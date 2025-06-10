Apple’dan 13 büyük duyuru: iOS 26’dan Apple Intelligence’a tüm yenilikler

Yeni adlandırma sistemine geçiş
Apple, geleneksel sürüm numaralarını bir kenara bırakarak tüm işletim sistemlerini artık çıkış yıllarına göre adlandırıyor. iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 (kod adı: Tahoe), watchOS 26, tvOS 26 ve visionOS 26 sürümleri bu yılın sonlarına doğru kullanıcılarla buluşacak. Geliştirici betaları ise bugünden itibaren erişime açıldı.
Liquid Glass tasarım dili
Yeni “Liquid Glass” tasarımı, iOS’ten macOS’a kadar tüm platformlarda daha fazla saydamlık, yumuşatılmış geçişler ve görsel derinlik sunuyor. Kilit ekranındaki tarih, saat ve bildirim önizlemeleri bile artık duvar kâğıdını daha net gösterecek şekilde yeniden tasarlandı.
iPadOS 26
Apple, iPad kullanıcılarının uzun süredir beklediği çoklu görev iyileştirmelerini sonunda getiriyor. Uygulama pencereleri serbestçe yeniden boyutlandırılabiliyor, konumlandırılabiliyor ve aynı anda daha fazla pencere açılabiliyor. Ayrıca macOS’ten tanıdık Preview uygulaması artık iPad’e de geliyor. Dolayısıyla iPad artık bir tabletten ziyade özellikle kurumsal tarafta bir bilgisayar gibi kullanılacak diyebiliriz.
macOS 26 “Tahoe”
Spotlight artık daha akıllı: Kişiselleştirilmiş filtreler, dosya türüne göre arama ve doğrudan eylem (örneğin: not oluşturma) seçenekleri sunuyor. Ayrıca iPhone’daki Live Activities ve yeni Phone ile Games uygulamaları da macOS’e geliyor.
Vision Pro’ya PSVR2 desteği
Apple Vision Pro artık visionOS 26 sayesinde PlayStation VR2 Sense kontrolcüleriyle uyumlu. Ayrıca göz hareketleriyle gezinmeyi mümkün kılan yeni kaydırma özelliği ve her kullanımda otomatik olarak görüntülenen uzamsal widget’lar eklendi. visionOS 26, cihazın almış olduğu en büyük güncelleme oldu.
watchOS 26
Liquid Glass tasarım dilinin ve watchOS 26'nın yanı sıra yeni bilek hareketiyle bildirimler tek bilek hareketiyle kapatılabiliyor. Ayrıca yapay zeka destekli “Workout Buddy”, kullanıcılara kişiselleştirilmiş egzersiz önerileri sunuyor. Apple Watch artık canlı çeviri özelliğine de sahip. Gelen mesajlar otomatik olarak kullanıcının tercih ettiği dile çevriliyor.
Apple Intelligence
iOS 26’da ekran görüntüsü alma tuş kombinasyonlarıyla aktive edilebilen yeni bir yapay zeka özelliği geliyor. Kullanıcılar, ekrandaki içerikle ilgili sorular sorabiliyor veya benzer ürünleri doğrudan Google veya Etsy üzerinden arayabiliyor. Buradan ChatGPT ile ekranınızda gördükleriniz hakkında ek sorular sorabilmek de mümkün. Bu, Android’deki Circle to Search’e benzeyen bir özellik. Bunun yanında Apple Intelligence artık telefon konuşmalarının özetini çıkarabilecek.
Canlı çeviriler
Apple, yapay zeka destekli canlı çeviriyi Mesajlar, FaceTime ve Telefon uygulamalarına entegre ediyor. Bu entegrasyonu kullanarak Mesajlar uygulamasındaki metinleri otomatik olarak çevirebilir, Telefon uygulamasında ise çevrilen konuşmaları sesli olarak duyabilirsiniz. FaceTime'da ise, Apple, siz konuşma partnerinizi dinlerken çevrilmiş altyazıları canlı olarak görüntüleyecek.
AirPods ile kamera kontrolü
AirPods’un sapına dokunarak iPhone veya iPad’de uzaktan fotoğraf çekmek mümkün olacak. Ayrıca ses yalıtımı sayesinde gürültülü ortamlarda stüdyo kalitesinde ses kaydı yapılabilecek. Bu özellikler sadece AirPods 4, AirPods 4 ANC ve AirPods Pro 2’ye gelecek.
Kamera, Safari ve Telefon uygulamalarında yeni arayüzler
iOS 26 ile gelen uygulama yenilikleri arasında:
- Safari: Tam ekran görünümle daha akıcı bir gezinme deneyimi.
- Kamera: Temel modlar (Fotoğraf ve Video) öne çıkarılırken, diğer modlara kaydırarak ulaşmak mümkün.
- Telefon Uygulaması: Favoriler, son aramalar ve sesli mesajlar tek panelde birleşti.
Mesajlar artık daha kişisel
Mesajlar uygulaması artık kullanıcıların sohbet arka planlarını kişiselleştirmesine izin veriyor. Grup sohbetlerinde anket oluşturma, yazıyor bildirimi ve bilinmeyen kişilerden gelen mesajları ayırma gibi yenilikler de mevcut.
Yeni “Games” uygulaması
Apple, oyun deneyimini merkezi bir platforma taşıyor. Yeni Games uygulaması, indirilen oyunları, Apple Arcade kütüphanesini ve arkadaşlarla çok oyunculu oturumları tek çatı altında topluyor.
Geliştiriciler için Apple Intelligence
Apple'ın açılış konuşması yapay zeka haberleri açısından biraz zayıf geçse de, şirket üçüncü taraf uygulama geliştiricilerinin Apple Intelligence tarafından kullanılan cihaz içi büyük dil modeline erişmesine izin vereceğini ve böylece kendi araçlarını geliştirebileceklerini duyurdu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.