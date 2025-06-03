WWDC 2025 etkinliği yakında: macOS 26 Tahoe neler getirecek?

Apple WWDC 2025 etkinliği 9 Haziran’da TSİ 20.00’de başlayacak. Apple’ın yeni işletim sistemlerinde büyük tasarım değişikliğine gideceği, platformlar arası uyumluluk sağlayacağı söyleniyor. Tabii ki en fazla iOS 26 ile gelecek yenilikler merak ediliyor ancak macOS 26 Tahoe güncellemesiyle Mac’lerde nelerin değişeceğini merak eden kullanıcılar da var.
macOS Tahoe geliyor
2025'te çıkacak tüm Apple yazılımları, Eylül 2025 - Eylül 2026 arasındaki dönemi kapsayan yayın zamanını yansıtmak için "26" ile numaralandırılacak. macOS 26, iOS 26, iPadOS 26, tvOS 26, watchOS 26 ve visionOS 26 tanıtılacak. Apple'ın uyguladığı basitleştirilmiş adlandırmayla her işletim sistemi için ayrı, kafa karıştırıcı sayıları hatırlamaya gerek kalmayacak.
Apple, macOS isimlendirmesi için uzun süredir Kaliforniya’daki yerleri kullanıyor. Bu yıl da Apple'ın Kaliforniya ve Nevada arasında ünlü bir göl olan "Tahoe" ile yola çıkacağı anlaşılıyor. Tahoe Gölü, yıl boyunca ilgi gören bir tatil yeri ancak özellikle kayak pistleriyle kış aylarında popüler. Apple, şimdiye kadar Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur, Monterey, Ventura, Sonoma ve Sequoia isimlerini kullandı.
visionOS'ten esinlenen yeni tasarım
Daha yuvarlak görünümlü uygulama simgeleri olabilir ve pencereler ve diğer arayüz öğeleri için daha yuvarlak köşeler görebiliriz. Apple ayrıca kayan menü çubuklarını benimseyebilir ve daha parlak bir görünüm ve his için her şeye daha fazla derinlik katabilir.
Oyun uygulaması
Erişilebilirlik
macOS 26 güncellemesini alması muhtemel Mac modelleri
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!