak Apple bu yıldan itibaren işletim sistemi güncellemeleri için adlandırmada değişikliğe gidiyor.

2025'te çıkacak tüm Apple yazılımları, Eylül 2025 - Eylül 2026 arasındaki dönemi kapsayan yayın zamanını yansıtmak için "26" ile numaralandırılacak. macOS 26, iOS 26, iPadOS 26, tvOS 26, watchOS 26 ve visionOS 26 tanıtılacak. Apple'ın uyguladığı basitleştirilmiş adlandırmayla her işletim sistemi için ayrı, kafa karıştırıcı sayıları hatırlamaya gerek kalmayacak.

Apple, macOS isimlendirmesi için uzun süredir Kaliforniya’daki yerleri kullanıyor. Bu yıl da Apple'ın Kaliforniya ve Nevada arasında ünlü bir göl olan "Tahoe" ile yola çıkacağı anlaşılıyor. Tahoe Gölü, yıl boyunca ilgi gören bir tatil yeri ancak özellikle kayak pistleriyle kış aylarında popüler. Apple, şimdiye kadar Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur, Monterey, Ventura, Sonoma ve Sequoia isimlerini kullandı.

visionOS'ten esinlenen yeni tasarım

Tam Boyutta Gör Söylentilere göre tasarım yenilemesini yalnızca ‌iOS 26‌’da görmeceğiz, macOS 26 da tasarım değişiklikleri olacak. Apple, yarı saydamlığa, yuvarlak menülere ve düğmelere ve arayüz için buzlu cam benzeri bir görünüme odaklanarak, bazı visionOS tasarım öğelerini Mac ve iPhone yazılımlarına getirecek. Apple, Mac'te menü çubuğu ve dock gibi bazı öğeler için yarı saydam tasarım kullanıyor ancak pencerelerde ve menü öğelerinde daha fazla yarı saydamlık görebiliriz.

Daha yuvarlak görünümlü uygulama simgeleri olabilir ve pencereler ve diğer arayüz öğeleri için daha yuvarlak köşeler görebiliriz. Apple ayrıca kayan menü çubuklarını benimseyebilir ve daha parlak bir görünüm ve his için her şeye daha fazla derinlik katabilir.

Oyun uygulaması

Tam Boyutta Gör Apple’ın macOS, iOS, iPadOS ve tvOS için yeni bir oyun uygulaması tanıtması bekleniyor. Normalde App Store ve Apple Arcade oyunlarında bulabileceğiniz oyunların yanı sıra oyun içi başarılar, liderlik tabloları ve editöryal içerik için bölümlere sahip olacak. Uygulamayı diğer kişilerle iletişim kurmak için kullanabileceksiniz ve Mac'te Mac App Store dışında indirilen oyunlara erişebileceksiniz. Oyun uygulaması, Game Center'ın yerini alacak ve daha fazla özellik içeren bir uygulama olacak.

Erişilebilirlik

Tam Boyutta Gör Apple, metin ve görmede yardıma ihtiyacınız olabilecek diğer şeyleri yakınlaştırmak için ‌iPhone‌'un kamerasını kullanmak üzere iPhone'u Mac'inize bağlamanıza izin verecek. Araba tutması veya uçak tutması yaşamanızı önlemeyi amaçlayan küçük noktalar (Taşıt Hareketi Belirtileri) Mac'e geliyor.

macOS 26 güncellemesini alması muhtemel Mac modelleri

Tam Boyutta Gör Söylentilere göre, macOS Tahoe, 2018 MacBook Pro, 2019 iMac, 2017 ‌iMac‌ Pro, 2018 Mac mini ve 2020 Intel işlemcili MacBook Air dahil olmak üzere birkaç Mac modelini desteklemeyecek. macOS 26 güncellemesinin şu Mac’lere gelmesi bekleniyor:

‌MacBook Pro‌ (2019 ve sonrası)

‌iMac‌ (2020 ve sonrası)

Mac Pro (2019 ve sonrası)

‌Mac mini‌ (M1 ve sonrası)

Mac Studio (tüm modeller)

‌MacBook Air‌ (‌M1‌ ve sonrası)

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WWDC 2025 etkinliği yakında: macOS 26 Tahoe neler getirecek?

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